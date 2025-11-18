Logo strona główna
Polska poderwała myśliwce. "Stan najwyższej gotowości"
Polska poderwała myśliwce. "Stan najwyższej gotowości"
Polska

"Dywersja". Już dziś debata w TVN24+

PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Dr Raubo: po 2022 roku nie powinniśmy być zaskoczeni próbami dywersji w Polsce
Źródło: TVN24
Akty dywersji, do których doszło w ostatnich dniach w Polsce, poruszyły opinię publiczną. W jaki sposób działali sprawcy? Kim są? Co takie działania oznaczają dla naszego bezpieczeństwa? Czy polskie służby zareagowały prawidłowo? W ramach debaty w TVN24+ eksperci przedyskutują najważniejsze kwestie dotyczące ostatnich zdarzeń.

- Przekroczono pewną granicę i sprawa jest naprawdę bardzo, bardzo poważna - mówił we wtorek w Sejmie premier Donald Tusk, odnosząc się do wydarzeń ostatniego weekendu.

W sobotę i niedzielę w ramach działań dywersyjnych została zaatakowana infrastruktura kolejowa między Warszawą a Lublinem. Ustalenia służb wskazują, że doszło do uszkodzenia torów przy użyciu materiałów wybuchowych w rejonie stacji PKP Mika koło Garwolina, a także do zniszczenia infrastruktury kolejowej w okolicach miejscowości Gołąb w powiecie puławskim. - Ładunek wybuchowy typu wojskowego C4 został zdetonowany przy pomocy urządzenia inicjującego poprzez kabel elektryczny długości 300 metrów. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono także pewną ilość materiału wybuchowego, który nie zdetonował - poinformował szef rządu.

Trzeci stopień alarmowy. Jest decyzja premiera
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trzeci stopień alarmowy. Jest decyzja premiera

Debata TVN24+ już dziś - eksperci o dywersji

Tym wydarzeniom i ich następstwom będzie poświęcona debata "Dywersja" w TVN24+.

W jaki sposób działali sprawcy? Kim są? Co ostatnie akty dywersji oznaczają dla naszego bezpieczeństwa? Czy polskie służby zareagowały prawidłowo? Jak my powinniśmy reagować? Czy można skutecznie zabezpieczyć infrastrukturę koleiową? O tym między innymi mówić będą zaproszeni do studia eksperci: Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych; podpułkownik Robert Michniewicz, emerytowany oficer agencji wywiadu; Michał Przedlacki, dziennikarz "Superwizjera" i Robert Zieliński, dziennikarz portalu tvn24.pl.

Debata będzie transmitowana w TVN24+ od godziny 15:00 w środę. Poprowadzi ją Bartłomiej Ślak.

Cykl debat z ekspertami w TVN24+

W ramach debat w TVN24+ eksperci co tydzień spotykają się, by dyskutować o tematach ważnych dla naszego kraju i świata. Wśród tematów ostatnich dyskusji były między innymi "Motoryzacja po chińsku", przyszłość polskiej energetyki, kryzys zdrowia psychicznego w Polsce, przemoc domowa, czy problemy studentów. Debaty można oglądać co środę o godz. 15.00 na żywo w TVN24+.

