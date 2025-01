Duże opóźnienia na kolei. "Cały czas stoimy, jest zimno"

W sprawie utrudnień na kolei skontaktowaliśmy się z Maciejem Dutkiewiczem, rzecznikiem PKP Intercity . - Mogę w tym momencie potwierdzić, że na kilku liniach kolejowych w Polsce mamy utrudnienia związane z deszczem. Około 60 pociągów jest opóźnionych ze 150. Zostały wezwane spalinowe lokomotywy, które przeciągają zatrzymane pociągi pod oblodzoną trakcją, dotyczy to m.in. trasy Warszawa - Gdańsk - poinformował Maciej Dutkiewicz.

"Z powodu oblodzenia trakcji pociąg nie pojedzie w żadną stronę"

O kłopotach poinformowała nas także pasażerka pociągu Intercity Kormoran. Pasażerka jedzie z Warszawy do Działdowa (woj. warmińsko-mazurskie). "Wyjechałam z Warszawy Wschodniej o 18.08 jak co dzień, pociągiem Kormoran. Najpierw wyjątkowo zatrzymaliśmy się w Nasielsku, bo jakiś pociąg się zepsuł i nie było przejazdu, potem się okazało, że trakcja oblodzona i bardzo iskrzyło podczas próby jazdy. Z 40-minutowym opóźnieniem dojechaliśmy jakoś do Ciechanowa" - czytamy w wiadomości pani Izy.