To "historia o tym, jak nie zauważyliśmy problemu". Finał był tragiczny

Olga Orzechowska o wiadomości od Victorii: ta historia to jedynie wycinek z wielu trudnych chwil Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: 17-letnia Victoria z Mławy została zatrzymana przez policję i przesłuchana na komendzie, gdzie spędziła kilkanaście godzin mimo zgłaszanych policji problemów ze zdrowiem psychicznym.

Nie została przesłuchana w obecności rodzica, jej matka nie została nawet poinformowana o zatrzymaniu, a później wypuszczeniu córki. Historia ma tragiczny finał.

Reportaż "Ja was zaskarżę" reporterki "Czarno na białym" Olgi Orzechowskiej już dziś o 20.30 na antenie TVN24. Dostępny jest już teraz w TVN24+

17-letnia Victoria z Mławy została zatrzymana przez policję za posiadanie narkotyków i przesłuchana na komendzie, w której spędziła kilkanaście godzin. Matka o zatrzymaniu, przesłuchaniu, a później zwolnieniu nieletniej córki, nie została poinformowana. Nastolatka zgłaszała policji, że leczy się psychiatrycznie.

Victoria przed opuszczeniem komisariatu podała policji telefon do matki i była przekonana, że ta będzie na nią czekać. Matka Victorii nie dostała jednak telefonu, dziewczyna wyszła sama. Historia ma tragiczny finał - 17-latka podjęła próbę samobójczą, w wyniku której została okaleczona na całe życie.

"Chcę pokazać, jak ważne jest, by każdy miał realny dostęp do pomocy"

Olga Orzechowska na antenie TVN24 przekazała wiadomość od bohaterki swojego reportażu. "Ta historia to jedynie wycinek z wielu trudnych chwil, które przeżyłam w ostatnich latach. Zabieram głos, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości, nie próbując unikać konsekwencji moich błędów. Chcę pokazać, jak ważne jest, by każdy miał realny dostęp do pomocy" - napisała 17-latka.

17-letnia Victoria Źródło: TVN24

Autorka reportażu "Ja was zaskarżę" wskazała, że to jest "historia o tym, jak nie zauważyliśmy problemu i nie dostarczyliśmy pomocy".

- Victoria miała napiętą sytuację w domu, o której mówimy w reportażu. W szkole była gnębiona przez rówieśników. Nikt na czas nie dostrzegł, że z tą dziewczyną dzieje się coś złego, że potrzebuje pomocy - mówiła.

"Zabrakło zwykłej empatii"

Orzechowska zauważyła, że "niezmiernie ważne jest to, żeby system był dostosowany do tego, że tacy ludzie będą wpadać w ręce policji". - I niezależnie od tego, jakie błędy oni popełniają, oni powinni być traktowani tam z godnością, z szacunkiem i powinni się czuć tam bezpiecznie - powiedziała.

- Victoria mimo tego, że jest osobą małoletnią, została przesłuchana bez obecności mamy i bez obecności nikogo dorosłego. A prawo daje nam takie możliwości, wręcz mówi, że osoby poniżej 18 lat powinno się przesłuchać w obecności rodzica - zauważyła reporterka "Czarno na białym".

Autorka reportażu "Ja was zaskarżę" oceniła, że "tu zabrakło też zwykłej empatii". - Przepisy przepisami, ale mamy młodą dziewczynę, która zgłasza problemy, z którymi się mierzy - wskazała.

Reportaż "Ja was zaskarżę" dziś o 20.30 na antenie TVN24, dostępny jest już teraz w TVN24+.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc . W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

