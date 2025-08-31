"Serio zmonetyzowałeś własne wesele?". Friz i Wersow na ekranach kin

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Król i królowa polskiego internetu zniknęli. Ale spokojnie, nikt ich nie porwał - Friz (ponad 5 milionów subskrybentów na YouTubie) i Wersow (prawie 3 miliony) po prostu przestali publikować w sieci. Przerwa co prawda nie trwała długo, bo nieco ponad miesiąc, ale ponieważ mowa o osobach, które w mediach społecznościowych relacjonują niemalże każdy swój krok, ta absencja wzbudziła niepokój fanów. Zaczęli domniemywać: Może influencerzy chcą spróbować życia poza siecią? Chodzi o jakiś nowy projekt? A może wzięli ślub?