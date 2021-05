"Lewica mówi 'tak' dla Funduszu Odbudowy"

"Dzięki Lewicy zapewnione będzie monitorowanie tych pieniędzy"

Zdaniem Gawkowskiego, "to dzięki Lewicy samorządowcy będą mieli udział w zagospodarowaniu środków (z unijnego funduszu - przyp. red.) na poziomie 30 procent, to dzięki Lewicy ponad cztery miliardy złotych będą na dofinansowanie szpitali powiatowych, to dzięki Lewicy powstanie ponad 70 tysięcy nowych mieszkań, to dzięki Lewicy zapewnione będzie monitorowanie tych pieniędzy, czy zostaną one wydane dla wszystkich, czy dla swoich".