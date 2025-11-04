Logo strona główna
Polska

Dymisje na stanowiskach kierowniczych w KOWR. Mamy listę

EN_01636107_0358
Dymisje w KOWR. Cztery osoby na liście odwołanych
Źródło: TVN24
Kilkoro pracowników na kierowniczych stanowiskach w KOWR zostało zdymisjonowanych. Reporterka TVN24 Agata Adamek dotarła do listy w tej sprawie. Wiceminister rolnictwa Adam Nowak w rozmowie z TVN24 mówił o tym, czy można spodziewać się kolejnych odwołań.
Kluczowe fakty:
  • Należąca do KOWR działka w miejscowości Zabłotnia, przez którą według planów miałaby przebiegać linia kolejowa do Centralnego Portu Komunikacyjnego, została sprzedana w grudniu 2023 roku - niedługo przed utratą władzy przez PiS. KOWR sprzedał ją Piotrowi Wielgomasowi, synowi Andrzeja Wielgomasa, twórcy firmy Dawtona.
  • Ziemia została sprzedana za prawie 23 miliony złotych. Po zmianie przeznaczenia terenu, jego wartość może wzrosnąć nawet do 400 milionów złotych - opisała Wirtualna Polska.
  • Wątpliwości budzi zachowanie polityków w tej sprawie. Po ujawnieniu informacji o sprzedaży prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiesił w partii między innymi byłego szefa KOWR oraz byłego ministra rolnictwa.
  • Teraz dowiadujemy się o zwolnieniach w KOWR na szczeblach kierowniczych. Reporterka TVN24 Agata Adamek dotarła do listy w tej sprawie.

Reporterka TVN24 Agata Adamek dotarła do listy pracowników KOWR, którzy zostali zdymisjonowani. Według jej ustaleń znajdują się na niej: Dyrektor Kontroli Wewnętrznej, Dyrektor Biura Kadr, Dyrektor Oddziału Terenowego w Olsztynie oraz kierownik z Oddziału Terenowego w Warszawie. 

Jako pierwsi informację o dymisjach, będących pokłosiem afery z działką pod CPK, podali dziennikarze Mariusz Gierszewski z Radia Zet oraz Dominika Długosz z Newsweeka. Informowali, że odwołano trzy osoby: dyrektora audytu, dyrektora kadr i kierowniczkę w warszawskim oddziale terenowym KOWR.

O te ustalenia pytany był później przez reporterkę TVN24 Maję Wójcikowską wiceminister rolnictwa Adam Nowak. - Według mojej wiedzy część osób na średnich stanowiskach kierowniczych zostało zwolnionych, nastąpiły zmiany krajowe w kierownictwie na szczeblu dyrektorskim - powiedział.

Dopytywany, czy stanowisko straciła pełniąca obowiązki dyrektorka audytu i pełniąca obowiązki dyrektorka kadr, kierowniczka w warszawskim oddziale terenowym KOWR-u, czy też zmiany miały szerszy charakter, Nowak odparł: - Według informacji, które uzyskałem, zmiany na szczeblu, który pani podała, nastąpiły i dotyczyły tych osób. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
CPK
Afera z działką pod CPK. Co wiemy do tej pory i znaki zapytania
Robert Telus
Telus się tłumaczy, obecny minister pokazuje dokument. "Jestem załamany"
Kaczyński
"Rozjazd komunikacyjny" w PiS

Będą kolejne dymisje?

Czy szef KOWR Henryk Smolarz jest spokojny o swoje stanowisko? - Przede wszystkim afera CPK, afera Telusa dotyczy polityków PiS-u. Natomiast chcemy, aby dziś dyrektor Smolarz przedstawił pełen raport, pełną informację na temat tej afery i działań KOWR-u w tym zakresie - odpowiedział wiceminister.

Czy będę kolejne dymisje? - Jeśli stwierdzimy, że na którymkolwiek etapie, czy najwyższego kierownictwa, czy na szczeblu centrali, czy oddziałów terenowych ktoś wykazywał się opieszałością w diagnozowaniu i podejmowaniu działań przy aferach. To z pewnością spotka go odpowiedzialność - mówił Nowak.

Nowak przypomniał przy tym, "w jakich warunkach" powstawał KOWR. - Rok 2017, połączenie Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego. Wszyscy pracownicy tych dwóch agencji dostali wypowiedzenia. I powstaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w którym politycy PiS-u na kierowniczych stanowiskach w KOWR-ze byli panami życia i śmierci w wymiarze zawodowym wszystkich tych pracowników - powiedział. 

- Widać, że politycy PiS-u głęboko dokonali zmian kadrowych w wielu instytucjach - dodał.

Wiceminister rolnictwa o zwolnieniach w KOWR
Źródło: TVN24

Sprzedaż działki pod CPK

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało w 2023 roku, niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, zgodę na sprzedaż wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 hektarów w miejscowości Zabłotnia, przez którą między innymi ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.

Działka należała do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Właściciele Dawtony dzierżawili ją od 2008 roku i wcześniej bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. Ostatecznie transakcja została zawarta 1 grudnia 2023 roku, a Dawtona zapłaciła za działkę prawie 23 miliony złotych. Po zmianie przeznaczenia terenu, jego wartość może wzrosnąć nawet do 400 milionych złotych - opisała Wirtualna Polska.

Opinia publiczna o sprawie dowiedziała się prawie dwa lata po sprzedaży działki. Po publikacji WP warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez pracowników KOWR.

OGLĄDAJ: Co ma do powiedzenia właściciel działki ważnej dla CPK? Cała rozmowa
pc

Co ma do powiedzenia właściciel działki ważnej dla CPK? Cała rozmowa

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os//akw, akr

Źródło: TVN24, Radio Zet

Źródło zdjęcia głównego: Artur Szczepanski/East News

