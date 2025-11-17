"O to chodzi Rosjanom". Komentarze po incydentach na torach

Korcz: jestem przekonana, że od rana w internecie krążą różne teorie Źródło: TVN24

Premier Donald Tusk poinformował, że eksplozja na torach we wsi Mika "miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa-Dęblin". Dzień wcześniej maszynista poinformował o uszkodzonych torach w tym miejscu. W ocenie szefa rządu nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z aktem dywersji. W poniedziałek pojawiła się również informacja o kolejnym incydencie na trasie Warszawa-Lublin (w rejonie Puław).

Wojna psychologiczna. "O to chodzi Rosjanom"

Jakub Korus, dziennikarz "Newsweeka", mówił w TVN24 o celach aktów dywersji. - Nie możemy dać się zwariować, bo o to Rosjanom chodzi (...), żebyśmy byli ciągle w takim momencie spięcia. (...) Ci sabotażyści, dywersanci są wykorzystywani nie tylko w takiej wojnie, którą my widzimy namacalnie, ale też w wojnie psychologicznej - ostrzegał.

- Nie dajmy się zwariować, ale bądźmy też czujni. Bądźmy czujni jak ten wskazany maszynista i obserwujmy, co się dzieje wokół nas, czy ktoś zostawił pakunek, czy jakieś dziwne osoby się kręcą przy trakcji, wokół ujęcia wody i tak dalej. Po prostu zgłaszajmy to służbom. Nie każde takie zdarzenie musi być aktem sabotażu czy dywersji - podkreślił publicysta.

"Krążą różne teorie"

Z kolei Maria Korcz, dziennikarka "Gazety Wyborczej", zwróciła uwagę, że dywersanci wybierają miejsca zatłoczone, więc "potencjalna skala rażenia, też tego psychologicznego, jest po prostu duża".

Mówiła o rozsiewaniu paniki i dezinformacji w mediach społecznościowych. - To widzieliśmy na przykład we wrześniu, kiedy do Polski wleciało 19 dronów. Były z jednej strony drony w świecie rzeczywistym, ale było też niesamowite wzmożenie w sieci. Dzisiaj, jeżeli będziemy zaglądać na serwisy społecznościowe, jestem przekonana, że pojawiają się tam już od rana różne teorie podważające ustalenia władz - wskazała.

Zdaniem publicystki z tego powodu premier Tusk jest osobiście na miejscu zdarzenia, żeby "weryfikować te wszystkie potencjalnie nieprawdziwe informacje". Jak dodała, fałszywe informacje będą wykorzystywane do tego, "żebyśmy się bali i mówili później: mamy dość tej wojny (w Ukrainie). I żeby w ten sposób w dalszej konsekwencji też osłabiać Ukrainę".

