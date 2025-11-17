Logo strona główna
Polska

"O to chodzi Rosjanom". Komentarze po incydentach na torach

Akty dywersji na torach kolejowych, Mika (Mazowieckie)
Korcz: jestem przekonana, że od rana w internecie krążą różne teorie
Źródło: TVN24
Nie dajmy się zwariować, ale bądźmy czujni i obserwujmy, co się dzieje wokół nas. Po prostu zgłaszajmy to służbom - mówił w TVN24 Jakub Korus, dziennikarz "Newsweeka", komentując informacje o incydentach na torach. Według niego dywersanci są wykorzystywani również w wojnie psychologicznej. Maria Korcz, dziennikarka "Gazety Wyborczej", zwróciła z kolei uwagę na skutki dezinformacji.

Premier Donald Tusk poinformował, że eksplozja na torach we wsi Mika "miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa-Dęblin". Dzień wcześniej maszynista poinformował o uszkodzonych torach w tym miejscu. W ocenie szefa rządu nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z aktem dywersji. W poniedziałek pojawiła się również informacja o kolejnym incydencie na trasie Warszawa-Lublin (w rejonie Puław). 

>>>> W TVN24 I TVN24+ TRWA WYDANIE SPECJALNE

>>> Gościem poniedziałkowej "Kropki nad i" będzie szef MSWiA Marcin Kierwiński

Kolejny incydent na torach. Służby na miejscu, premier publikuje nagranie

Kolejny incydent na torach. Służby na miejscu, premier publikuje nagranie

Lublin
"Bezprecedensowy akt dywersji". Tusk: dopadniemy ich 

"Bezprecedensowy akt dywersji". Tusk: dopadniemy ich 

WARSZAWA

Wojna psychologiczna. "O to chodzi Rosjanom"

Jakub Korus, dziennikarz "Newsweeka", mówił w TVN24 o celach aktów dywersji. - Nie możemy dać się zwariować, bo o to Rosjanom chodzi (...), żebyśmy byli ciągle w takim momencie spięcia. (...) Ci sabotażyści, dywersanci są wykorzystywani nie tylko w takiej wojnie, którą my widzimy namacalnie, ale też w wojnie psychologicznej - ostrzegał.

- Nie dajmy się zwariować, ale bądźmy też czujni. Bądźmy czujni jak ten wskazany maszynista i obserwujmy, co się dzieje wokół nas, czy ktoś zostawił pakunek, czy jakieś dziwne osoby się kręcą przy trakcji, wokół ujęcia wody i tak dalej. Po prostu zgłaszajmy to służbom. Nie każde takie zdarzenie musi być aktem sabotażu czy dywersji - podkreślił publicysta. 

Incydenty na trasie Warszawa-Lublin
Korus: nie dajmy się zwariować, ale bądźmy też czujni
Źródło: TVN24

"Krążą różne teorie"

Z kolei Maria Korcz, dziennikarka "Gazety Wyborczej", zwróciła uwagę, że dywersanci wybierają miejsca zatłoczone, więc "potencjalna skala rażenia, też tego psychologicznego, jest po prostu duża".

Mówiła o rozsiewaniu paniki i dezinformacji w mediach społecznościowych. - To widzieliśmy na przykład we wrześniu, kiedy do Polski wleciało 19 dronów. Były z jednej strony drony w świecie rzeczywistym, ale było też niesamowite wzmożenie w sieci. Dzisiaj, jeżeli będziemy zaglądać na serwisy społecznościowe, jestem przekonana, że pojawiają się tam już od rana różne teorie podważające ustalenia władz - wskazała.

Zdaniem publicystki z tego powodu premier Tusk jest osobiście na miejscu zdarzenia, żeby "weryfikować te wszystkie potencjalnie nieprawdziwe informacje". Jak dodała, fałszywe informacje będą wykorzystywane do tego, "żebyśmy się bali i mówili później: mamy dość tej wojny (w Ukrainie). I żeby w ten sposób w dalszej konsekwencji też osłabiać Ukrainę".

Autorka/Autor: os

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Donald TuskMSWiAMarcin KierwińskiTomasz SiemoniakPKP PLKDezinformacja
