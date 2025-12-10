Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Padliśmy ofiarą działań ze strony, z której najmniej się spodziewaliśmy"

Dr Gizela Jagielska
Dr Jagielska o zakończeniu pracy w szpitalu: tutaj wchodziły w grę kwestie personalne
Źródło: TVN24
Ten cios przyszedł od kogoś, kto jest osobą, którą my sami wypromowaliśmy i wykształciliśmy - mówiła w "Tak jest" w TVN24 doktor Gizela Jagielska, komentując zakończenie pracy w szpitalu w Oleśnicy. Lekarka przyznała też, że jest przerażona ewentualnymi koalicyjnymi rządami PiS i ugrupowania Grzegorza Brauna.

O doktor Gizeli Jagielskiej głośno zrobiło się w marcu tego roku. Wówczas media opisywały historię kobiety, która miała być wprowadzana w błąd przez lekarzy na temat stanu swojej ciąży. Dopiero na późnym etapie ciąży kobieta dowiedziała się o poważnych wadach płodu, w związku z czym planowała aborcję. Bezskutecznie jednak próbowała jej dokonać, co udało się dopiero w szpitalu w Oleśnicy za sprawą dr Jagielskiej, która przeprowadziła "indukcję asystolii płodu" (wbicie igły do serca z podaniem chlorku potasu).

Chciała aborcji, skierowali ją na oddział psychiatryczny. Reaguje ministra zdrowia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Chciała aborcji, skierowali ją na oddział psychiatryczny. Reaguje ministra zdrowia

Łódź

W związku z tą sprawą 16 kwietnia Grzegorz Braun wtargnął do Powiatowego Zespołu Szpitala w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę ginekolożce. Jak mówił, dokonywał "obywatelskiego zatrzymania". Lekarka, relacjonując, co wydarzyło się w oleśnickim szpitalu, powiedziała m.in., że Braun wtargnął do działu administracyjnego, zagrodził jej drogę i zamknął w pomieszczeniu administracyjnym. W sprawie prowadzone jest śledztwo, a Parlament Europejski uchylił Braunowi immunitet.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Braun uwięził lekarkę w szpitalu. Mógł poważnie narazić pacjentki

Braun uwięził lekarkę w szpitalu. Mógł poważnie narazić pacjentki

Wrocław
Braun w szpitalu w Oleśnicy. Co jest interwencją poselską, a co nie 

Braun w szpitalu w Oleśnicy. Co jest interwencją poselską, a co nie 

KONKRET24

"Dla mnie to jest absolutnie przerażająca sprawa"

Dr Jagielska pytana o to, czy wraca do tamtych wydarzeń, odpowiedziała: - Trudno nie wracać, dlatego że ta fala hejtu nadal płynie. Oczywiście nie tak wartko jak wcześniej, ale te zdjęcia, filmiki jeszcze nadal funkcjonują i cały czas gdzieś w tej przestrzeni publicznej są.

Co lekarka myśli o ewentualnej koalicji PiS z ugrupowaniem Brauna? - Jestem trochę przerażona tą sytuacją i tak naprawdę zaczynam myśleć, czy to nie będzie tak, że w pewnym momencie takie osoby jak ja, te które pomagają kobietom, nie będą musiały po prostu z tego kraju wyjechać - odpowiedziała.

- Dla mnie to jest absolutnie przerażająca sprawa, dla mnie jako lekarki, dla mnie jako kobiety, że miałby naszym krajem rządzić duet Braun plus PiS, bo wyobrażam sobie, że konsekwencje tego na pewno by nie przyniosły nic dobrego ani dla mnie, ani dla innych kobiet - oceniła.

Doktor Gizela Jagielska
Doktor Gizela Jagielska
Źródło: TVN24

Jagielska: jest to po ludzku trudne do przełknięcia

Doktor Jagielska poinformowała, że od 1 stycznia nie będzie pracować w szpitalu w Oleśnicy. W mediach społecznościowych, komentując zakończenie pracy w szpitalu, mówiła: "Nie jest to moja decyzja, bo gdyby była moja, to kontynuowałabym to, co robię". W rozmowie z redakcją TVN24 wyjaśniła później: - Szpital nie przedłużył ze mną umowy. Jak co dwa lata był organizowany konkurs kontraktowy, nasi współpracownicy złożyli oferty na nasze miejsca, wiedząc, jakie oferty my składamy.

- Myślę, że taką podstawą tego, co się stało akurat, jeżeli chodzi o moje zatrudnienie, jednak chyba nie są kwestie polityczne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić, to jest jasne - mówiła w "Tak jest" dr Jagielska. Potwierdziła też, że "nie jest to zwolnienie". - Zakończył mi się kontrakt - wyjaśniła.

- Tutaj wchodziły w grę kwestie personalne, ponieważ osoby, które były naszymi zastępcami, które my przyjęliśmy z moim mężem (dr Łukasz Jagielski jest ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego i także kończy pracę w szpitalu), wykształciliśmy tak naprawdę, postanowiły przejąć nasze stanowiska i wykorzystały sytuację, wykorzystały swoją wiedzę, którą my udostępniliśmy a propos tego, jak będą wyglądać nasze oferty - mówiła.

Szefowała oddziałowi, leczyła i została uwięziona przez Grzegorza Brauna. Teraz traci pracę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szefowała oddziałowi, leczyła i została uwięziona przez Grzegorza Brauna. Teraz traci pracę

Wrocław

Jak przyznała, nie wie, czy decyzja jest polityczna, ale, jak powiedziała, nie wyklucza, że to było powiązane. - Nie wykluczam też, że jest to sytuacja, która na przykład politycznemu światkowi oleśnickiemu była na rękę - dodała.

Dr Jagielska powiedziała, że z mężem "padli ofiarą takich działań ze strony, z której najmniej się spodziewali". - Ten cios przyszedł od kogoś, kto jest osobą, którą my sami wypromowaliśmy i wykształciliśmy, więc jest to w ogóle takie dla mnie bardzo abstrakcyjne nadal, mimo że minęły dwa dni, i takie trudne do przełknięcia po ludzku - mówiła.

- W kwestii formalnej to się wszystko zgadza jak najbardziej. Wygrała ta oferta, która według parametrów określonych w konkursie była lepsza. Natomiast prawdą jest też to, że praktycznie za każdym razem konkursy były związane z pewnego rodzaju negocjacjami. Tym razem się tak nie stało, a drugi konkurs, do którego przystępowałam w ogóle został zamknięty - wskazała.

OGLĄDAJ: Dr Gizela Jagielska: osoby, które z moim mężem przyjęliśmy do pracy i wykształciliśmy, postanowiły przejąć nasze stanowiska
Gizela Jagielska

Dr Gizela Jagielska: osoby, które z moim mężem przyjęliśmy do pracy i wykształciliśmy, postanowiły przejąć nasze stanowiska

Gizela Jagielska
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kuba Koprzywa

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
GinekologiaOleśnicaSzpitalGrzegorz Braun
Czytaj także:
GettyImages-2251237638dd
Konsternacja w Madrycie. Szybkie gole Manchesteru
RELACJA
Wołodymyr Zełenski
Przydacz: Zełenski przyjedzie do Warszawy
Polska
Zarzuty dotyczą kradzieży danych z kont użytkowników serwisu Yahoo
"Wysokie ryzyko kradzieży danych". Polska firma ostrzega klientów
BIZNES
imageTitle
Świeżo upieczony tata wraca na skocznię. Wystąpi w Klingenthalu
EUROSPORT
Pokryte śniegiem miasto Minneapolis
Pług śnieżny wjechał na mężczyznę na lotnisku
METEO
Fakty po Faktach
To będzie weekend cudów czy beznadziei? "To zależy od państwa"
Polska
Mateusz Morawiecki
Maślarze, harcerze, zakoniarze. Kto jest kim w PiS
Polska
Karol Nawrocki
"Opowiadają mu głupoty". Kosiniak-Kamysz w "Kropce nad i" o otoczeniu prezydenta
Polska
Sadzenie drzew wzdłuż torowiska na Marszałkowskiej
115 nowych drzew. Rozpoczęło się sadzenie na Marszałkowskiej
Piotr Bakalarski
imageTitle
Zabójcza końcówka Ajaksu. Polak mógł zachować się lepiej
EUROSPORT
imageTitle
Skandaliczne zachowanie niemieckich kibiców na Camp Nou
EUROSPORT
Interwencja strażaków w Milanówku (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w sklepie z artykułami BHP
WARSZAWA
dolary shutterstock_494422168
Fed zdecydował w sprawie stóp procentowych w USA
BIZNES
Zderzenie trzech aut na S8
Auto na boku, korek na S8 miał kilka kilometrów
WARSZAWA
Silny wiatr
Tu może silniej powiać
METEO
Policja z zatrzymaną osobą
Seria zgłoszeń jednego dnia, cztery osoby zatrzymane
WARSZAWA
Rafineria PCK w Schwedt
Duży wyciek ropy przy granicy z Polską
Świat
imageTitle
Kuriozalna wpadka przed meczem Ligi Mistrzów. Puścili nie ten hymn
EUROSPORT
Świadkowie zabrali kluczyki od pijanego kierowcy
Oferował 10 tysięcy, by go puścił
WARSZAWA
imageTitle
Wschodząca gwiazda NBA zaczęła błyszczeć. Flagg liderem rankingu
EUROSPORT
Ministerstwo Finansów
Dług publiczny rośnie. Ministerstwo podało dane
BIZNES
Turysta, który utknął na szlaku
Całą noc czekał na pomoc. Ratunek przyszedł z powietrza
METEO
MS Navigator of the Seas
Pasażer wycieczkowca zmarł w czasie rejsu. Jego narzeczona oskarża załogę
Świat
Tory tramwajowe odkryte na ul. Przyokopowej
Podczas remontu odkopali historyczne tory. Zostaną wyeksponowane
WARSZAWA
Deszcz, kałuża
W wielu miejscach popada
METEO
lukoil hutterstock_2695361439
Co z sankcjami wobec rosyjskiego giganta? Jest decyzja
BIZNES
Zawaliła się ściana kamienicy w Łodzi
Jest zgoda właścicieli na sprzedaż kamienicy. Pod nią utknęła tarcza drążąca tunel
Łódź
imageTitle
Zawodził od początku sezonu, chce odbudować formę. Ważna rola Zniszczoła
EUROSPORT
Szymon Hołownia
"Fakty" TVN: jest faworyt do stanowiska, o które walczy Hołownia
Świat
Wschodnia Obwodnica Warszawa - obecnie droga kończy się w miejscowości Zakręt
Dziewięć firm chce zaprojektować wschodnią obwodnicę Warszawy
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica