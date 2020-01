Sąd Najwyższy o "złym rozwiązaniu", KRS przekazuje "pozytywną ocenę" ustawy represyjnej

Pytany, co Komisja Wenecka usłyszała od Małgorzaty Gersdorf, Laskowski odparł, że było to "mniej więcej" to, co znalazło się w opiniach SN do projektu nowelizacji ustaw sądowych. - Uważamy, że ta ustawa to złe rozwiązanie problemu, który rzeczywiście istnieje. Dotyczy to szeregu pól. Można w skrócie powiedzieć, że jednym z tych pól jest skrępowanie swobody orzekania sędziów i wyłączenie pewnych sfer dotyczących zagadnień ustrojowych - skierowanie ich wyłącznie do Izby Kontroli Nadzwyczajnej - wymieniał Laskowski. Jak mówił, chodzi również m.in. o "wyłączenie sędziów z debaty publicznej, istotne ograniczenie roli samorządu sędziowskiego i nadanie specjalnych, zupełnie niezwykłych uprawnień dwóm izbom Sądu Najwyższego" - wcześniej Izbie Dyscyplinarnej, a teraz Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Jak zaznaczył, przedstawiciele Komisji Weneckiej nie wyrażali żadnego stanowiska w odpowiedzi na informacje przedstawione przez pierwszą prezes SN. Z informacji przekazanych przez rzecznika Izby Dyscyplinarnej SN Piotra Falkowskiego wynika, że delegacja Komisji nie zdecydowała się na spotkanie z przedstawicielami tej izby. Jak dodał, Izba Dyscyplinarna informowała delegację o gotowości do rozmowy.