Tusk zwrócił się do ambasadora USA, Rose odpowiedział

"Sojusznicy powinni się szanować". Tusk reaguje na decyzję ambasadora

W czwartek ambasador USA w Polsce Tom Rose poinformował na platformie X, że strona amerykańska nie będzie już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Napisał, że "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa uczyniły go poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem".

Sprawę skomentował Donald Tusk. "Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo" - napisał szef rządu na platformie X.

Mr.Ambassador Rose, allies should respect, not lecture, each other. At least this is how we, here in Poland, understand partnership.



Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 5, 2026 Rozwiń

Ambasador USA odpowiada premierowi

Niedługo później ambasador Rose zareagował na wpis Tuska.

"Szanowny Panie Premierze, zakładam, że pański przemyślany i dobrze sformułowany komunikat został mi wysłany przez pomyłkę, ponieważ z pewnością chciał go pan skierować do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, którego nikczemne, lekceważące i obraźliwe komentarze na temat prezydenta Trumpa mogły potencjalnie zaszkodzić pańskiemu rządowi" - napisał dyplomata w serwisie X.

Zapewnił przy tym, że ma "jedynie ogromny szacunek i podziw dla pańskiego odważnego przywództwa przez całe życie oraz dla pańskiego wkładu w umacnianie relacji między USA a Polską przez dziesięciolecia". "Był pan prawdziwie wzorowym sojusznikiem i wielkim przyjacielem Stanów Zjednoczonych" - dodał.

"I wiem, że zgadza się pan, że obrażanie i poniżanie Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, największego przyjaciela, jakiego Polska kiedykolwiek miała w Białym Domu, to ostatnia rzecz, jaką powinien robić jakikolwiek polski lider" - czytamy we wpisie.

"Jak zapewne pan również wie, zawsze będę bronił mojego Prezydenta bez wahania, wyjątku czy przeprosin" - zakończył swój wpis Rose.

Dear Mr. Prime Minister —

I’m assuming your thoughtful and well-articulated message was sent to me by mistake, because surely you intended it for the Speaker of the Sejm, Włodzimierz Czarzasty, who’s despicable, disrespectful and insulting comments about President Trump @POTUS… https://t.co/wkcepBNJnS — Ambasador Tom Rose (@USAmbPoland) February 5, 2026 Rozwiń

Reakcja Czarzastego

Wpis amerykańskiego dyplomaty na temat braku utrzymywania dalszych kontaktów skomentował również sam Czarzasty. "Zgodnie ze swoimi wartościami stanąłem w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparłem kandydatury prezydenta Donalda Trumpa do pokojowej nagrody Nobla"- przekazał na X.

Podkreślił przy tym, że "niezmiennie szanuje USA jako kluczowego partnera Polski" i "z ubolewaniem przyjmuje deklarację ambasadora". Mimo to zapowiedział, że "nie zmieni stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach".

Zgodnie ze swoimi wartościami stanąłem w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparłem kandydatury prezydenta @realDonaldTrump do pokojowej nagrody Nobla.



Niezmiennie szanuję USA jako kluczowego partnera Polski. Dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację… — Włodzimierz Czarzasty 📚📖 (@wlodekczarzasty) February 5, 2026 Rozwiń

Brak zgody na poparcie Trumpa

Marszałek Sejmu wypowiedział się krytycznie o Trumpie w czasie poniedziałkowej konferencji prasowej, gdy przekazał, że nie poprze wniosku o przyznanie pokojowego Nobla prezydentowi USA. Mówił o tym, dlaczego jego zdaniem Trump na nią "nie zasługuje".

Ocenił wówczas między innymi, że "ład oparty na prawie międzynarodowym odchodzi niestety powoli w przeszłość", a w polityce międzynarodowej zaczyna dominować siła. - Budowanie przez Stany Zjednoczone nowych platform, takich jak Rada Pokoju, jest moim zdaniem złudne. Wzmacniać trzeba Unię Europejską, ONZ, WHO i siebie - mówił.

- Prezydent Trump moim zdaniem destabilizuje sytuację w tych organizacjach, reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną - dodał Czarzasty. Wspomniał też między innymi o "innym interpretowaniu historii" przez Trumpa w sprawie udziału polskich żołnierzy w misjach czy "instrumentalnym traktowaniu" innych terytoriów takich jak Grenlandia.

