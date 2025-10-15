Jak idzie rządowi rozliczanie poprzedników? Sondaż dla TVN24

Uczestników sondażu Opinia24 zapytano: "Jak oceniasz działania obecnego rządu w zakresie wykrywania i rozliczania nieprawidłowości z okresu rządów poprzedników?"
43 procent respondentów ocenia je "źle", natomiast 35 procent odpowiedziało, że "dobrze".
22 procent ankietowanych wybrało odpowiedź: "nie wiem/trudno powiedzieć/odmowa".
Sondaż Opinia24 został przeprowadzony w dniach 13-14 października 2025 za pomocą wywiadów telefonicznych CATI na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej.
DWA LATA KOALICJI 15 PAŹDZIERNIKA:
Miało być "szybkie i bezwzględne" przywrócenie praworządności. Dlaczego się nie udało 12 głośnych afer Zjednoczonej Prawicy. Jak idą rozliczenia Dwa lata koalicji 15 października. Padło sto konkretów, ile dowieziono? 12 gwarancji Trzeciej Drogi. Żadnej nie spełniono Nowa Lewica: co z jej głównymi postulatami?
Autorka/Autor: js/lulu
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP