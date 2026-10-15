Polska "Nie jesteście sami". Donald Tusk z przekazem dla Ukraińców Oprac. Justyna Sochacka |

Tusk: dzisiaj Ukraina walczy, ale musimy być przygotowani na wszystkie możliwe scenariusze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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"Po dzisiejszych rozmowach z europejskimi przywódcami w Brukseli mogę was zapewnić, drodzy ukraińscy przyjaciele oraz panie prezydencie Wołodymyrze Zełenski: NIE JESTEŚCIE SAMI" - napisał w czwartek po południu w serwisie X szef polskiego rządu.

After my talks with European leaders in Brussels today, I can reassure you, dear Ukrainian friends and President @ZelenskyyUa: YOU ARE NOT ALONE. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 15, 2026 Rozwiń

Donald Tusk przyleciał w środę do Brukseli, żeby wziąć udział w czwartkowym posiedzeniu Rady Europejskiej. W piątek zaplanowano spotkanie polskiego premiera z prezydentem Ukrainy.

Tusk o sankcjach wobec Rosji i wezwaniu do jednoznacznego stanowiska

W poniedziałek, podczas konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere, Tusk podkreślił, że trzeba przekonać wszystkich partnerów europejskich do tego, aby polityka sankcji wobec Rosji nie tylko była utrzymana, ale nawet wzmocniona.

- Dzisiaj widać bardzo wyraźnie, że każda próba rozluźnienia sankcji wobec Rosji, skrócenia listy nazwisk [na tak zwanej liście sankcyjnej - red.] będzie tylko ośmielała Rosjan. Kłopot polega na tym, że czasami niektórzy chcą zapomnieć, że to Rosja spowodowała sytuację, w której musimy sporo poświęcić i zapłacić za własne bezpieczeństwo - powiedział wówczas Tusk.

Premier zapowiedział, że podczas unijnego szczytu będzie wzywał wszystkich unijnych liderów, aby nie myśleli partykularnie o sankcjach, tylko by zrozumieli, że Europa musi prezentować jednoznaczne stanowisko, zwłaszcza w momencie "dwuznacznych sygnałów", które płyną z Waszyngtonu.

Odniósł się w ten sposób do ogłoszonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa porozumienia z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, w ramach którego Rosja dostarczy na rynek światowy łącznie niemal pięć milionów ton oleju napędowego.

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa napisał w liście do członków RE, że podczas rozpoczynającego się w czwartek szczytu Unia Europejska potwierdzi dalsze wsparcie dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji.