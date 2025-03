Tusk apeluje do opozycji. "Każde słowo ma znaczenie" Źródło: TVN24

Dzisiaj staje się jasne, że rozejm, a później pokój, jest celem Turcji, Polski, ale co najważniejsze, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych - mówił premier Donald Tusk po spotkaniu z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Jednym z tematów ich rozmów w Ankarze była sytuacja w Ukrainie. Erdogan zadeklarował, że jego kraj jest gotowy "udostępnić miejsce" do przeprowadzenia przyszłych rozmów między Ukrainą i Rosją.

Premier Donald Tusk udał się w środę z dwudniową wizytą do Ankary, gdzie rozmawiał w cztery oczy z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem między innymi o Ukrainie i bezpieczeństwie.

Później politycy wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. Tusk odniósł się do ustaleń wtorkowego spotkania USA-Ukraina w Arabii Saudyjskiej na temat możliwości zakończenia agresji Rosji. Wskazywał, że "dzisiaj staje się jasne, że rozejm, a później pokój, jest celem Turcji, Polski, ale co najważniejsze, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych". - Jedynym znakiem zapytania pozostaje dziś reakcja Rosji. Dziś Ankara, Warszawa, Kijów, Waszyngton, Bruksela, wszyscy czekamy na jednoznaczną odpowiedź, czy ta druga strona jest gotowa do poważnego potraktowania tej oferty rozejmu, a później rozmów pokojowych. Bardzo na to liczymy - mówił.

Donald Tusk i Recep Tayyip Erdogan

- Zwróciłem się do pana prezydenta Erdogana z jednoznaczną propozycją, aby Turcja wzięła na siebie jak największą współodpowiedzialność za proces pokojowy, gwarancję stabilności i bezpieczeństwa w całym naszym regionie - oznajmił. Zapewnił przy tym, że "jesteśmy gotowi współpracować z naszymi tureckimi przyjaciółmi (...) w dziedzinie obronności, przemysłu obronnego".

- Chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że dzisiaj dokonaliśmy historycznego przełomu. Wiemy dobrze, czego chcemy dla Ukrainy, czego chcemy dla regionu, czego chcemy dla Europy. Nasza współpraca dwóch bardzo silnych partnerów, coraz lepiej przygotowanych do działań obronnych, jednych z najważniejszych partnerów NATO tu w Europie, to wszystko nabrało dzisiaj zupełnie nowego blasku - powiedział Tusk.

Turcja gotowa zapewnić miejsce do rozmów Ukraina-Rosja

- Mieliśmy okazję porozmawiać o krokach podjętych w celu zakończenia wojny w Ukrainie. Wymieniliśmy poglądy dotyczące rozwoju sytuacji w Syrii, a także problemów związanych z tym rejonem - poinformował z kolei turecki przywódca.

Dodał, że wtorkowe spotkanie USA-Ukraina i wyrażenie gotowości do zawieszenia broni przez Kijów przyjmuje "bardzo pozytywnie". - Teraz Rosja powinna odpowiedzieć w podobny, konstruktywny sposób - ocenił.

Zadeklarował też, że jego kraj jest gotowy "udostępnić miejsce" do przeprowadzenia przyszłych rozmów między Ukrainą a Rosją i "zapewnić wszystkie inne potrzebne pomoce".

Podkreślił również, że "Turcja i Polska dowodzą dwoma największymi wojskami lądowymi w NATO i Europie, i są kluczowymi sojusznikami na wschodniej i południowej flance Sojuszu".

Premier Donald Tusk i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w trakcie spotkania w Ankarze

Tematy rozmowy

Przed wylotem do stolicy Turcji Tusk poinformował, że jego rozmowy z Erdoganem będą dotyczyły m.in. zaangażowania w zapewnienie trwałego spokoju i pokoju w regionie, w tym na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Wcześniej władze Turcji zasygnalizowały możliwość wysłania do Ukrainy wojsk w ramach sił pokojowych. Zapowiadano też poruszenie tematu współpracy sojuszniczej oraz współpracy na linii Turcja-UE, a także relacji dwustronnych. Nieoficjalnie wiadomo, że jedną z poruszanych kwestii mają być zakupy obronne, które Polska planuje dokonać w Turcji. Poprzednia wizyta premiera Donalda Tuska w Turcji odbyła się w 2010 roku. Ostatnią wizytą polskich władz w Turcji na najwyższym szczeblu była wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w 2021 r., podczas której podpisano umowę na zakup tureckich dronów Bayraktar.

Premier przed wylotem do Turcji

W trakcie briefingu na lotnisku w Warszawie Tusk mówił także między innymi o opozycji. - Opozycja jest dzisiaj rozdygotana, nie może pomóc albo nie chce, ale jest rzeczą bardzo ważną, żeby nie siać dezinformacji, bo to są kwestie naszego bezpieczeństwa - podkreślił.

- Jeśli dzisiaj ta rozdygotana opozycja nie może pomóc ojczyźnie, bo wiem, że rządowi nie będzie chciała, ale ojczyźnie, to dobrze byłoby, żeby przynajmniej, tak jak to miało miejsce choćby dzisiaj rano, nie kłamać, nie dezinformować, bo tutaj każde słowo ma znaczenie - mówił dalej.

Jak dodał, "bardzo prosi, żeby wszyscy, którzy mają dobrą wolę, żeby nas wsparli, a ci, którzy nie mogą, to żeby nie przeszkadzali".

Donald Tusk na lotnisku w Warszawie

Tusk o rozmowach w Arabii Saudyjskiej. "Poważny krok w stronę pokoju"

Premier na briefingu zapowiedział, że w stolicy Turcji będą toczyć się rozmowy "o roli Polski, roli Turcji, jeśli chodzi o stabilizację w regionie, jeśli chodzi o ocenę pierwszej tury rozmów, która się zakończyła (...) w Arabii Saudyjskiej między Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi, o możliwym zaangażowaniu i Turcji, i Polski, jeśli chodzi o zapewnienie trwałego spokoju i pokoju w regionie, w tym na granicy rosyjsko-ukraińskiej".

Jak dodał, "rola Turcji może być tutaj kluczowa". - Z polskiego punktu widzenia większa aktywność Turcji w regionie i w stabilizowaniu sytuacji na froncie ukraińsko-rosyjskim byłaby ze wszech miar pożądana - wyjaśnił.

Tusk powiedział też, że ma "jednoznacznie pozytywną ocenę" tego, co wydarzyło się w czasie wtorkowych rozmów między przedstawicielami Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w Arabii Saudyjskiej. - Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Dla nas to jest kwestia pierwszorzędnej wagi, aby jak najszybciej doszło jednak do porozumienia, przede wszystkim na linii Ukraina-Stany Zjednoczone, po tych turbulencjach, jakich byliśmy świadkami - zaznaczył.

Szef rządu dodał, że "chyba nie przesadził, mówiąc wczoraj w pierwszej reakcji na zakończenie tej fazy rozmów, że to jest chyba poważny krok w stronę pokoju". Poinformował również, że strona polska była stale informowana przez sojuszników, przede wszystkim przez stronę ukraińską, zarówno przed spotkaniem w Arabii Saudyjskiej, jak i po nim.

- Wiemy, że sytuacja jest niestabilna i wiemy, że dzisiaj bardzo trudno byłoby powiedzieć w jakiejkolwiek geopolitycznej sprawie, że coś jest załatwione "na amen". Ale strona ukraińska chyba się nie myli, mówiąc, że to jest prawdziwy pozytywny przełom. Dla nas jest bardzo ważne, że doszło do dobrej, pozytywnej korekty po obu stronach i że udało się znaleźć i Amerykanom, i stronie ukraińskiej o wiele więcej wspólnych spraw i wspólnych stanowisk, i zbudowano w jakimś sensie wspólny język - powiedział Tusk.

Podkreślił, że "to dla nas kwestia absolutnie fundamentalna".

Donald Tusk na lotnisku w Warszawie

Po dziewięciogodzinnych rozmowach we wtorek w Dżuddzie, w Arabii Saudyjskiej, strona ukraińska zgodziła się na amerykańską propozycję natychmiastowego 30-dniowego zawieszenia broni, zaś Stany Zjednoczone zapowiedziały wznowienie przerwanej pomocy wojskowej dla Ukrainy.

