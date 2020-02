Gest Kozakiewicza

Zastanawiam się czasem, dlaczego irytują mnie rządy PiS. Właśnie irytują, a nie przerażają. Śmieszą, a nie wywołują zgrozę. Pewnie dlatego, że widziałem gorsze rzeczy. Pewnie też dlatego, że się ich nie boję. Kiszczaka się bałem. Rozwścieczonego Gomułki też się bałem. A ci mnie tylko śmieszą, ale się ich nie boję. A nie boję się, także dlatego, że jestem stary. Jak ten facet z czeskiego dowcipu z 1968 roku. Po wejściu Rosjan do Pragi, kiedy wszyscy zamarli z przerażenia, miał mówić: - Ja się nie boję, ja mam raka.

Ale wracając do rzeczy, mimo że obecna władza bardziej śmieszy mnie niż przeraża, jednak nie mogę się zgodzić z Robertem Krasowskim, który w tygodniku "Polityka" dowodził, że PiS i jego prezes wcale nie są tacy groźni, bo nie chcą zmieniać systemu politycznego.

Dosłownie Krasowski pisze: "Rząd Kaczyńskiego trzeba opisywać tak jak każdy inny rząd. (…) On uderza w system, ale nie niszczy systemu, (…) mówiąc obrazowo PiS włamał się do banku, ale ukradł tylko żarówki". Jednym słowem nie ma się czym tak bardzo przejmować.

Zgadzam się o tyle, że w naszym biednym kraju za mego życia, rządy włamywały się do banków i kradły nie tylko żarówki - na przykład przy okazji tzw. wymiany pieniędzy w 1950 roku. Ale nie zgadzam się, że obecna władza nie ma złych zamiarów. Moim zdaniem ma, ale jak dotąd przynajmniej, nie jest w stanie ich zrealizować, choćby chciała. I to ją bardzo złości.

Prezes Kaczyński - mam wrażenie - widzi siebie jako marszałka Piłsudskiego, tragicznego przywódcę gnuśnego narodu. W głębi duszy nim gardzi, ale że innego nie ma, to musi się ze słabościami tego narodu liczyć i temu narodowi podlizywać. Nie może go - choćby chciał - wziąć za mordę, bo krępują go różne ograniczenia.