Sasin proponuje tekę premiera Kosiniakowi. Zgorzelski o "randce z wampirem"

Państwowa Komisja Wyborcza przeliczyła 100 procent głosów podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wyniki wskazują na wygraną Koalicji Obywatelskiej. Tuż za nią jest Prawo i Sprawiedliwość. Na podium znalazła się także Konfederacja. Trzecia Droga osiągnęła dopiero czwarty wynik. - To ostatni dzwonek dla Kosiniaka-Kamysza. Trwanie w tej koalicji pokazuje, że to śmierć Trzeciej Drogi i to trwała – skomentował wyniki tego ugrupowania Jacek Sasin. "Na randkę z wampirem się nie wybieramy" odpowiedział mu Piotr Zgorzelski, polityk PSL i wicemarszałek Sejmu.

W rozmowie z Radiem ZET Jacek Sasin zaproponował tekę premiera Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. - To dla niego ostatni dzwonek. Trwanie z Tuskiem to śmierć Trzeciej Drogi - stwierdził polityk Prawa i Sprawiedliwości. - Oferta sformułowana przez PiS, czyli Kosiniak na premiera rządu Koalicji Polskich Spraw mogłaby być dalej aktualna - dodał Sasin.

Jeszcze w piątek - jak zwrócił uwagę dziennikarz TVN24 Radomir Wit - polityk PiS zgoła inaczej odnosił się do lidera PSL. "Gdzie jest Kosiniak-Kamysz? Wybitny fachowiec od ewakuacji obecnie ewakuował się od odpowiedzialności za stan polskiej armii. Ci ludzie przy władzy to obciążenie dla bezpieczeństwa Polski. Jeden wysyła żonę na front, a drugi ucieka z plecakiem ewakuacyjnym. Polska się za Was wstydzi" - napisał Sasin na platformie X.

"Lekka porażka"

Komentując wynik własnej partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego Sasin ocenił, że to "lekka porażka, potknięcie", a nie przegrana. - Zmasowany, bezpardonowy atak na nas, metodami również łamiącymi prawo i konstytucję (…) To jest naprawdę bardzo dobry wynik – stwierdził.

Zgorzelski odpowiada

Piotr Zgorzelski odpowiedział na antenie Radia ZET na propozycję polityka PiS. - My na randkę z wampirem się nie wybieramy.

- Proszę popatrzeć, jak kończą sojusznicy PiS. Gdzie jest Lepper, Gowin, co jest z Suwerenną Polską? Taką drogę nam pan Sasin proponuje? – podkreślił Zgorzelski.

Źródło: Radio ZET, tvn24.pl