Polska Jak wygląda front przed zimą? Michał Przedlacki: jechałem przez czarną, chłodną Ukrainę Aleksandra Sapeta |

Michał Przedlacki o celu Rosjan: zdobyć do końca roku jak najwięcej terytorium Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Michał Przedlacki jest autorem reportaży wojennych z Ukrainy. W "Faktach po Faktach" w TVN24 mówił o tym, jak obecnie wygląda linia frontu oraz o przygotowaniach Ukraińców do nadchodzącej zimy.

- Najbardziej aktywne boje ciągną się, powiedzmy, od Zaporoża, dużej miejscowości na południu kraju, aż po obwód charkowski - mówił i zastrzegł, że atakowana jest cała Ukraina.

- Rosjanie wykorzystują tysiące dobrze skonstruowanych dronów z napędem odrzutowym (...), atakują elektrociepłownie, żeby starać się wywołać jak największe poczucie klęski, głodu, chłodu, braku elektryczności. I prą na kierunku między innymi Słowiańska i Kramatorska, dwóch ostatnich donbaskich twierdz, tylko po to, żeby do końca roku starać się zdobyć jak najwięcej terytorium - kontynuował. Jak zauważył, Rosjanie w tym roku zdobyli "zdecydowanie mniej terytorium" niż w latach poprzednich - około 800 kilometrów kwadratowych.

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Przedlacki: te konstrukcje są zatrważająco dobre, a powstają ich tysiące

Przedlacki powiedział, że na linii frontu, gdzie realizował kolejny materiał, tak zwane "okno wskoku" wynosi około dwie, trzy minuty. Jak wyjaśnił, to czas między uderzeniami dronów w pozycje ukraińskich żołnierzy. - W takich warunkach powstają materiały "Superwizjera" - podkreślił.

Reporter przyznał, że "tlenem w mięśniach ukraińskiej armii" wciąż są innowacje, ale zwrócił przy tym uwagę na postępy Rosjan. - Rosja przygotowuje swoje rozwiązania i cały czas aktualizuje je w walce na terytorium Ukrainy - mówił. Jak tłumaczył, jeszcze rok temu te rozwiązania były "technicznie raczej słabe".

- Pięć dni temu miałem przed oczami drony typu Gerbery, Geranie, które były podejmowane z pól, gdzie zestrzeliła je ukraińska obrona przeciwlotnicza. I te konstrukcje są zatrważająco dobre, a powstają ich tysiące - mówił dalej. Jak dodał, dotyczy to "sposobu ułożenia w nich kabli, rodzaju pocisków, kształtu i ergonomii zbiornika na paliwo, wykorzystanej elektroniki i optyki, zamienialności skrzydeł oraz innych elementów".

W ocenie dziennikarza to każe pytać o to, jak wykorzystujemy środki z unijnego programu SAFE. - SAFE powstawał już jakiś czas temu na projekty, które były budowane w oparciu oczywiście o to, że Rosja jest naszym wrogiem, ale też o to, czym obecnie dysponuje - zwrócił uwagę.

- Rosja dysponuje technologią, na którą nawet - niestety - z takim smutnym uznaniem patrzą ukraińscy wojskowi, mówiąc: w ciągu roku to, na czym latają Rosjanie, zamieniło się z czegoś, co można nazwać, że zbudowane jest w oparciu o dyktę i patyki, na technologię faktycznie wojskową - podkreślił.

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Przedlacki: nie słyszałem żołnierza gotowego oddać Donbas

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował ostatnio, że USA postawiły pytanie, czy jeśli Ukraina będzie w NATO, to wycofa się z Donbasu. - Nie słyszałem żołnierza gotowego oddać Donbas. Nie słyszałem ani jednego - skomentował Przedlacki. Przyznał, że słyszał jednak od żołnierzy o kwestii "urzeczywistnienia linii obrony".

Pytany, co to oznacza, dziennikarz odparł: - Skrócić tę linię obrony, czyli zmniejszyć, zrobić jakieś takie strategiczne, taktyczne może wycofanie.

- Inni żołnierze mówią: niech Rosjanie zapłacą jak największą cenę. Nie za metr, za każdy centymetr ukraińskiej ziemi - dodał.

W ocenie reportera każdy Ukrainiec na froncie wie, że "cofnąć się poza linię własnego domostwa, poza linię domostwa swojego kolegi, to oddać tych cywilów na terror i pastwę Rosji".

Prowadzący Piotr Kraśko pytał również, czy to początek najcięższej zimy dla Ukrainy. - Na pewno - przyznał Przedlacki. Mówił też o brakach prądu w związku ze skalą zniszczeń ukraińskiej energetyki.

- Jeszcze dwie doby temu jechałem przez czarną, chłodną Ukrainę (...). W tych wszystkich miejscowościach mamy dzieci i mamy osoby starsze, które marzną i które marznąć będą nieporównywalnie gorzej niż było to rok temu, bo rok temu jeszcze jakaś część elektrociepłowni pracowała - ostrzegał.

Przypomniał o ubiegłorocznej pomocy z Polski dla ukraińskich miast, odciętych od ciepła i prądu. Przedlacki zaapelował, aby w tym roku również wesprzeć tego typu akcje.

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- Chciałbym zaapelować do wszystkich naszych widzów, do wszystkich ludzi, którzy nie życzą źle dzieciom, czyli do nas wszystkich, do wszystkich osób, które patriotyzm i obywatelskość noszą nie tylko w formie logotypu na koszulce czy hasła patriotycznego, ale w formie tego, kim jesteśmy. Żebyśmy na te święta (...) znaleźli w sobie trochę tej solidarności, miłosierdzia i wsparcia - mówił.

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