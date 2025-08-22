Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"To raczej nie był dron wabik"

Służby w miejscowości Osiny
Mroczek: Raczej to nie był dron wabik. To kwestia, która jest ustalana
Źródło: TVN24
Wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z eksplozją materiału wybuchowego. To raczej nie był dron wabik - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek, odnosząc się do obiektu, który spadł w Osinach.
Kluczowe fakty:
  • Obiekt spadł na pole kukurydzy w Osinach województwie lubelskim w nocy z wtorku na środę. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał później, że był to rosyjski dron.
  • Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał dywizji Dariusz Malinowski mówił, na podstawie wstępnej oceny, że to był tzw. wabik.
  • Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek powiedział z kolei w piątek, że to raczej nie był dron wabik, ale wciąż trwają badania obiektu.

W nocy z wtorku na środę w Osinach w polu kukurydzy spadł obiekt. Mieszkańcy mówili, że słyszeli eksplozję. Nikomu nic się nie stało. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał później, że był to rosyjski dron. Mówił o kolejnej rosyjskiej prowokacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowe informacje po eksplozji drona. "Wysokie prawdopodobieństwo"

Nowe informacje po eksplozji drona. "Wysokie prawdopodobieństwo"

MSZ reaguje po eksplozji drona w Osinach

MSZ reaguje po eksplozji drona w Osinach

Badają drona. Rozbieżne informacje

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek został zapytany w piątek w "Jeden na jeden", pod jakim kątem będą badane elementy drona.

- Przede wszystkim musi być potwierdzona hipoteza o tym, że mieliśmy do czynienia z wybuchem, że był to dron rosyjski, skąd wleciał i jaki miał ładunek - opisywał w TVN24. - Wiemy, że doszło do eksplozji. Prokurator już mówił o tym. Wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z eksplozją materiału wybuchowego - dodał.

Pytany, czy to był dron wabik, czy dron Shahed odparł: - W świetle tego, co powiedziałem, że była eksplozja materiału wybuchowego, to raczej nie (wabik), ale to jest właśnie przedmiotem (badania - red.).

- Ale to jest kwestia, która jest właśnie teraz ustalana, więc nie chciałbym tu stawiać hipotez - zaznaczył.

Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał dywizji Dariusz Malinowski, który towarzyszył szefowi MON w środę na konferencji prasowej, informował na podstawie wstępnej oceny, że obiekt, który wybuchł w Osinach, to tzw. wabik.

- Wiele rzeczy wskazuje na to, że jednak to był wabik. Ale stuprocentowej pewności jeszcze do tej pory nie ma - zastrzegł Malinowski.

Malinowski mówił, że "na pewno wiemy, że ten ładunek, który był na pokładzie, nie był dużym ładunkiem". - To nie była na pewno głowica bojowa – dodał.

CZYTAJ WIĘCEJ O CZYM JEST TEN RODZAJ DRONA WOJSKOWEGO >>>

Szef MON: to był rosyjski dron
Źródło: TVN24

"Obiekt stanowił zagrożenie"

Prowadząca piątkowe "Jeden na jeden" Agata Adamek zauważyła, że mamy do czynienia z sytuacją, gdy na nasze terytorium wlatuje obiekt, leci ponad 100 kilometrów i rozbija się w polu, ale przecież mógł się rozbić też w innym miejscu.

- W sposób oczywisty ten obiekt stanowił zagrożenie, wlatując w naszą przestrzeń powietrzną - skomentował Mroczek.

Zaznaczył, że "mamy system obrony powietrznej budowany od wielu lat, który ma już wiele nowoczesnych elementów". - Ten najważniejszy to jest system Wisła, który służy do obrony przeciwrakietowej. Mamy systemy obrony przeciwlotniczej, ale mamy pewne problemy jeszcze, o których publicznie się mówi - dodał.

Wiceszef MSWiA powiedział, że "mamy zbudowany system rozpoznania radiolokacyjnego, na który składa się wiele stacji obserwacyjnych radarowych". - System AWACS natowski, samoloty z radarami, które mogą być w naszej dyspozycji i przy wielu dużych wydarzeniach w Polsce ten system natowski w Polsce pracował - wskazał Mroczek.

Dodał, że "mamy pewne braki rozpoznania radiolokacyjnego w zakresie niskich wysokości".

Wiceminister powiedział też, że "w tamtym roku weszły do służby dwa samoloty dalekiego rozpoznania, które uzupełniają te nasze braki w zakresie rozpoznania na niskich wysokościach, dalekich odległościach".

- Przy czym musiałyby cały czas operować w przestrzeni powietrznej i na pewno dwa to byłoby za mało, żebyśmy pokryli sobie całą granicę wschodnią - zaznaczył. Pytany, czy tamtego dnia operowały, odparł, że nie wie.

Czesław Mroczek
Czesław Mroczek
Źródło: TVN24

Mroczek przypomniał, że Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na "stałe pokrycie granicy wschodniej i północno-wschodniej, czyli granicy z Rosją". Chodzi o aerostaty Barbara, które "będą miały radary umożliwiające rozpoznanie na dalekiej odległości, ale przede wszystkim na niskiej wysokości".

- Będziemy mieli już szczelny system rozpoznania radiolokacyjnego - podkreślił.

Na uwagę, że to stanie się dopiero pod koniec 2027 roku, powiedział, że "do tego czasu mamy te narzędzia, o których mówił, czyli uzupełnienie stacjonarnego systemu".

- Chociaż mamy też mobilne posterunki obserwacyjne i tutaj wojsko ma możliwości, musi wyciągać wnioski - dodał.

- Postawmy sobie jasno też pytanie. Dlaczego samoloty dalekiego rozpoznania, uzupełniające rozpoznanie na niskich wysokościach, weszły do służby dopiero teraz. Od 2015 roku, kiedy kończyłem swoje zadania w Ministerstwie Obrony Narodowej, obrona powietrzna przeciwrakietowa była już dla nas największym wyzwaniem. Przez osiem lat wstrzymane zostały programy pozyskania systemu Wisła i Narew. Dopiero w 2018 pozyskano dwie baterie - opisał wiceminister.

Zaznaczył, że "mamy w tej chwili dwie baterie bardzo nowoczesnego, najlepszego na świecie systemu obrony przeciwrakietowej, ale w planach mieliśmy osiem baterii". Dodał, że na pozostałe sześć baterii "dopiero ten rząd podpisywał umowę".

Wątpliwości wokół interwencji policji po eksplozji w Osinach

Wiceminister został też zapytany o ustalanie TOK FM. Według informacji dziennikarzy pierwszy telefon na policję o tym, że w okolicy Osin coś wybuchło, został wykonany po północy z wtorku na środę. MSWiA przekazało radiu, że "wysłani na miejsce policjanci po sprawdzeniu pobliskiego terenu nie potwierdzili okoliczności zgłoszenia". Drugie zgłoszenie wpłynęło po godzinie 2 w nocy.

Mroczek pytany, czy resort będzie to jeszcze sprawdzał, odparł, że "ma dokładny przebieg czynności podejmowanych w tej sprawie przez policję". - Policja była pierwsza na miejscu zdarzenia, informowała wszystkie pozostałe służby. Ten wątek pierwszego zgłoszenia sprawdzę. Natomiast jest poza sporem, że to policja dotarła na miejsce, zabezpieczała - podkreślił.

Atak w Górze Kalwarii. "Jesteśmy zdeterminowani, żeby ustalić sprawców"

Czesław Mroczek odniósł się także do sytuacji z Góry Kalwarii. Jak przekazał burmistrz miasta, studenci z Turcji i ich opiekunowie, uczestniczący w programie Erasmus+, byli wyzywani, a jednej z kobiet ktoś zerwał z głowy chustę. Z obawy o bezpieczeństwo zostali przeniesieni do hotelu w Warszawie, choć pierwotnie mieli mieszkać w Górze Kalwarii.

Studenci z Turcji "spotkali się z przejawami niechęci i wrogości"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Studenci z Turcji "spotkali się z przejawami niechęci i wrogości"

WARSZAWA

Wiceminister zapewnił w TVN24, że "policja współpracuje z tą grupą, zapewniając bezpieczeństwo".

Na pytanie, czy służby namierzają sprawców, potwierdził. - Czynności związane z (...) próbą jakiegoś ataku na tę grupę są przedmiotem naszych analiz - oznajmił.

Dodał, że "nauczycielki i uczniowie nie chcą składać formalnego zawiadomienia w tej sprawie, ale my prowadzimy czynności niezależnie od tego i jesteśmy zdeterminowani w tym, żeby ustalić sprawców".

Atak w Górze Kalwarii. "Jesteśmy zdeterminowani, żeby ustalić sprawców"
Źródło: TVN24

Mroczek ocenił też, że "to, co się w Polsce dzieje od kilku lat, ma poważne konsekwencje z punktu widzenia wzrostu przestępczości z nienawiści". - W tamtym roku mieliśmy wszczętych postępowań około 500 za pierwsze półrocze i około 380 stwierdzonych przestępstw. A w tym roku wzrost mamy bardzo duży. Ponad 600 wszczętych postępowań i ponad 500 stwierdzonych przestępstw - przekazał.

OGLĄDAJ: Czesław Mroczek
pc

Czesław Mroczek

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js,akr/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

Udostępnij:
TAGI:
Ministerstwo Obrony NarodowejMSWiA
Czytaj także:
Bank szuka prezesa
Banki zaliczają zjazd na giełdzie po zapowiedzi resortu. "Negatywna rekcja rynku"
BIZNES
Mateusz Morawiecki i Adam Szłapka
157 czy 261 miliardów złotych? Ile wynosi polski deficyt
Michał Istel
Miejsce spadku drona w miejscowości Osiny
Nowy etap w sprawie rosyjskiego drona w Osinach. Komunikat prokuratury
Polska
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria apelują o gościnność dla studentów z Turcji
Studenci z Turcji szykanowani. Ekspert o "brunatyzacji" życia publicznego
WARSZAWA
Częstochowska policja poszukuje mężczyzny
Jedna osoba nie żyje, szukają mężczyzny ze zdjęcia
Katowice
Stanisław Soyka i Natalia Grosiak. Ostatnia próba na sopockiej scenie
Ostatnia próba Stanisława Soyki na sopockiej scenie. "Piękne nagranie"
Kultura i styl
Rurociąg "Przyjaźń"
"Kolejna próba wciągnięcia nas w wojnę". Atak na rurociąg "Przyjaźń"
BIZNES
imageTitle
Przełom w świecie boksu. Chodzi o testy płci
EUROSPORT
Terminal odlotów w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina
Ewakuacja na Lotnisku Chopina
WARSZAWA
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Mężczyzna miał zginąć wskutek "ataku niedźwiedzia". Teraz aresztowano jego syna
METEO
Pijany kierowca quada
Quad zderzył się z autem, pijany kierowca próbował uciekać z urwanym kołem
Szczecin
Okręt desantowy USS Essex (LHD 2) armii USA
"Sprzedał swój kraj za 12 tysięcy dolarów". Marynarzowi grozi dożywocie
Świat
Upał w Afryce
Tak zmieniły się fale upałów w Afryce
METEO
imageTitle
Król strzelców żegna się z Ekstraklasą. Wyjedzie na testy medyczne
EUROSPORT
shutterstock_2418626525
Wyższy podatek od wygranej. Resort ogłosił zmiany
BIZNES
Zamiast warzyw w tunelach rosła marihuana
"Każdego dnia doglądał swoje rośliny". Twierdził, że uprawia warzywa
WARSZAWA
45-latka zatrzymano w okolicach Ostródy
18 lat spędził w ukryciu. Znaleźli go "łowcy cieni"
Kielce
Zderzenie czterech pojazdów w Głogowie Małopolskim
Zderzenie czterech pojazdów, trzy osoby w szpitalu
Rzeszów
Jezioro Maltańskie
"Jutro mistrzostw nie będzie". A jednak się odbyły. "Wierzę, że Polacy cuda czynią"
Filip Czekała
imageTitle
Europa może zazdrościć. W tym sezonie Polska punktuje najlepiej
EUROSPORT
Wypadek w Bilczy pod Kielcami
18-latek uciekł po śmiertelnym wypadku. Dzień później sam się zgłosił
Kielce
Pożar remizy strażackiej, jeden z druhów ranny
Remiza strażacka w ogniu
shutterstock_2477343311
Cena masła wciąż rośnie. Powodem trzy kluczowe czynniki
BIZNES
imageTitle
"Będziemy potrzebować cudu, żeby awansować"
EUROSPORT
Donald Trump z wizytą u policji i Gwardii Narodowej
Trump nie wyszedł na obiecany patrol
Świat
Stanisław Soyka w 2008 roku
"Wielka strata dla polskiej kultury". Prezydent żegna autora "Tolerancji"
Polska
Rosyjscy żołnierze w obwodzie kurskim
Dziesięć osób poddanych "przerażającym torturom". To "niewielka próbka"
Świat
imageTitle
Rusza nowy sezon Bundesligi. Bayern faworytem do obrony tytułu
EUROSPORT
We wrześniu rozpocznie się seria spotkań z mieszkańcami w sprawie OAW
Planują drogowy "ring" wokół Warszawy. Seria spotkań z mieszkańcami
WARSZAWA
Złotówki Pieniądze PLN
Jawność wydatków publicznych. "Dziwię się, że rząd nie wyciąga tego na sztandary"
Natalia Szostak

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica