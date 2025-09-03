Tusk reaguje na deklarację Trumpa. "Ważne słowa"

Prezydent Donald Trump podczas spotkania w Gabinecie Owalnym z Karolem Nawrockim zadeklarował, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce. Dodał, że jeśli Polska będzie chciała, to Stany Zjednoczone "rozmieszczą ich więcej". Podkreślił też, "bardzo szczególne" relacje Polski i USA. - Nigdy nawet nie myśleliśmy (o wycofaniu wojsk z Polski) - przekonywał Trump.
Tusk: to ważne słowa Trumpa
Do tych słów odniósł się Donald Tusk.
"Prezydent Trump zadeklarował przed chwilą, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk. To ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu" - napisał na X szef polskiego rządu.
"Dobrze, że prezydent Trump potwierdził dalsze stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce" - skomentował szef MSZ Radosław Sikorski. Zaznaczył, że "w sprawach bezpieczeństwa, odstraszania Putina i wspierania Ukrainy rząd, prezydent i opozycja mówią jednym głosem".
Autorka/Autor: mjz/ft
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa