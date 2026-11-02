Polska Kubiak i Jelonek odebrali transkrypcję aktu ślubu. "Oficjalnie jesteśmy mężem i mężem" Oprac. Ewa Żebrowska |

Ważna zmiana dla par jednopłciowych wchodzi w życie 23 sierpnia Źródło zdj. gł.: FOTON/PAP

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Jacek Jelonek, model i osobowość telewizyjna oraz Oliwer Kubiak, prezenter znany widzom "Dzień Dobry TVN", pobrali się 5 września w Portugalii. Po kilku tygodniach od tego radosnego wydarzenia poinformowali w mediach społecznościowych, że odebrali transkrypcję aktu ślubu.

Kubiak i Jelonek o transkrypcji aktu ślubu

"To już oficjalne" - zaznaczyli we wspólnym wpisie. "Oficjalnie jesteśmy mężem i mężem" - dodali. Podkreślili, że cały proces był łatwiejszy niż zakładali, a osoby w urzędzie miłe i pomocne. "To daje nadzieję, że małymi krokami Polska idzie w stronę równości" - podsumowali. Pod wpisem pojawiły się liczne gratulacje.

Para poznała się w 2021 roku, na planie randkowego programu "Prince Charming", który można było oglądać na Playerze (nadal można tu obejrzeć wszystkie odcinki). Później, już razem, wzięli udział w programie TVN "Azja Express".

Azja Express: Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak Źródło zdjęcia: TVN WBD/Piotr Mizerski

Jak komentują zawarcie związku małżeńskiego? "Od początku chcieliśmy pokazywać po prostu dwóch normalnych facetów, którzy się kochają. Nasz ślub jest dla nas bardzo osobistym momentem, ale też kolejnym krokiem w pokazywaniu, że wszyscy zasługujemy na równość" - powiedzieli magazynowi "Glamour".

W tym miesiącu o otrzymaniu transkrypcji aktu małżeństwa poinformowała pisarka i tłumaczka Renata Lis.

Redagował AM