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Karol Nawrocki podjął decyzję. Ogłosił ją w orędziu
Karol Nawrocki podjął decyzję. Ogłosił ją w orędziu
Polska

Donald Tusk: weta Karola Nawrockiego to strategia "im gorzej, tym lepiej"

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Donald Tusk
Donald Tusk: weta Karola Nawrockiego to strategia "im gorzej, tym lepiej"
Źródło wideo: x.com/donaldtusk
Źródło zdj. gł.: x.com/donaldtusk
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Premier Donald Tusk nagrał długie wystąpienie, w którym mówił o wetach Karola Nawrockiego. Jego zdaniem te weta to strategia polityczna Nawrockiego, zgodnie z którą prezydent specjalnie doprowadza do złej sytuacji w Polsce, aby rząd miał kłopoty.

W serwisie X premier Donald Tusk opublikował w czwartek 15-minutowe nagranie, w którym mówił o wetach prezydenta Karola Nawrockiego. Wskazał, że wetuje on ustawy znacznie częściej niż poprzedni prezydenci.

"Hasło Prezydenta nieco się zmieniło. Dziś brzmi: 'Po pierwsze szkodzić Polsce, po pierwsze szkodzić Polakom'" - napisał we wpisie szef rządu. Hasło Nawrockiego w czasie kampanii wyborczej brzmiało: "Po pierwsze Polska! Po pierwsze Polacy!".

- Wetoman, wetomat, prezydent Karol Weto-Nawrocki. Trochę to jest pół żartem, pół serio. Niektórzy traktują to jako polityczną złośliwość, partyjną zagrywkę. Niektórzy bardziej krytycznie uważają to za jakiś błąd czy głupotę. A ja nie mam żadnych wątpliwości i za chwilę to udowodnię, że mamy do czynienia z przemyślaną strategią postępowania - oświadczył Tusk w nagraniu.

Strategia "im gorzej, tym lepiej"

Zdaniem premiera strategia prezydenta ma "kilka celów i kilka źródeł". - Wszystkie są bardzo niepokojące. Ta strategia to im gorzej, tym lepiej - powiedział.

- Z punktu widzenia Karola Nawrockiego zła sytuacja w Polsce, zła sytuacja w polskich domach, to większe kłopoty dla rządu, dla polskiego rządu. I dlatego nie waha się używać tego prezydenckiego przywileju w sposób absolutnie bezprecedensowy - mówił Tusk.

W ocenie szefa rządu mamy do czynienia z "metodą blokowania za wszelką cenę wszystkich dobrych zmian, które wymagają zmiany prawa".

- Słuchajcie, te statystyki mówią naprawdę wszystko o strategii Nawrockiego. Zawetował 45 ustaw w ciągu pierwszego roku swojej prezydentury. (...) Aleksander Kwaśniewski w ciągu 10 lat użył weta 35 razy. Dokładnie przez 10 lat Nawrocki, gdyby miał dwie kadencje, użyłby prawdopodobnie weta 450 razy, jeśli weźmiemy to jego dotychczasowe tempo blokowania - policzył Tusk. 

Nawrocki "nawet naraził się swojemu środowisku"

Jak powiedział premier w nagraniu, stosowanie weta przez Nawrockiego to próba uzyskania władzy, która mu się nie należy z punktu widzenia konstytucji.

Tusk podał różne przykłady zawetowanych ustaw - jak ta, która ograniczała możliwość stosowania aresztu tymczasowego. Przypomniał, że to weto rozsierdziło środowiska kibolskie. - Nawet naraził się swojemu środowisku - powiedział szef rządu.

- Ja nie mam żadnych wątpliwości po tym roku, że to hasło [prezydenta - red.] naprawdę powinno brzmieć: po pierwsze szkodzić państwu polskiemu, po drugie służyć interesom innych państw albo interesom gospodarczym na pewno niepolskim - ocenił Tusk.

Zdaniem premiera Nawrocki "ożywia się tak pozytywnie", kiedy chodzi o interesy jakiejś firmy czy branży. Mówił, że prezydent miał ostatnio pomysł, aby w Polsce każdy, podobnie jak w USA, mógł kupić broń. - Ja nie muszę nikomu tłumaczyć, jakie to by przyniosło konsekwencje - dodał.

Strategia "na osłabianie Polski"

Jak policzył Tusk, bezpośredni koszt wet prezydenta Nawrockiego to ponad 8 miliardów złotych. Ocenił, że apelowanie do głowy państwa nie przyda się na nic.

- Tak jak powiedziałem, to jest negatywna strategia. Nie jakiś zestaw pomyłek. To już nawet nie jest tylko taka partyjna gra, żeby wesprzeć PiS i Konfederację przeciwko Koalicji Obywatelskiej. To jest, tak jak powiedziałem, strategia na osłabianie Polski, na godzenie w takie polskie interesy. I ta strategia "im gorzej, tym lepiej" z całą pewnością będzie przez Karola Nawrockiego kontynuowana - skomentował premier.

Szef rządu zadeklarował, że lobbing w Pałacu Prezydenckim będzie monitorowany. - Państwo polskie musi się bronić przed tego typu praktykami - zastrzegł.

Apel Tuska do Polaków

Donald Tusk na koniec wystąpienia wspomniał, że lepiej układała mu się współpraca z prezydentami Lechem Kaczyńskim, a nawet Andrzejem Dudą. - Nawet z prezydentem Dudą czasami udało się coś ustalić - podkreślił.

Jak wskazał premier, Polacy muszą dać do zrozumienia Nawrockiemu, że wetuje wbrew nim. - Wszyscy musimy mu dać do zrozumienia jednoznacznie, że nie godzimy się na niszczenie państwa polskiego przy pomocy tych narzędzi, jakie prezydent ma w ręku. Wasza aktywność i wasza determinacja będzie naprawdę bezcenna - zapewnił.

Tusk oświadczył, że w wielu przypadkach rządowi uda się ominąć blokady stawiane przez prezydenta Nawrockiego, ale nie zawsze. - Ale chciałbym bardzo, żebyście państwo dokładnie przypatrywali się temu, co robi, i podejmowali w przyszłości, bliższej, dalszej, swoje decyzje, swoje wybory, z pełną świadomością, kto, dlaczego i w jaki sposób Polsce szkodzi - zaapelował.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Donald TuskKarol NawrockiRządPrezydent RPWetoprawoPolityka
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