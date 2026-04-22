Polska

"Narobił dużo głupich rzeczy". Kosiniak-Kamysz ostro o wiceministrze

Paulina Hennig-Kloska
Hennig-Kloska: zaprosiłam przedstawicieli klubów koalicyjnych na spotkanie
Wicepremier, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w Radiu Zet, że w sprawie wniosku o odwołanie ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski ludowcy będą głosować "jednolicie", ale nie będzie dyscypliny klubowej. Ocenił też pracę szefowej resortu i skrytykował jednego z jej wiceministrów. 

Kosiniak-Kamysz pytany w środę w radiu Zet, czy Paulina Hennig-Kloska jest dobrym ministrem klimatu i środowiska, odparł, że tak. Choć - jak dodał - jego klub ma do niej pewne pytania i uwagi. - Najwięcej moich osobistych uwag dotyczy gospodarki leśnej, leśników i tego, co się tam dzieje - podkreślił prezes PSL.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza to zastępca ministry klimatu Mikołaj Dorożała zasługuje na dymisję. W jego ocenie, Dorożała "narobił dużo głupich rzeczy" i już dawno powinien odejść.

Dopytywany, czy odejście Dorożały będzie warunkiem PSL ws. poparcia ministry Hennig-Kloski, szef ludowców odparł, że nie. - Ja wyrażam swoją opinię i to nie jest opinia, której ktoś nie zna. PSL tę opinię wyraża od dawna. Po prostu uważam, że leśnicy tak bardzo kiedyś doświadczeni przez Solidarną Polskę widzieli w nas nadzieję i nie wiem, czy uzyskali tutaj, aż takie wsparcie, jak na to zasługują - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Według niego, wiceminister Dorożała "nie rozumie leśników, nie rozumie gospodarki leśnej".

"Nie powinna pełnić funkcji". Poseł koalicji uderza w ministrę
Kosiniak-Kamysz: zagłosujemy jednolicie

Na uwagę, że poseł PSL Marek Sawicki mówi wprost, że Hennig-Kloska jest najsłabszym ogniwem w rządzie, prezes PSL stwierdził, że Sawicki przez to, że nie ogranicza go żadna funkcja rządowa, ma pewną swobodę do wypowiadania czasem bardziej "przerysowanych" opinii. - I za to go cenię - dodał Kosiniak-Kamysz.

Dopytywany, czy w takim razie głos Sawickiego będzie odosobniony i może on zagłosować za odwołaniem ministry klimatu, wicepremier odparł, że nie sądzi., by tak się stało. - My będziemy głosować jednolicie. Ważne jest to, żeby doszło do usprawnienia działań w sprawie bezpieczeństwa wodnego, racjonalnej ochrony przyrody, a nie sterowanej przez ekoterrorystów - podkreślił lider PSL.

Zapewnił też, że w klubie PSL w sprawie tego głosowania nie zostanie wprowadzona żadna dyscyplina klubowa.

Ultimatum Tuska. "To wybrzmiało bardzo jasno"
Dorożała odpowiada na krytykę

Krytyczne słowa wicepremiera skomentował wiceminister Dorożała na platformie X. "Słyszę o 'głupich' rzeczach w leśnictwie. Pracuję w resorcie ze wspaniałymi, niesamowicie kompetentnymi ludźmi. Ten wpis dedykuję właśnie im. Chcę, żebyście wiedzieli: Wasza praca jest wyrazem najwyższej troski o polskie lasy i przyrodę. Dziękuję Wam za to" - napisał wiceszef MKiŚ.

Zapewnił, że jako główny konserwator przyrody będzie stanowczo bronił swojego zespołu "przed nazywaniem ich profesjonalnego wysiłku 'głupotą'" i przedstawił listę tych "głupich" rzeczy, które - jak zauważył - wspólnie z zespołem już realizuje i zrealizował.

Wśród tych działań wymienił m.in. Strategię 2035 i Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu, wprowadzenie przepisów eliminujących spalanie pełnowartościowego drewna w energetyce zawodowej, spotkanie dyrektorów generalnych ds. leśnictwa i ochrony przyrody z całej UE zorganizowane w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej czy powołanie ponad 150 nowych rezerwatów przyrody.

"Jeśli dbanie o transparentność, równowagę między przemysłem drzewnym a ochroną środowiska, bezpieczeństwo granic i ochronę najcenniejszych lasów to 'głupoty' - to tak, zamierzam te 'głupoty' robić dalej. Nie pozwolę jednak na deprecjonowanie ciężkiej pracy ludzi, którzy każdego dnia dbają o to, by polskie lasy przetrwały dla kolejnych pokoleń" - oświadczył Dorożała.

Wniosek o odwołanie Hennig-Kloski 

Wniosek o odwołanie Hennig-Kloski z funkcji minister klimatu i środowiska, pod którym podpisało się ok. 100 posłów - m.in. z Konfederacji oraz PiS, trafił do Sejmu pod koniec marca. We wniosku zarzucono jej m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu ETS, chaos wokół programu "Czyste Powietrze", a także zaniedbania w przygotowaniu sektora energetycznego i drzewnego, jeśli chodzi o dostępność pelletu w sezonie grzewczym 2025/26, czy "sabotaż państwa" przez próbę oparcia suwerenności energetycznej na odnawialnych źródłach energii.

Z przepisów wynika, że wniosek musi być rozpatrzony najpóźniej na posiedzeniu Sejmu, które zaplanowane jest w dniach 28-30 kwietnia. Przy czym w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk podkreślił, że głosowanie nad wotum nieufności dla ministry klimatu Pauliny Hennig-Kloski będzie testem koalicyjnej lojalności i solidarności. W tej sprawie spotkał się też z liderką Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

Tusk o spotkaniu z Pełczyńską-Nałęcz. "To było moje ostatnie zdanie"
W miniony czwartek szefowa MKiŚ chciała się spotkać ze wszystkimi klubami koalicji rządzącej, ale według informacji PAP z zaproszenia na spotkanie nie skorzystały kluby Polski 2050 i PSL. Posłowie tych klubów swoją absencję argumentowali tym, że wcześniej to oni zaprosili Hennig-Kloskę na spotkania swoich klubów oraz że siedziba ministerstwa nie jest adekwatnym miejscem do rozmów politycznych. Klub PSL zaprosił ministrę Hennig-Kloskę na posiedzenie klubu planowane na wtorek 28 kwietnia. 

Czytaj także:
Warszawskie zoo przypomina o zakazie wprowadzania psów na teren ogrodu
Pies podawany przez ogrodzenie. Zoo przypomina o surowym zakazie
WARSZAWA
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Irańskie ataki w cieśninie Ormuz. "Przejęto" dwa statki
Świat
Zrzut ekranu 2026-04-22 o 14
Ten szczegół w filmie Tuska zwrócił uwagę
Polska
Pogorzelisko w Borach Tucholskich
"Mamy mocne dowody na to, że do pożaru doszło z winy biwakujących osób"
Trójmiasto
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Dwie nastolatki potrącone przez pociąg
Szczecin
więzienie
Alkohol i fałszywe zgłoszenie podczas szkolenia w ośrodku Służby Więziennej
Trójmiasto
Karol Nawrocki
"Ludzie tracą środki, panie prezydencie"
Polska
imageTitle
Portugalski gigant potwierdził zainteresowanie 19-letnim Polakiem
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali sześć osób
Policjanci CBŚP w akcji. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana
Lubuskie
Funkcjonariusze zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu w Pabianicach
Nielegalna fabryka, ponad 16 ton tytoniu, blisko 22 miliony strat
Łódź
Salwador. Domniemani członkowie gangu
Rozpoczął się masowy proces. Kara to nawet 245 lat więzienia
Świat
AdobeStock_262979486
Szczepionka RSV z potwierdzoną skutecznością. Ponad 80 procent mniej hospitalizacji niemowląt
Anna Bielecka
Sam Altman
Nowy ruch OpenAI może zmienić rynek korporacyjnej AI
BIZNES
Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński
"Wyszło na nasze". Konflikt w PiS w pięciu hasłach
Marcin Złotkowski
Pracownicy Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach protestują przed siedzibą placówki
Szpitale powiatowe na krawędzi. 80 procent bez bezpiecznej płynności
Piotr Wójcik
Pseudografitti na elewacji przy ul. Stradomskiej 19
"Bezprecedensowa" skala wandalizmu. 18-latek miał ręce czerwone od farby
Kraków
imageTitle
"To pożegnanie nie będzie smutne". Kapitanka reprezentacji zaskoczyła
EUROSPORT
imageTitle
"Dostałam telefon z PKOl-u, żeby podać numer konta"
EUROSPORT
Polskie obywatelstwo za 200 złotych? Jak powstał fake news Konfederacji
Polskie obywatelstwo "za 200 złotych"? Film Ukraińca i akcja Konfederacji
Michał Istel
Księżyc
Wyjątkowe zjawisko, którego "nie możecie przegapić"
METEO
Fińskie Siły Powietrzne
Nieprzyzwoite "rysunki" na zapisie tras samolotów. Jest reakcja sił powietrznych
Świat
Ursula von der Leyen
Bruksela ma pomysł na kryzys energetyczny
BIZNES
Waldemar Bonkowski
Były senator, skazany za znęcanie się nad psem, nie będzie pracował społecznie
Trójmiasto
Kadr z filmu "Spiritus Sanctus"
Nie tylko Pawlikowski. "Spiritus Sanctus" powalczy o Złotą Palmę
Kultura i styl
imageTitle
Młody piłkarz PSG skazany na karę więzienia
EUROSPORT
Konrad Berkowicz
"Nikt swastyki na salę polskiego Sejmu nie będzie wnosił". Czarzasty podpisał decyzję
Polska
Najmniejszy zabytek w Warszawie przeszedł remont
"Galeria jednego dzieła" w najmniejszym zabytku Warszawy
WARSZAWA
Premierka Włoch, Giorgia Meloni
Meloni nazwana "faszystowską szumowiną" w rosyjskiej telewizji. Odpowiedziała
Świat
AdobeStock_578882808
Tabletka "dzień po" bez lekarza tylko do czerwca? Mamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia
Zdrowie
Wywrócony tir na węźle Konotopa
Ciężarówka przebiła bariery na wiadukcie, kierowca nietrzeźwy
WARSZAWA

