Dymisje na stanowiskach kierowniczych w KOWR. Mamy listę

Dymisje w KOWR. Cztery osoby na liście odwołanych

Kluczowe fakty: Należąca do KOWR działka w miejscowości Zabłotnia, przez którą według planów miałaby przebiegać linia kolejowa do Centralnego Portu Komunikacyjnego, została sprzedana w grudniu 2023 roku - niedługo przed utratą władzy przez PiS. KOWR sprzedał ją Piotrowi Wielgomasowi, synowi Andrzeja Wielgomasa, twórcy firmy Dawtona.

Ziemia została sprzedana za prawie 23 miliony złotych. Po zmianie przeznaczenia terenu, jego wartość może wzrosnąć nawet do 400 milionów złotych - opisała Wirtualna Polska.

Wątpliwości budzi zachowanie polityków w tej sprawie . Po ujawnieniu informacji o sprzedaży prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiesił w partii między innymi byłego szefa KOWR oraz byłego ministra rolnictwa.

Teraz dowiadujemy się o zwolnieniach w KOWR na szczeblach kierowniczych. Reporterka TVN24 Agata Adamek dotarła do listy w tej sprawie.

Reporterka TVN24 Agata Adamek dotarła do listy pracowników KOWR, którzy zostali zdymisjonowani. Według jej ustaleń znajdują się na niej: Dyrektor Kontroli Wewnętrznej, Dyrektor Biura Kadr, Dyrektor Oddziału Terenowego w Olsztynie oraz kierownik z Oddziału Terenowego w Warszawie.

Jako pierwsi informację o dymisjach, będących pokłosiem afery z działką pod CPK, podali dziennikarze Mariusz Gierszewski z Radia Zet oraz Dominika Długosz z Newsweeka. Informowali, że odwołano trzy osoby: dyrektora audytu, dyrektora kadr i kierowniczkę w warszawskim oddziale terenowym KOWR.

Lecą głowy w KOWR !!! W centrali odwołano p.o. dyrektora audytu, p.o. dyrektorkę kadr i kierowniczkę w warszawskim oddziale terenowym KOWR - dowiedzieli się autorzy podkastu "W związku ze śledztwem".

O te ustalenia pytany był później przez reporterkę TVN24 Maję Wójcikowską wiceminister rolnictwa Adam Nowak. - Według mojej wiedzy część osób na średnich stanowiskach kierowniczych zostało zwolnionych, nastąpiły zmiany krajowe w kierownictwie na szczeblu dyrektorskim - powiedział.

Dopytywany, czy stanowisko straciła pełniąca obowiązki dyrektorka audytu i pełniąca obowiązki dyrektorka kadr, kierowniczka w warszawskim oddziale terenowym KOWR-u, czy też zmiany miały szerszy charakter, Nowak odparł: - Według informacji, które uzyskałem, zmiany na szczeblu, który pani podała, nastąpiły i dotyczyły tych osób.

Będą kolejne dymisje?

Czy szef KOWR Henryk Smolarz jest spokojny o swoje stanowisko? - Przede wszystkim afera CPK, afera Telusa dotyczy polityków PiS-u. Natomiast chcemy, aby dziś dyrektor Smolarz przedstawił pełen raport, pełną informację na temat tej afery i działań KOWR-u w tym zakresie - odpowiedział wiceminister.

Czy będę kolejne dymisje? - Jeśli stwierdzimy, że na którymkolwiek etapie, czy najwyższego kierownictwa, czy na szczeblu centrali, czy oddziałów terenowych ktoś wykazywał się opieszałością w diagnozowaniu i podejmowaniu działań przy aferach. To z pewnością spotka go odpowiedzialność - mówił Nowak.

Nowak przypomniał przy tym, "w jakich warunkach" powstawał KOWR. - Rok 2017, połączenie Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego. Wszyscy pracownicy tych dwóch agencji dostali wypowiedzenia. I powstaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w którym politycy PiS-u na kierowniczych stanowiskach w KOWR-ze byli panami życia i śmierci w wymiarze zawodowym wszystkich tych pracowników - powiedział.

- Widać, że politycy PiS-u głęboko dokonali zmian kadrowych w wielu instytucjach - dodał.

Wiceminister rolnictwa o zwolnieniach w KOWR

Sprzedaż działki pod CPK

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało w 2023 roku, niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, zgodę na sprzedaż wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 hektarów w miejscowości Zabłotnia, przez którą między innymi ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.

Działka należała do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Właściciele Dawtony dzierżawili ją od 2008 roku i wcześniej bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. Ostatecznie transakcja została zawarta 1 grudnia 2023 roku, a Dawtona zapłaciła za działkę prawie 23 miliony złotych. Po zmianie przeznaczenia terenu, jego wartość może wzrosnąć nawet do 400 milionych złotych - opisała Wirtualna Polska.

Opinia publiczna o sprawie dowiedziała się prawie dwa lata po sprzedaży działki. Po publikacji WP warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez pracowników KOWR.

Co ma do powiedzenia właściciel działki ważnej dla CPK? Cała rozmowa