Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną
Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną
Polska

Chcą odwołania Rzeczniki Praw Dziecka. "Niebezpieczna". Monika Horna-Cieślak i policja odpowiadają

|
Monika Horna-Cieślak
Horna-Cieślak: młody człowiek może zadzwonić bez zgody rodzica, ale nie może pójść do poradni
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Byłam świadkiem stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec kilkuletnich dzieci - pisze w oświadczeniu Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. Tymczasem opozycja już zapowiedziała wnioski o jej odwołanie. Wszystko to po publikacji portalu Zero, którego autor opisał, jak rodzinie odebrano dzieci po interwencjach rzeczniczki, podczas gdy sąd i policja nie widziały do tego podstaw. Oświadczenie wydała też Komenda Stołeczna Policji.

Portal Zero opisał sytuację, do której miało dość 14 sierpnia na warszawskiej Białołęce. Horna-Cieślak miała dostrzec kobietę, która szarpie dziecko i na nie krzyczy. Urzędniczka zwróciła jej wówczas uwagę. W odpowiedzi kobieta miała odpowiedzieć wulgaryzmami. Horna-Cieślak rozpoczęła wówczas "szereg czynności, które (...) doprowadziły do przymusowego odebrania dzieci rodzicom. Bez realnego zagrożenia dla nich". Dzieci mają trzy i cztery lata.

Policja miała przeprowadzić w mieszkaniu kobiety interwencję, jednak nie stwierdziła podstaw do odebrania dzieci. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Według Zero.pl ten również nie stwierdził podstaw. Biuro RPD miało dwukrotnie interweniować w sądzie telefonicznie. Do tego - jak opisał portal - Horna-Cieślak spotkała się z komendantem stołecznym policji Krzysztofem Ogrońskim oraz policjantką.

Monika Horna-Cieślak
Monika Horna-Cieślak
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

"To wtedy właśnie zapada decyzja, o którą Monika Horna-Cieślak zabiegała od piątku, od momentu kłótni na ulicy. Funkcjonariuszka policji wydaje wobec rodziców nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do dwójki dzieci" - relacjonowało Zero, sugerując, że odebranie dzieci było pokłosiem kłótni. Ponieważ rodzicom nie udało się zapewnić dzieciom innej opieki, trafiły one do domu dziecka.

Nadal jednak obowiązywało wcześniejsze orzeczenie sądu niestwierdzające podstaw do odebrania dzieci rodzicom. Gdy te trafiły do domu dziecka, sąd przeanalizował sprawę ponownie, po czym "nakazał natychmiastowe wydanie dzieci rodzicom" - opisał portal.

Odpowiedź Rzeczniczki Praw Dziecka. Pisze o dowodach i Niebieskiej Karcie

Na publikację zareagowała Monika Horna-Cieślak, która przedstawiła swoje stanowisko na X.

"Byłam świadkiem stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec kilkuletnich dzieci w miejscu publicznym. Poza stosowaniem przemocy fizycznej, Matka wyzywała dziecko w wulgarny sposób w tym m.in. 'ty k****'" - napisała na X. Jak podkreśliła, "jako świadek przemocy" zawiadomiła policję.

Rzeczniczka przekazała, że w rodzinie dochodziło wcześniej do przemocy. "Biuro Rzecznika Praw Dziecka jest w posiadaniu pełnej dokumentacji i materiału dowodowego dotyczącego tej rodziny i wcześniejszych form stosowania przemocy wobec dzieci - w szczególności Niebieskich Kart, informacji ze strony sąsiadów" - napisała. Jak sprecyzowała, "materiał dokumentujący przemoc wobec dzieci pochodzi z 2025 roku" i był gromadzony "przez różne instytucje".

Poinformowała też, że zarówno biuro RPD, jak i "inne właściwe służby" nadal "niezależnie podejmują działania mające na celu zabezpieczenie dzieci". Jak zaznaczyła, "ich sytuacja nadal wymaga ochrony".

Także w oświadczeniu przesłanym portalowi Zero Horna-Cieślak podkreśla, że działania biura Rzecznika Praw Dziecka "mają oparcie w szerokim materiale dowodowym dotyczącym dzieci zgromadzonym w sprawie".

Jak pisze, podstawą decyzji o odebraniu dzieci były też informacje zawarte w kwestionariuszach, których wypełnienia wymaga od biura RPD obowiązujące prawo. "W tym przypadku kwestionariusz wypełniony odnośnie każdego dziecka jednoznacznie wskazał, że powinno dojść do zastosowania odpowiednich i natychmiastowych środków zabezpieczających dzieci" - brzmi oświadczenie. Jak dodano, kwestionariusz wypełniony został również przez policję i także on "wskazał, że powinno dojść do zastosowania odpowiednich i natychmiastowych środków".

Odnosząc się do informacji o naciskach na policję, Horna-Cieślak przekonuje, że biuro RPD "podejmuje w tej sprawie działania stosownie do swoich kompetencji". Jak pisze, w przypadku, gdy nie zgadza się ono z decyzją sądu "korzysta z przysługujących mu środków prawnych".

Policja wydała oświadczenie: wobec rodziny prowadzona była procedura

W odpowiedzi na tekst portalu Zero oświadczenie wydała też Komenda Stołeczna Policji. Potwierdziła, że 15 sierpnia " odbyło się spotkanie o charakterze roboczym, które dotyczyło sytuacji rodziny oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem małoletnich", jednak "nie miało ono charakteru decyzyjnego". "Komendant Stołeczny Policji nie uczestniczył w tym spotkaniu" - dodano.

Policja podkreśliła też, że "ocena sytuacji rodziny" nie opierała się na tym jednorazowym zdarzeniu, lecz była ona wcześniej znana służbom. "Wobec rodziny prowadzona była już procedura interdyscyplinarna, Niebieska Karta oraz sprawowany był nad nią nadzór sądowy" - napisano. "Nakazy i zakazy zostały wydane w oparciu o dokumenty, które wynikają z obowiązujących procedur Niebieskiej Karty oraz zeznań świadków" - zaznaczono.

Policja odniosła się też do decyzji o odebraniu dzieci po interwencji RDP, podkreślając, że działania policji podlegają kontroli sądu.

Opozycja chce odwołania Hornej-Cieślak. "Niebiezpieczna"

Na doniesienia portalu zareagowali politycy opozycji. "Rzecznikiem Praw Dziecka jest niebezpieczna kobieta. Klub Rozwój Plus złoży wniosek o jej odwołanie" - zapowiedział Marcin Horała. Jak dodał, "jako ojciec apeluję do rządzących: poprzyjcie ten wniosek i odwołajmy ją nim skrzywdzi kolejną rodzinę".

Wnioski o odwołanie Hornej-Cieślak zapowiedziały też PiS i Konfederacja. Jak ocenił Mariusz Błaszczak, informacje ujawnione przez Zero "są bulwersujące". "Rzecznik Praw Dziecka ma chronić dzieci przed krzywdą, a nie wykorzystywać autorytet swojego urzędu do wywierania nacisku na inne instytucje. - ciągnął. "W naszej ocenie Monika Horna-Cieślak nie powinna dłużej pełnić funkcji Rzecznika Praw Dziecka" - podkreślił.

"Ta wiedźma doprowadziła do zabrania dzieci w wieku 3 i 4 lat do domu dziecka, tylko dlatego, że została słusznie zwyzywana na ulicy przez ich matkę" - obrażał rzeczniczkę Sławomir Mentzen.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Rzecznik Praw DzieckaPolicjaWarszawaMariusz BłaszczakMarcin HorałaSławomir Mentzen
Czytaj także:
pap_20100719_0QX
Iran ogłasza sukces. Wraca moc na największym złożu na świecie
BIZNES
Karol Nawrocki na Polish-American Economic Summit w Nowym Jorku
"Dla polskiego społeczeństwa byłoby to absolutnie nieakceptowalne"
Sebastian Zakrzewski
Witold Bartoszek
Zmiany w armii. Jest nowy szef wojsk dronowych
Polska
Niedźwiedzie z Parku Narodowego Katmai mocno przybierają na wadze przed zimą
Serwery padły. Wszystko przez grube niedźwiedzie
METEO
Małe irbisy z zoo w Warszawie
Troje nowych mieszkańców zoo. Chętnie bawią się pluszakami
WARSZAWA
Rosyjski śmigłowiec wojskowy Mi-8
Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną
Polska
Policja w Łodzi zatrzymała sprawców brutalnego pobicia
Pobicie w centrum Łodzi, 15 osób zatrzymanych
Łódź
Odkrycie pamiątek po przedwojennej Filharmonii
Sztućce, półmiski, lampy. Pod ziemią odkryto przedwojenną Warszawę
WARSZAWA
Uciekał na widok radiowozu. Miał przy sobie maczetę i gaz
Zobaczył radiowóz i zaczął uciekać. 16-latek miał maczetę i gaz pieprzowy
Szczecin
Szkoła, w której doszło do zdarzenia
11-latek uderzył toporkiem 10-latkę. W szkole były rozmowy z psychologami, wznawiają lekcje
Białystok
imageTitle
Walka przegrana, ale medal dla Polski jest. A to dopiero początek
EUROSPORT
"Za dużo nie wymagali". Jak branża krypto Ministerstwo Finansów wizytowała
Mogli "wpuścić ich boczną bramką". Spotkania z branżą krypto w Ministerstwie Finansów
Maria Pankowska
Jezioro Żywieckie we wrześniu 2025 (z lewej) i wrześniu 2026 (z prawej)
Te dwa zdjęcia dzieli rok. Wykonano je w Polsce
METEO
Lotnisko LaGuardia w Nowym Jorku
Przecięty kabel wywołał paraliż. "Moment awarii był wyjątkowo niefortunny"
BIZNES
imageTitle
Długi turniej znużył polskich siatkarzy. "Ile można oglądać TikToki?"
EUROSPORT
Lokalizator umieszczony w figurce doprowadził policjantów do podejrzanego
Kradł ozdoby z grobu. Nie wiedział, co kryje jedna z figurek
Szczecin
Wjechał w stojak z butlami i paczkomat
Na stacji paliw uderzył w stojak z butlami i automat z paczkami
Kraków
Kristalina Georgiewa
"Schody, które nie prowadzą do nieba"
BIZNES
Betonowy blok pod kołami pociągu
Niebezpieczna sytuacja na torach. Pociągi wjechały w betonowe bloki
Lublin
Aleksandra Owca
Uczniów już przekonała. Aleksandra Owca chce rządzić Krakowem
WYBORY W KRAKOWIE
Straż graniczna przy granicy rosyjsko-estońskiej
"Jedyna droga ucieczki" zamknięta. "Nastroje w Rosji bliskie panice"
Tatiana Serwetnyk
W jego domu znaleźli załadowaną broń, czarny proch oraz ołowiane pociski
Wyszedł pijany ze szpitala i próbował odjechać. Wcześniej ostrzelał płot sąsiadów
Białystok
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Paczki z USA i Hiszpanii. W środku marihuana i grzyby halucynogenne
WARSZAWA
Miała zaatakować znajomego nożem na przystanku
Cios nożem na przystanku autobusowym
Trójmiasto
imageTitle
Grek sędzią pierwszego meczu Polaków w Lidze Narodów
EUROSPORT
Polska Fundacja Narodowa
Zatrzymani w sprawie PFN. Wśród nich dyrektorka w kancelarii prezydenta
Polska
Syn bił schorowaną matkę
Kamera zarejestrowała pobicie seniorki. Syn usłyszał zarzuty
Opole
Karol Nawrocki po zakończeniu debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Karol Nawrocki w USA: sytuacja jest poważna
Świat
Siedziba Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
"Modelki zamiast rolników" w ministerstwie. Mamy oświadczenie
Polska
Donald Trump w Irlandii
Interesy giełdowe Trumpa. Ponad tysiąc transakcji w lipcu
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica