"W nawiązaniu do publikacji medialnych powtarzających nieprawdziwe informacje - Marcin Romanowski nie mieszka i nie przebywa w ośrodkach związanych z Opus Dei. Władze Prałatury nie posiadają wiedzy na temat miejsca jego pobytu" - napisano w poniedziałkowym oświadczeniu.

Informację o tym, że Romanowski jest numerariuszem Opus Dei opublikowało w 2019 roku OKO.press. Numerariusze i numerarie choć są osobami świeckimi i pracują zawodowo, żyją w celibacie i mieszkają w oddzielnych dla kobiet i mężczyzn ośrodkach. Według serwisu Romanowski pełnił w instytucji między innymi funkcję dyrektora w głównym ośrodku w Krakowie. Sam były wiceminister nigdy nie komentował publicznie swojej przynależności do Opus Dei.

