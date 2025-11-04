Dymisje na stanowiskach kierowniczych w KOWR. Mamy listę

- Należąca do KOWR działka w miejscowości Zabłotnia, przez którą według planów miałaby przebiegać linia kolejowa do Centralnego Portu Komunikacyjnego, została sprzedana w grudniu 2023 roku - niedługo przed utratą władzy przez PiS. KOWR sprzedał ją Piotrowi Wielgomasowi, synowi Andrzeja Wielgomasa, twórcy firmy Dawtona.
- Ziemia została sprzedana za prawie 23 miliony złotych. Po zmianie przeznaczenia terenu, jego wartość może wzrosnąć nawet do 400 milionów złotych - opisała Wirtualna Polska.
- Wątpliwości budzi zachowanie polityków w tej sprawie. Po ujawnieniu informacji o sprzedaży prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiesił w partii między innymi byłego szefa KOWR oraz byłego ministra rolnictwa.
- Teraz dowiadujemy się o zwolnieniach w KOWR na szczeblach kierowniczych. Reporterka TVN24 Agata Adamek dotarła do listy w tej sprawie.
Reporterka TVN24 Agata Adamek dotarła do listy pracowników KOWR, którzy zostali zdymisjonowani. Według jej ustaleń znajdują się na niej: Dyrektor Kontroli Wewnętrznej, Dyrektor Biura Kadr, Dyrektor Oddziału Terenowego w Olsztynie oraz kierownik z Oddziału Terenowego w Warszawie.
Jako pierwsi informację o dymisjach, będących pokłosiem afery z działką pod CPK, podali dziennikarze Mariusz Gierszewski z Radia Zet oraz Dominika Długosz z Newsweeka. Informowali, że odwołano trzy osoby: dyrektora audytu, dyrektora kadr i kierowniczkę w warszawskim oddziale terenowym KOWR.
O te ustalenia pytany był później przez reporterkę TVN24 Maję Wójcikowską wiceminister rolnictwa Adam Nowak. - Według mojej wiedzy część osób na średnich stanowiskach kierowniczych zostało zwolnionych, nastąpiły zmiany krajowe w kierownictwie na szczeblu dyrektorskim - powiedział.
Dopytywany, czy stanowisko straciła pełniąca obowiązki dyrektorka audytu i pełniąca obowiązki dyrektorka kadr, kierowniczka w warszawskim oddziale terenowym KOWR-u, czy też zmiany miały szerszy charakter, Nowak odparł: - Według informacji, które uzyskałem, zmiany na szczeblu, który pani podała, nastąpiły i dotyczyły tych osób.
Będą kolejne dymisje?
Czy szef KOWR Henryk Smolarz jest spokojny o swoje stanowisko? - Przede wszystkim afera CPK, afera Telusa dotyczy polityków PiS-u. Natomiast chcemy, aby dziś dyrektor Smolarz przedstawił pełen raport, pełną informację na temat tej afery i działań KOWR-u w tym zakresie - odpowiedział wiceminister.
Czy będę kolejne dymisje? - Jeśli stwierdzimy, że na którymkolwiek etapie, czy najwyższego kierownictwa, czy na szczeblu centrali, czy oddziałów terenowych ktoś wykazywał się opieszałością w diagnozowaniu i podejmowaniu działań przy aferach. To z pewnością spotka go odpowiedzialność - mówił Nowak.
Nowak przypomniał przy tym, "w jakich warunkach" powstawał KOWR. - Rok 2017, połączenie Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego. Wszyscy pracownicy tych dwóch agencji dostali wypowiedzenia. I powstaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w którym politycy PiS-u na kierowniczych stanowiskach w KOWR-ze byli panami życia i śmierci w wymiarze zawodowym wszystkich tych pracowników - powiedział.
- Widać, że politycy PiS-u głęboko dokonali zmian kadrowych w wielu instytucjach - dodał.
Sprzedaż działki pod CPK
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało w 2023 roku, niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, zgodę na sprzedaż wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 hektarów w miejscowości Zabłotnia, przez którą między innymi ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.
Działka należała do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Właściciele Dawtony dzierżawili ją od 2008 roku i wcześniej bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. Ostatecznie transakcja została zawarta 1 grudnia 2023 roku, a Dawtona zapłaciła za działkę prawie 23 miliony złotych. Po zmianie przeznaczenia terenu, jego wartość może wzrosnąć nawet do 400 milionych złotych - opisała Wirtualna Polska.
Opinia publiczna o sprawie dowiedziała się prawie dwa lata po sprzedaży działki. Po publikacji WP warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez pracowników KOWR.
Autorka/Autor: os//akw, akr
Źródło: TVN24, Radio Zet
Źródło zdjęcia głównego: Artur Szczepanski/East News