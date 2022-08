Jackowski o mailach Dworczyka: Kiedyś będą naukowo opracowane. Będą miały aparat krytyczny, przypisy

Jako historyk mogę powiedzieć, że te maile kiedyś będą naukowo opracowane, bo to jest najlepszy dowód, w jaki sposób ten rząd funkcjonował. Będą miały aparat krytyczny, przypisy - powiedział w "Kropce nad i" senator niezrzeszony Jan Maria Jackowski, odnosząc się do afery mailowej rządu PiS. Krzysztof Gawkowski z Lewicy mówił zaś o marcowej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, w której brał udział. Przekazał, że wtedy objęto ją "klauzulą", ale "dzisiaj może po paru miesiącach powiedzieć", o czym dyskutowano.

- Jako historyk mogę powiedzieć, że te maile kiedyś będą naukowo opracowane, bo to jest najlepszy dowód (na to - red.), w jaki sposób ten rząd funkcjonował. Będą miały aparat krytyczny, przypisy - ocenił. Jak mówił, "wiemy doskonale, jak wygląda warsztat i politologów, i historyków i to będzie wszystko dokładnie pisane i będzie to kanon źródeł do historii Polski".