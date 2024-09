Trąby powietrzne, ewakuacje, zalane miasta. To musisz wiedzieć

Ostatnia doba minęła pod znakiem pogodowych kataklizmów. Ulewy przyczyniły się do lokalnych powodzi i zmusiły do ewakuacji mieszkańców. Najtrudniejsza sytuacja była na południu kraju. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 15 września.

1. Powodzie, zalania i trąba powietrzna

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozował w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim od czwartku do niedzieli sumę opadów sięgającą 150 litrów na metr kwadratowy , co może spowodować gwałtowne powodzie. W tych województwach obowiązuje ostrzeżenie przed intensywnymi opadami najwyższego - trzeciego stopnia .

Służby starały się umocnić konstrukcję mostu tymczasowego nad Białą Głuchołaską w Głuchołazach (Opolszczyzna) . Na jezdnię wysypano kostkę kamienną, której ciężar ma dociążyć i ustabilizować przyczółki przeprawy. Istnieje realne ryzyko, że woda uszkodzi most i przeleje się przez wały. Ze względu na ukształtowanie terenu, jeżeli tak się stanie, będzie mogła wrócić do swojego koryta dopiero po zalaniu Bodzanowa i Świętowa.

2. Wypadek szefa policji

W sobotę komendant główny policji, nadinspektor Marek Boroń, miał wypadek . Jego auto dachowało. Szef policji zmierzał do Głuchołazów, gdzie występują ekstremalne opady. Trafił do szpitala MSWiA w Katowicach.

Jak dowiedziała się reporterka TVN24 Marta Abramczyk, w wypadku nie brały udziału inne auta. Samochód, w którym jechały trzy osoby - komendant, jego kierowca oraz funkcjonariusz Komendy Głównej Policji - zmierzał na tereny zalewowe do Głuchołazów, gdzie jest najcięższa sytuacja pogoda i występują ekstremalne opady. Zarówno Boroniowi, jak i dwóm innym mężczyznom, nic poważnego się nie stało. Trafili do szpitala w Katowicach na szczegółowe badania.

3. Utknęła w aucie, które zalewała woda

Na miejscu interweniowali strażacy. - Dzięki wykorzystaniu koparki należącej do jednego z mieszkańców udało się bezpiecznie zbliżyć do auta i ewakuować kobietę - dodał Mateusz Zieleziecki.

4. Protest polityków PiS

- My jesteśmy już u końca tej drogi, żeby go wyłonić. To jest droga poprzez badania socjologiczne. My musimy wiedzieć, czego oczekuje społeczeństwo, czego oczekuje przeciętny polski wyborca - dodał.