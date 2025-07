Historyczne zwycięstwo Świątek. On przewidział wynik

Wielki triumf Świątek. Chłopiec przewidział wynik finału Wimbledonu Źródło: TVN24

Finałowy mecz turnieju, w którym Iga Świątek zmierzyła się z Amandą Anisimową rozpoczął się w sobotę o godzinie 16. Starcie trwało zaledwie 57 minut i zakończyło się widowiskowym zwycięstwem polskiej tenisistki. 24-latka została tym samym pierwszą Polką historii, która wygrała londyński Wimbledon, pokonując swoją rywalkę w dwóch błyskawicznych setach, nie oddając przeciwniczce ani jednego gema.

Ten niesamowity wynik, który zapisze się w historii tenisa, przewidział kilka godzin przed meczem w rozmowie z reporterką TVN24 młody uczestnik turnieju Fręch Open w Bytomiu Igor Kowalewski.

- Najlepszy to by był 6-0, 6-0, ale to marzenia są. A może się uda - stwierdził, pytany, jaki wynik typuje w sobotnim finale.

No i udało się.