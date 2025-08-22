Mroczek: Raczej to nie był dron wabik. To kwestia, która jest ustalana Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Obiekt spadł na pole kukurydzy w Osinach województwie lubelskim w nocy z wtorku na środę. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał później, że był to rosyjski dron.

Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał dywizji Dariusz Malinowski mówił, na podstawie wstępnej oceny, że to był tzw. wabik.

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek powiedział z kolei w piątek, że to raczej nie był dron wabik, ale wciąż trwają badania obiektu.

W nocy z wtorku na środę w Osinach w polu kukurydzy spadł obiekt. Mieszkańcy mówili, że słyszeli eksplozję. Nikomu nic się nie stało. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał później, że był to rosyjski dron. Mówił o kolejnej rosyjskiej prowokacji.

Badają drona. Rozbieżne informacje

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek został zapytany w piątek w "Jeden na jeden", pod jakim kątem będą badane elementy drona.

- Przede wszystkim musi być potwierdzona hipoteza o tym, że mieliśmy do czynienia z wybuchem, że był to dron rosyjski, skąd wleciał i jaki miał ładunek - opisywał w TVN24. - Wiemy, że doszło do eksplozji. Prokurator już mówił o tym. Wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z eksplozją materiału wybuchowego - dodał.

Pytany, czy to był dron wabik, czy dron Shahed odparł: - W świetle tego, co powiedziałem, że była eksplozja materiału wybuchowego, to raczej nie (wabik), ale to jest właśnie przedmiotem (badania - red.).

- Ale to jest kwestia, która jest właśnie teraz ustalana, więc nie chciałbym tu stawiać hipotez - zaznaczył.

Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał dywizji Dariusz Malinowski, który towarzyszył szefowi MON w środę na konferencji prasowej, informował na podstawie wstępnej oceny, że obiekt, który wybuchł w Osinach, to tzw. wabik.

- Wiele rzeczy wskazuje na to, że jednak to był wabik. Ale stuprocentowej pewności jeszcze do tej pory nie ma - zastrzegł Malinowski.

Malinowski mówił, że "na pewno wiemy, że ten ładunek, który był na pokładzie, nie był dużym ładunkiem". - To nie była na pewno głowica bojowa – dodał.

"Obiekt stanowił zagrożenie"

Prowadząca piątkowe "Jeden na jeden" Agata Adamek zauważyła, że mamy do czynienia z sytuacją, gdy na nasze terytorium wlatuje obiekt, leci ponad 100 kilometrów i rozbija się w polu, ale przecież mógł się rozbić też w innym miejscu.

- W sposób oczywisty ten obiekt stanowił zagrożenie, wlatując w naszą przestrzeń powietrzną - skomentował Mroczek.

Zaznaczył, że "mamy system obrony powietrznej budowany od wielu lat, który ma już wiele nowoczesnych elementów". - Ten najważniejszy to jest system Wisła, który służy do obrony przeciwrakietowej. Mamy systemy obrony przeciwlotniczej, ale mamy pewne problemy jeszcze, o których publicznie się mówi - dodał.

Wiceszef MSWiA powiedział, że "mamy zbudowany system rozpoznania radiolokacyjnego, na który składa się wiele stacji obserwacyjnych radarowych". - System AWACS natowski, samoloty z radarami, które mogą być w naszej dyspozycji i przy wielu dużych wydarzeniach w Polsce ten system natowski w Polsce pracował - wskazał Mroczek.

Dodał, że "mamy pewne braki rozpoznania radiolokacyjnego w zakresie niskich wysokości".

Wiceminister powiedział też, że "w tamtym roku weszły do służby dwa samoloty dalekiego rozpoznania, które uzupełniają te nasze braki w zakresie rozpoznania na niskich wysokościach, dalekich odległościach".

- Przy czym musiałyby cały czas operować w przestrzeni powietrznej i na pewno dwa to byłoby za mało, żebyśmy pokryli sobie całą granicę wschodnią - zaznaczył. Pytany, czy tamtego dnia operowały, odparł, że nie wie.

Mroczek przypomniał, że Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na "stałe pokrycie granicy wschodniej i północno-wschodniej, czyli granicy z Rosją". Chodzi o aerostaty Barbara, które "będą miały radary umożliwiające rozpoznanie na dalekiej odległości, ale przede wszystkim na niskiej wysokości".

- Będziemy mieli już szczelny system rozpoznania radiolokacyjnego - podkreślił.

Na uwagę, że to stanie się dopiero pod koniec 2027 roku, powiedział, że "do tego czasu mamy te narzędzia, o których mówił, czyli uzupełnienie stacjonarnego systemu".

- Chociaż mamy też mobilne posterunki obserwacyjne i tutaj wojsko ma możliwości, musi wyciągać wnioski - dodał.

- Postawmy sobie jasno też pytanie. Dlaczego samoloty dalekiego rozpoznania, uzupełniające rozpoznanie na niskich wysokościach, weszły do służby dopiero teraz. Od 2015 roku, kiedy kończyłem swoje zadania w Ministerstwie Obrony Narodowej, obrona powietrzna przeciwrakietowa była już dla nas największym wyzwaniem. Przez osiem lat wstrzymane zostały programy pozyskania systemu Wisła i Narew. Dopiero w 2018 pozyskano dwie baterie - opisał wiceminister.

Zaznaczył, że "mamy w tej chwili dwie baterie bardzo nowoczesnego, najlepszego na świecie systemu obrony przeciwrakietowej, ale w planach mieliśmy osiem baterii". Dodał, że na pozostałe sześć baterii "dopiero ten rząd podpisywał umowę".

Wątpliwości wokół interwencji policji po eksplozji w Osinach

Wiceminister został też zapytany o ustalanie TOK FM. Według informacji dziennikarzy pierwszy telefon na policję o tym, że w okolicy Osin coś wybuchło, został wykonany po północy z wtorku na środę. MSWiA przekazało radiu, że "wysłani na miejsce policjanci po sprawdzeniu pobliskiego terenu nie potwierdzili okoliczności zgłoszenia". Drugie zgłoszenie wpłynęło po godzinie 2 w nocy.

Mroczek pytany, czy resort będzie to jeszcze sprawdzał, odparł, że "ma dokładny przebieg czynności podejmowanych w tej sprawie przez policję". - Policja była pierwsza na miejscu zdarzenia, informowała wszystkie pozostałe służby. Ten wątek pierwszego zgłoszenia sprawdzę. Natomiast jest poza sporem, że to policja dotarła na miejsce, zabezpieczała - podkreślił.

Atak w Górze Kalwarii. "Jesteśmy zdeterminowani, żeby ustalić sprawców"

Czesław Mroczek odniósł się także do sytuacji z Góry Kalwarii. Jak przekazał burmistrz miasta, studenci z Turcji i ich opiekunowie, uczestniczący w programie Erasmus+, byli wyzywani, a jednej z kobiet ktoś zerwał z głowy chustę. Z obawy o bezpieczeństwo zostali przeniesieni do hotelu w Warszawie, choć pierwotnie mieli mieszkać w Górze Kalwarii.

Wiceminister zapewnił w TVN24, że "policja współpracuje z tą grupą, zapewniając bezpieczeństwo".

Na pytanie, czy służby namierzają sprawców, potwierdził. - Czynności związane z (...) próbą jakiegoś ataku na tę grupę są przedmiotem naszych analiz - oznajmił.

Dodał, że "nauczycielki i uczniowie nie chcą składać formalnego zawiadomienia w tej sprawie, ale my prowadzimy czynności niezależnie od tego i jesteśmy zdeterminowani w tym, żeby ustalić sprawców".

Mroczek ocenił też, że "to, co się w Polsce dzieje od kilku lat, ma poważne konsekwencje z punktu widzenia wzrostu przestępczości z nienawiści". - W tamtym roku mieliśmy wszczętych postępowań około 500 za pierwsze półrocze i około 380 stwierdzonych przestępstw. A w tym roku wzrost mamy bardzo duży. Ponad 600 wszczętych postępowań i ponad 500 stwierdzonych przestępstw - przekazał.

