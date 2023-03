Jacek Żalek podał się do dymisji

czytaj dalej

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, odnosząc się w "Kropce nad i" w TVN24 do reportażu Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3", stwierdził, że "ten dokument jest ważnym głosem w dyskusji, która toczy w Kościele się od wielu lat". Ocenił, że w debacie nad postępowaniem Jana Pawła II powstaje pytanie: "u kogo na szali co więcej waży". - W mojej ocenie taka rozsądna waga powinna być oparta o fakty i mówiąca tyle: mamy do czynienia z człowiekiem, osobą, która czyniła rzeczy wielkie, ale pewnie w kilku kwestiach mocno zgrzeszyła - dodał.