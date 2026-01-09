Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tusk przyjechał do Nawrockiego. Rozmowa w cztery oczy

TUSK
Donald Tusk przyjechał na spotkanie z Karolem Nawrockim
Źródło: TVN24
Donald Tusk dojechał na spotkanie z Karolem Nawrockim. Jak informował wcześniej prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz, politycy będą rozmawiali między innymi o kwestiach bezpieczeństwa oraz pokoju w Ukrainie. Ma też zostać poruszona kwestia piątkowych protestów rolników w Warszawie.

Początek piątkowego spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem został zaplanowany na godzinę 13.30 i właśnie o tej godzinie premier pojawił się w Pałacu Prezydenckim. Dzień wcześniej o terminie spotkania nieoficjalnie informowało TVN24 i "Fakty" TVN. Rozmowa ma trwać około godziny - relacjonowała Katarzyna Gozdawa-Litwińska, reporterka TVN24.

Następnie o godzinie 15 ma odbyć się konferencja prasowa szefa rządu.

O to, czego można się spodziewać po rozmowie prezydenta z premierem, prezydencki rzecznik był dopytywany na konferencji prasowej przed Pałacem. Leśkiewicz przekazał wówczas, że nie chce przed rozmową przesądzać, co dokładnie będzie treścią spotkania obu polityków.

Spotkanie Tusk - Nawrocki. O czym będą rozmawiać?

- Najważniejsze jest to, że do tego spotkania w ogóle już doszło, że pan premier poprosił o takie spotkanie (…). Pan prezydent, co wyraźnie podkreślał wielokrotnie, jest zawsze otwarty na rozmowy z panem premierem - wyjaśnił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Protestujący rolnicy są przed Kancelarią Premiera

Protestujący rolnicy są przed Kancelarią Premiera

RELACJA
Jest decyzja Brukseli w sprawie umowy z Mercosurem

Jest decyzja Brukseli w sprawie umowy z Mercosurem

BIZNES

Powiedział, że rozmowa prezydenta z premierem na pewno będzie dotyczyła kwestii bezpieczeństwa, w tym "dialogu i dyskusji dotyczącej pokoju na Ukrainie, rozmów prowadzonych zarówno w ramach koalicji chętnych, jak i tego formatu, w którym uczestniczy pan prezydent Karol Nawrocki".

Jednym z tematów spotkania - przekazał rzecznik - będzie także piątkowy protest rolników, ich sytuacja i "to, że polscy rolnicy w kilkunastostopniowym mrozie muszą tak naprawdę walczyć o interes nie rolników, tylko nas wszystkich".

Klatka kluczowa-148705
Leśkiewicz o spotkaniu prezydenta i premiera. Czego może dotyczyć?
Źródło: TVN24

Jeszcze po wtorkowym szczycie "koalicji chętnych" w Paryżu, Tusk informował, że porozmawia z prezydentem "o tym, jaka jest rola dla prezydenta, a jaka dla rządu w procesie mającym zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zawieszeniu broni". Zarówno prezydent, jak i premier uczestniczą w rozmowach światowych przywódców dotyczących Ukrainy.

Z kolei w środę rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził, że rozmowa prezydenta i premiera będzie dotyczyła przede wszystkim sytuacji międzynarodowej i kwestii związanych z bezpieczeństwem. - Polityka bezpieczeństwa i polityka zagraniczna Polski musi być jedna i musi być ściśle koordynowana. Raczej powinniśmy wykorzystywać dobre relacje poszczególnych instytucji tak, żeby działo się to w interesie Polski - mówił wówczas rzecznik.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Prezydent RPKarol NawrockiDonald TuskRafał Leśkiewicz
Czytaj także:
Marcin Kierwiński i Łukasz Kmita podczas wymiany zdań na sali obrad Sejmu
Awantura w Sejmie. "Niech pan nie macha paluchem"
Polska
Protestujący rolnicy
"Boimy się, że przez tę umowę będziemy tracić bezpieczeństwo żywnościowe kraju i Europy". Rolnik o zatwierdzeniu umowy z Mercosur
BIZNES
imageTitle
Z kim Polacy zagrają o finał United Cup 2026? Kiedy mecz?
EUROSPORT
Zatrzymany w sprawie mafii śmieciowej
Kolejne zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej". Pięć osób w areszcie
Opole
Pilne
Kolejne weta prezydenta
Polska
Kalendarz szczepień, "88 szczepionek" i "liczba Hitlera"
Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"
Gabriela Sieczkowska
Zohran Mamdani
Dramatyczne sceny w szpitalu "wczesnym sprawdzianem" dla Mamdaniego?
Świat
imageTitle
Najlepsi panczeniści Europy w Tomaszowie Mazowieckim. Oglądaj w HBO Max
Najnowsze
Pies biegał po drodze szybkiego ruchu
Wracała ze służby, na drodze ekspresowej zauważyła psa
Kielce
imageTitle
Polska w półfinale United Cup. Kawa i Zieliński rozbili Australię
EUROSPORT
Planowy poród i śmierć 30-latki w szpitalu w Grójcu (zdjęcie ilustracyjne)
Urodziła zdrowe dziecko, w nocy zmarła
WARSZAWA
Ciężarówka utknęła pod wiaduktem
Ciężarówka utknęła pod wiaduktem
Olsztyn
Zima, mróz, śnieg
Mróz rozleje się po Polsce. Kolejne alarmy IMGW
METEO
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
Ciężarna zmarła po rutynowym zabiegu. "Pomyłka dotycząca gazu medycznego"
Klaudia Kamieniarz
W Kijowie doszło do zmasowanego rosyjskiego ataku
Tysiące osób bez ogrzewania, ambasada uszkodzona. Skutki rosyjskiego ataku
Świat
Zima w Warszawie
Przy węzłach przesiadkowych staną namioty z ciepłą herbatą
WARSZAWA
Białoruska Elektrownia Jądrowa budowana przez Rosatom
Polska firma współpracuje z rosyjskim Rosatomem? Jest zawiadomienie do prokuratury
Robert Zieliński
Zawalony dach przedsiębiorstwa transportowego w Tilburgu
Od śniegu zapadają się dachy
METEO
Policja (zdj. ilustracyjne)
Gwałt na policjantce, nowe ustalenia
WARSZAWA
imageTitle
Kopnięcie kung fu na murawie. Piłkarz dożywotnio zdyskwalifikowany
EUROSPORT
2026-01-09T022400Z_1_LWD538509012026RP1_RTRWNEV_C_5385-HONDURAS-POLITICS-0001
Bomba wybuchła centymetry od niej. Nagranie z ataku na posłankę
Świat
shutterstock_2626129105_1
Za dużo ekranów w dzieciństwie trwale zmienia rozwój mózgu. Są dowody naukowe
Zdrowie
Próbował porwać byłą partnerkę, został zatrzymany
Porwali 18-latkę. Jej były partner i jego kolega staną przed sądem
Trójmiasto
Pijany i poszukiwany kierowca utknął na pasie awaryjnym na autostradzie A4
Zatankował złe paliwo, zatrzymał się na autostradzie. Kilka miesięcy spędzi w więzieniu
Opole
Protest rolników w Warszawie
Protestujący rolnicy są przed Kancelarią Premiera
RELACJA
shutterstock_2622075109
Jest decyzja Brukseli w sprawie umowy z Mercosurem
BIZNES
Mężczyźni zostali zatrzymani
Nie spodobała im się czapka z klubowym logo. "Szarpali, odpychali, kopali"
Katowice
shutterstock_2384730125
Musk wprowadza zmiany dla użytkowników Groka po fali krytyki
BIZNES
Zniszczenia we Francji
Goretti w Wielkiej Brytanii i Francji. Ranni, nie kursują pociągi
METEO
Rosyjskie systemy rakietowe (zdjęcie ilustracyjne)
Tą bronią Rosjanie ostrzelali obwód lwowski. Czym jest Oriesznik
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica