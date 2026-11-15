Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Jak wygląda front przed zimą? Michał Przedlacki: jechałem przez czarną, chłodną Ukrainę

|
Michał Przedlacki
Michał Przedlacki o celu Rosjan: zdobyć do końca roku jak najwięcej terytorium
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Nie słyszałem żołnierza gotowego oddać Donbas - powiedział dziennikarz "Superwizjera" Michał Przedlacki w "Faktach po Faktach" w TVN24, komentując ostatnie doniesienia o propozycji USA dla Ukrainy. Mówił też o aktualnej sytuacji na froncie i zwrócił się z apelem o ponowne wsparcie akcji charytatywnych dla Ukrainy w związku z nadchodzącą zimą.

Michał Przedlacki jest autorem reportaży wojennych z Ukrainy. W "Faktach po Faktach" w TVN24 mówił o tym, jak obecnie wygląda linia frontu oraz o przygotowaniach Ukraińców do nadchodzącej zimy.

- Najbardziej aktywne boje ciągną się, powiedzmy, od Zaporoża, dużej miejscowości na południu kraju, aż po obwód charkowski - mówił i zastrzegł, że atakowana jest cała Ukraina.

- Rosjanie wykorzystują tysiące dobrze skonstruowanych dronów z napędem odrzutowym (...), atakują elektrociepłownie, żeby starać się wywołać jak największe poczucie klęski, głodu, chłodu, braku elektryczności. I prą na kierunku między innymi Słowiańska i Kramatorska, dwóch ostatnich donbaskich twierdz, tylko po to, żeby do końca roku starać się zdobyć jak najwięcej terytorium - kontynuował. Jak zauważył, Rosjanie w tym roku zdobyli "zdecydowanie mniej terytorium" niż w latach poprzednich - około 800 kilometrów kwadratowych.

OGLĄDAJ: Pojechał w miejsce, do którego nie dotarł żaden dziennikarz. Reportaż "Kompania Kurta"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Przedlacki: te konstrukcje są zatrważająco dobre, a powstają ich tysiące

Przedlacki powiedział, że na linii frontu, gdzie realizował kolejny materiał, tak zwane "okno wskoku" wynosi około dwie, trzy minuty. Jak wyjaśnił, to czas między uderzeniami dronów w pozycje ukraińskich żołnierzy. - W takich warunkach powstają materiały "Superwizjera" - podkreślił.

Reporter przyznał, że "tlenem w mięśniach ukraińskiej armii" wciąż są innowacje, ale zwrócił przy tym uwagę na postępy Rosjan. - Rosja przygotowuje swoje rozwiązania i cały czas aktualizuje je w walce na terytorium Ukrainy - mówił. Jak tłumaczył, jeszcze rok temu te rozwiązania były "technicznie raczej słabe".

- Pięć dni temu miałem przed oczami drony typu Gerbery, Geranie, które były podejmowane z pól, gdzie zestrzeliła je ukraińska obrona przeciwlotnicza. I te konstrukcje są zatrważająco dobre, a powstają ich tysiące - mówił dalej. Jak dodał, dotyczy to "sposobu ułożenia w nich kabli, rodzaju pocisków, kształtu i ergonomii zbiornika na paliwo, wykorzystanej elektroniki i optyki, zamienialności skrzydeł oraz innych elementów".

W ocenie dziennikarza to każe pytać o to, jak wykorzystujemy środki z unijnego programu SAFE. - SAFE powstawał już jakiś czas temu na projekty, które były budowane w oparciu oczywiście o to, że Rosja jest naszym wrogiem, ale też o to, czym obecnie dysponuje - zwrócił uwagę.

- Rosja dysponuje technologią, na którą nawet - niestety - z takim smutnym uznaniem patrzą ukraińscy wojskowi, mówiąc: w ciągu roku to, na czym latają Rosjanie, zamieniło się z czegoś, co można nazwać, że zbudowane jest w oparciu o dyktę i patyki, na technologię faktycznie wojskową - podkreślił.

OGLĄDAJ: To nie komputerowa gra. Za naszą granicą trwa wojna maszyn
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Przedlacki: nie słyszałem żołnierza gotowego oddać Donbas

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował ostatnio, że USA postawiły pytanie, czy jeśli Ukraina będzie w NATO, to wycofa się z Donbasu. - Nie słyszałem żołnierza gotowego oddać Donbas. Nie słyszałem ani jednego - skomentował Przedlacki. Przyznał, że słyszał jednak od żołnierzy o kwestii "urzeczywistnienia linii obrony".

Pytany, co to oznacza, dziennikarz odparł: - Skrócić tę linię obrony, czyli zmniejszyć, zrobić jakieś takie strategiczne, taktyczne może wycofanie.

- Inni żołnierze mówią: niech Rosjanie zapłacą jak największą cenę. Nie za metr, za każdy centymetr ukraińskiej ziemi - dodał.

W ocenie reportera każdy Ukrainiec na froncie wie, że "cofnąć się poza linię własnego domostwa, poza linię domostwa swojego kolegi, to oddać tych cywilów na terror i pastwę Rosji".

Prowadzący Piotr Kraśko pytał również, czy to początek najcięższej zimy dla Ukrainy. - Na pewno - przyznał Przedlacki. Mówił też o brakach prądu w związku ze skalą zniszczeń ukraińskiej energetyki.

- Jeszcze dwie doby temu jechałem przez czarną, chłodną Ukrainę (...). W tych wszystkich miejscowościach mamy dzieci i mamy osoby starsze, które marzną i które marznąć będą nieporównywalnie gorzej niż było to rok temu, bo rok temu jeszcze jakaś część elektrociepłowni pracowała - ostrzegał.

Przypomniał o ubiegłorocznej pomocy z Polski dla ukraińskich miast, odciętych od ciepła i prądu. Przedlacki zaapelował, aby w tym roku również wesprzeć tego typu akcje.

- Chciałbym zaapelować do wszystkich naszych widzów, do wszystkich ludzi, którzy nie życzą źle dzieciom, czyli do nas wszystkich, do wszystkich osób, które patriotyzm i obywatelskość noszą nie tylko w formie logotypu na koszulce czy hasła patriotycznego, ale w formie tego, kim jesteśmy. Żebyśmy na te święta (...) znaleźli w sobie trochę tej solidarności, miłosierdzia i wsparcia - mówił.

OGLĄDAJ: Brzoska o decyzji prezydenta: jednej rzeczy nie potrafię zrozumieć jako Polak
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaSuperwizjer
Czytaj także:
Protesty w Pradze
Czesi wyszli na ulice. Masowy protest, domagają się przeprosin i zmian
Polska
Władimir Putin, Donald Trump
Chiny o spotkaniu Trumpa, Putina oraz Xi. Krótki komunikat
Świat
Palczewice. Policja w okolicy miejsca odnalezienia ciała kobiety
Estonia zamyka granicę z Rosją, raport po sabotażu na kolei, informacje ws. Emilii Koprowskiej
WARTO WIEDZIEĆ
GettyImages-2305276010
Nie straciła choćby seta. Rewelacyjna Andriejewa mistrzynią WTA Finals
EUROSPORT
imageTitle
Niesamowity mecz w Madrycie. Anglia przerwała serię mistrzów świata
EUROSPORT
imageTitle
Lekcja futbolu w Dniu Króla. Koszmarne 11 minut Włochów
EUROSPORT
Akcja ratunkowa w Tatrach
Śmiertelny wypadek w Tatrach. Turystę porwała lawina
Polska
imageTitle
Ronaldinho wrócił na boisko. "Wspaniale było tu zagrać"
EUROSPORT
imageTitle
Prezes PZPN wdał się w kłótnię z kibicami. "Ale my gramy?"
EUROSPORT
Rafał Brzoska
Brzoska: nie potrafię zrozumieć, jak można nie usiąść do stołu
Polska
imageTitle
Kolejne osłabienie Polek przed meczem ze Szwecją
EUROSPORT
imageTitle
Nie ma mocnych na Bogdankę. Jednostronny hit
EUROSPORT
2026-11-15T171441Z_1_LWD853515112026RP1_RTRWNEV_C_8535-POPE-LATAM-PERU-HELICOPTER-MOMENT-0003
Papież na pokładzie wojskowego śmigłowca. Nagranie
Świat
Łukasz Żal ze Złotą Żabą za zdjęcia do filmu "Ojczyzna"
Złota Żaba dla Łukasza Żala za zdjęcia do "Ojczyzny" Pawła Pawlikowskiego
Justyna Kobus
jesien liscie deszcz shutterstock_2502492827
Stoimy w obliczu przedzimia. Zanim nadejdzie, czeka nas frontowa pogoda
METEO
1 godz 6 min
Donald Tusk SZCZECIN OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI RP
Niespodziewany ruch Tuska i kłopot dla PiS. "Nawet jeśli to zagrywka PR-owa..."
W kuluarach
imageTitle
Rozegrali pierwszy mecz od czasu tragedii. "Zawsze w naszych sercach"
EUROSPORT
imageTitle
Kadrowicze dotarli do Wrocławia. Kibice nie odwrócili się od nich
EUROSPORT
imageTitle
Szwedzi na luzie przed meczem z Polską. Dostali wolną niedzielę
EUROSPORT
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Czekają nas długie godziny z silnym wiatrem
METEO
imageTitle
Zverev nie zostawił złudzeń. Debiutant bezradny
EUROSPORT
Granica estońsko-rosyjska
Zamykają granicę z Rosją. Powodem "jednoznaczne dowody"
Świat
1 godz 14 min
Anatolij Kaszpirowski
Kaszpirowski i inni, czyli o fenomenie uzdrowicieli w ZSRR
Sekcja Archeo
Obraz "Chataigniers en fleurs" Vincenta van Gogha
Obraz van Gogha może pobić aukcyjny rekord. Nie był pokazywany od 50 lat
BIZNES
Polscy kibice
Awantura po klęsce z Rumunią. Ponad 100 Polaków zatrzymanych
EUROSPORT
Wybuch pieca w miejscowości Rozalin
W domu wybuchł piec. Ranny mężczyzna
WARSZAWA
Wilno. Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy
Zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy. Nagranie
Świat
Koniunkcja Jowisza i Marsa, okolice Lubrańca
Następna taka koniunkcja będzie w 2029 roku. Warto spojrzeć w niebo
METEO
Niedźwiedź niosący minę z popularnego wpisu
FAŁSZ"Spotkanie miśka sapera nie jest równe zeru"? Co zarejstrowała fotopułapka
Szymon Rębowski
Lotnisko Waszyngton Ronalda Reagana, Arlington
Loty w USA nadal zakłócone. Linie usuwają skutki awarii
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica