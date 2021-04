Jeżeli czuję, że dzięki mojej sile i dzięki głosom naszego klubu Lewicy możemy załatwić rzeczy, na które Prawo i Sprawiedliwość, ten rząd się zgodzą, to będę pierwszy, który to zrobi i wykorzysta tę szansę - powiedział w "Tak jest" europoseł Lewicy Robert Biedroń. Odniósł się w ten sposób do rozmów jego klubu z premierem Mateuszem Morawieckim na temat Krajowego Planu Odbudowy.

Biedroń: naprawdę nie jestem naiwny, że Morawiecki przeforsuje związki partnerskie

"To nie jest sprawa obalania tego czy innego rządu"

Według niego, "Europa nie będzie na nas czekała, Europa bardzo potrzebuje bardzo tych pieniędzy". - Trzeba zrobić wszystko, żeby te pieniądze trafiły tam, gdzie są potrzebne - do ludzi. To nie jest sprawa polityczna, to nie jest sprawa obalania tego czy innego rządu, to jest sprawa życia i przyszłości wielu pokoleń Polek i Polaków - ocenił Biedroń.

Biedroń: jeżeli ktokolwiek próbuje sugerować, że Lewica zdradziła, opuściła kobiety, to jest to absurd

- To my staliśmy na ulicach razem z (liderką Ogólnopolskiego Strajku Kobiet) Martą Lempart, stojąc po stronie kobiet. Jeżeli ktokolwiek próbuje sugerować, że Lewica dzisiaj zdradziła, opuściła kobiety, to (..) jest to jakiś absurd. Lewica zawsze stoi tam, gdzie jest jej miejsce. To my walczymy przez lata o prawo kobiet do decydowania o zabiegu przerwania ciąży, to my walczymy o równość, jeśli chodzi o związki partnerskie - wyliczał.