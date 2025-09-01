Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

To "historia o tym, jak nie zauważyliśmy problemu". Finał był tragiczny

1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0014
Olga Orzechowska o wiadomości od Victorii: ta historia to jedynie wycinek z wielu trudnych chwil
Źródło: TVN24
"Ta historia to jedynie wycinek z wielu trudnych chwil, które przeżyłam w ostatnich latach. Zabieram głos, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości, nie próbuję unikać konsekwencji moich błędów" - tak napisała 17-letnia Victoria, bohaterka wstrząsającego reportażu "Ja was zaskarżę". - To historia o tym, jak nie zauważyliśmy problemu - powiedziała autorka materiału Olga Orzechowska.
Kluczowe fakty:
  • 17-letnia Victoria z Mławy została zatrzymana przez policję i przesłuchana na komendzie, gdzie spędziła kilkanaście godzin mimo zgłaszanych policji problemów ze zdrowiem psychicznym.
  • Nie została przesłuchana w obecności rodzica, jej matka nie została nawet poinformowana o zatrzymaniu, a później wypuszczeniu córki. Historia ma tragiczny finał.
  • Reportaż "Ja was zaskarżę" reporterki "Czarno na białym" Olgi Orzechowskiej już dziś o 20.30 na antenie TVN24. Dostępny jest już teraz w TVN24+.

17-letnia Victoria z Mławy została zatrzymana przez policję za posiadanie narkotyków i przesłuchana na komendzie, w której spędziła kilkanaście godzin. Matka o zatrzymaniu, przesłuchaniu, a później zwolnieniu nieletniej córki, nie została poinformowana. Nastolatka zgłaszała policji, że leczy się psychiatrycznie.

OGLĄDAJ: "Ja was zaskarżę"
1308_repo_wiktoria

"Ja was zaskarżę"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Victoria przed opuszczeniem komisariatu podała policji telefon do matki i była przekonana, że ta będzie na nią czekać. Matka Victorii nie dostała jednak telefonu, dziewczyna wyszła sama. Historia ma tragiczny finał - 17-latka podjęła próbę samobójczą, w wyniku której została okaleczona na całe życie.

Jej historię opowiada reportaż "Ja was zaskarżę" Olgi Orzechowskiej, reporterki "Czarno na białym", który oglądać będzie można dziś o 20.30 na antenie TVN24. Materiał dostępny jest już teraz w TVN24+.

"Chcę pokazać, jak ważne jest, by każdy miał realny dostęp do pomocy"

Olga Orzechowska na antenie TVN24 przekazała wiadomość od bohaterki swojego reportażu. "Ta historia to jedynie wycinek z wielu trudnych chwil, które przeżyłam w ostatnich latach. Zabieram głos, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości, nie próbując unikać konsekwencji moich błędów. Chcę pokazać, jak ważne jest, by każdy miał realny dostęp do pomocy" - napisała 17-latka.

17-letnia Victoria
17-letnia Victoria
Źródło: TVN24

Autorka reportażu "Ja was zaskarżę" wskazała, że to jest "historia o tym, jak nie zauważyliśmy problemu i nie dostarczyliśmy pomocy". 

- Victoria miała napiętą sytuację w domu, o której mówimy w reportażu. W szkole była gnębiona przez rówieśników. Nikt na czas nie dostrzegł, że z tą dziewczyną dzieje się coś złego, że potrzebuje pomocy - mówiła.

"Zabrakło zwykłej empatii"

Orzechowska zauważyła, że "niezmiernie ważne jest to, żeby system był dostosowany do tego, że tacy ludzie będą wpadać w ręce policji". - I niezależnie od tego, jakie błędy oni popełniają, oni powinni być traktowani tam z godnością, z szacunkiem i powinni się czuć tam bezpiecznie - powiedziała.

Były funkcjonariusz o zatrzymaniu 17-letniej Victorii: policjantów zjadła rutyna
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Były funkcjonariusz o zatrzymaniu 17-letniej Victorii: policjantów zjadła rutyna

- Victoria mimo tego, że jest osobą małoletnią, została przesłuchana bez obecności mamy i bez obecności nikogo dorosłego. A prawo daje nam takie możliwości, wręcz mówi, że osoby poniżej 18 lat powinno się przesłuchać w obecności rodzica - zauważyła reporterka "Czarno na białym".

Autorka reportażu "Ja was zaskarżę" oceniła, że "tu zabrakło też zwykłej empatii". - Przepisy przepisami, ale mamy młodą dziewczynę, która zgłasza problemy, z którymi się mierzy - wskazała.

Reportaż "Ja was zaskarżę" dziś o 20.30 na antenie TVN24, dostępny jest już teraz w TVN24+.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
MławaPolicja
Czytaj także:
Danuta Wałęsa
Danuta Wałęsa skontrolowana przez funkcjonariusza. SOP: przeprosiliśmy
Polska
imageTitle
Najlepszego napastnika Legii czeka długa przerwa
EUROSPORT
Tiramisu
Poszukiwani testerzy tiramisu. Te warunki trzeba spełnić
Ciekawostki
nastolatkowie, nastolatki, szkoła
Nowy rok szkolny rozpoczęty. Najważniejsze daty
BIZNES
USA. Deportacja migrantów z Gwatemali, styczeń 2025
Wstrzymana deportacja setek dzieci. Sędzię obudzono o wpół do trzeciej nad ranem
Świat
osiedle mieszkania budowa - Fotokon shutterstock_1905779845
"Huśtawka, która zatrzymała się w połowie". Spadki na rynku mieszkań
BIZNES
Donald Tusk
Obraźliwe hasła na Westerplatte. "Polskie piekiełko" nawet w ważną rocznicę
Polska
Myślibórz. Stracił prawo jazdy
Pospieszył koleżance z pomocą, stracił prawo jazdy
Szczecin
imageTitle
Niezniszczalny. 14. w karierze ćwierćfinał Djokovicia w Nowym Jorku
EUROSPORT
WARSZAWA POSIEDZENIE RADY GABINETOWEJ
Wyciek instrukcji w "wyjątkowo ważnej sprawie". "Skrajna nieodpowiedzialność"
Polska
25901032
Nawrocki spotkał się z Tuskiem. Rozmowa "w cztery oczy"
Polska
Marcin Kędryna - Marcin Mastalerek
Rękoczyny w pałacu? Mastalerek: można wymyślać, ale są granice
Polska
Helenów Pierwszy. Kobieta i jej córki znalezione w szambie, nie żyją
Kobieta i jej córki znalezione w szambie. Śledztwo w sprawie zabójstwa
Poznań
Afganistan
Silne trzęsienie ziemi w Afganistanie. Już ponad 800 ofiar śmiertelnych
METEO
Prezydent Karol Nawrocki podczas inauguracji roku szkolnego 2025/2026 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie
Prezydent i pierwsza dama w mazowieckiej podstawówce
WARSZAWA
Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w lutym
Dane z przemysłu. "Tempo spadku było marginalne"
BIZNES
Andrej Parubij
Zbrodnia we Lwowie. "Widać rosyjski ślad"
Świat
Warszawa
Tak rośnie polska gospodarka
BIZNES
Mierzawa. wypadek
Wakacje na polskich drogach. Zginęło 347 osób
Polska
shutterstock_441538252
Dziś ma dojść do eksmisji słynnej kawiarni
Kultura i styl
Susza w Korei Poudniowej
Potężna susza, władze ogłaszają stan klęski żywiołowej
METEO
Policja zatrzymała pięć osób po pobiciu na osiemnastce
W kominiarkach wpadli na "osiemnastkę", pobili uczestników
WARSZAWA
Atak na kierowcę autobusu MPK Wrocław
"Bez najmniejszego powodu wyciągnął kierowcę siłą z kabiny autobusu" i "zaczął zadawać ciosy"
Wrocław
Gdańsk w nocy
Kolejne miasto bez nocnej sprzedaży alkoholu
Trójmiasto
imageTitle
Rusza zgrupowanie kadry. O której dziś konferencja z udziałem Lewandowskiego?
EUROSPORT
imageTitle
Polak z listy rezerwowej w 1/8 finału US Open. Po niesamowitym meczu
EUROSPORT
Burza, piorun, dzień, wyładowanie, lato
Powrót burz i ulew. Gdzie i kiedy się ich spodziewać
METEO
Media: Rząd Iranu chce wprowadzić zakaz przedłużania rzęs i paznokci
Zakaz dla branży beauty. Wchodzą nowe przepisy
BIZNES
Nowa Zelandia. Policja wierzy, że nagranie z monitoringu przedstawia zaginionego mężczyznę
Ukrywa się z dziećmi od czterech lat. Zdaniem policji widać go na tym nagraniu
Świat
imageTitle
Wielki wyczyn gwiazdora NBA. Dołączył do Kukoca i Ponitki
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica