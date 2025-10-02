Incydent na Bałtyku i "podejrzane manewry". "18 mil morskich na północ od Władysławowa"

Incydent z rosyjskim kutrem niedaleko Szczecina. Komentarz rzeczniczki MSWiA Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Premier Donald Tusk w czwartek przed południem poinformował o "incydencie nieopodal (...) portu w Szczecinie".

W czasie konferencji prasowej przed godziną 15 Jacek Dobrzyński i Karolina Gałecka przekazali informację na temat incydentu z rosyjskim kutrem, nie podali jednak dokładnej lokalizacji zdarzenia.

Rzeczniczka Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przekazała, że incydentów nie zanotowano bezpośrednio na terenie portu w Szczecinie ani w Świnoujściu.

Później Morski Oddział Straży Granicznej poinformował, że "zdarzenie miało miejsce 18 mil morskich na północ od Władysławowa".

- Wczoraj w okolicach godziny 6.30-7 doszło do incydentu. Straż Graniczna poprzez swoje systemy obserwacyjne zauważyła kuter rosyjski. Ten kuter płynął oczywiście z kierunku Rosji - przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

- Straż Graniczna bacznie obserwowała kuter z tego względu, że kuter był w bardzo bliskiej odległości od gazociągu - mówiła. Jak przekazała, dryfował w odległości 300 metrów od niego, a około 6.30 na około 20 minut zatrzymał się w jego okolicach.

Rosyjski kuter na Bałtyku

- Straż Graniczna niezwłocznie, natychmiastowo podjęła działania. Poprzez system radiowy skontaktowała się z tą jednostką, wówczas jednostka dostosowała się do polecenia (…), czyli natychmiastowe opuszczenie rejonu rurociągu - relacjonowała. Jak dodała, załoga statku dostosowała się do polecenia.

Rzeczniczka MSWiA dodała, że rosyjski kuter miał długość 70 metrów, ale nie przekazała szczegółowych informacji, do którego rurociągu podpłynął. - Podległe nam służby czuwają. Jesteśmy jako Polska bezpieczni. Współpracujemy i nasze służby współpracują z innymi służbami - zapewniła.

Wcześniej o incydencie informował premier Donald Tusk. - Otrzymałem wiadomość z Warszawy. Mamy kolejny incydent nieopodal (...) portu w Szczecinie - powiedział szef polskiego rządu na posiedzeniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. - Dwa dni temu doszło do incydentu w pobliżu naszej platformy Petrobaltic i naszego rurociągu. Oba to rosyjskie jednostki - kontynuował.

Do słów Tuska na konferencji prasowej odniósł się rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. - Notujemy ostatnio kilka poważnych incydentów na morzu. (...) Mieliśmy te incydenty na granicy wschodniej. Dajemy radę. Służby białoruskie, służby rosyjskie są tam bezradne (...) i próbują innych możliwości. Odnotowujemy te działanie służb rosyjskich - powiedział.

- O każdym takim zdarzeniu są informowani komendanci służb, są informowani ministrowie, jest informowany pan premier. Ta wymiana doświadczeń i informacji też na arenie międzynarodowej, czyli wymiana informacji służb specjalnych przynosi konkretne efekty. Rosyjskie i białoruskie służby są bezradne. Polska i Polacy są bezpieczni - podkreślił Dobrzyński.

Rzeczniczka portu: bezpośrednio na terenie portu nie zanotowano incydentów w ostatnich dniach

Rzeczniczka prasowa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Weronika Gocłowska przekazała później, że bezpośrednio na terenie portu w Szczecinie ani w Świnoujściu nie zanotowano w ostatnich dniach incydentów.

- Porty w Szczecinie i Świnoujściu są chronione i monitorowane przez całą dobę, a wszelkie incydenty czy najmniej niepokojące sytuacje są zgodnie z procedurami zgłaszane odpowiednim służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo - poinformowała.

- Wspólnie ze służbami i administracją morską prowadzimy stały i wynikający z przepisów monitoring jednostek i ruchu w porcie - dodała.

Straż Graniczna: zdarzenie miało miejsce 18 mil morskich na północ od Władysławowa

Później w czwartek komunikat wydał też Morski Oddział Straży Granicznej.

"1 października operator Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej wykrył kuter rybacki Rosji wykonujący podejrzane manewry w bezpośredniej bliskości podmorskiego rurociągu należącego do Petrobalticu" - przekazano.

Dodano, że "zdarzenie miało miejsce 18 mil morskich na północ od Władysławowa".

"Wywołany przez radio szyper tłumaczył się awarią silnika, jednak po nakazaniu opuszczenia strefy silnik nagle 'zadziałał' i kuter odpłynął z prędkością 10 węzłów" - przekazano.

