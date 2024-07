Egzamin ósmoklasisty. CKE opublikowała wyniki

Login oraz hasło do logowania przekazuje zdającemu dyrektor szkoły, w której uczeń przystępował do egzaminu. Do systemu można się też zalogować za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Wynik procentowy to odsetek punktów, które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu, a wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów z całego kraju, którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Egzamin ósmoklasisty 2024

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach 14-16 maja. Choć nie da się go nie zdać, to jest to egzamin obowiązkowy i należy do niego przystąpić, by ukończyć szkołę. Jego wynik ma również wpływ na rekrutację do szkoły ponadpodstawowej.