Tusk przyjechał do Nawrockiego. Rozmowa w cztery oczy

Początek piątkowego spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem został zaplanowany na godzinę 13.30 i właśnie o tej godzinie premier pojawił się w Pałacu Prezydenckim. Dzień wcześniej o terminie spotkania nieoficjalnie informowało TVN24 i "Fakty" TVN. Rozmowa ma trwać około godziny - relacjonowała Katarzyna Gozdawa-Litwińska, reporterka TVN24.

Następnie o godzinie 15 ma odbyć się konferencja prasowa szefa rządu.

O to, czego można się spodziewać po rozmowie prezydenta z premierem, prezydencki rzecznik był dopytywany na konferencji prasowej przed Pałacem. Leśkiewicz przekazał wówczas, że nie chce przed rozmową przesądzać, co dokładnie będzie treścią spotkania obu polityków.

Spotkanie Tusk - Nawrocki. O czym będą rozmawiać?

- Najważniejsze jest to, że do tego spotkania w ogóle już doszło, że pan premier poprosił o takie spotkanie (…). Pan prezydent, co wyraźnie podkreślał wielokrotnie, jest zawsze otwarty na rozmowy z panem premierem - wyjaśnił.

Powiedział, że rozmowa prezydenta z premierem na pewno będzie dotyczyła kwestii bezpieczeństwa, w tym "dialogu i dyskusji dotyczącej pokoju na Ukrainie, rozmów prowadzonych zarówno w ramach koalicji chętnych, jak i tego formatu, w którym uczestniczy pan prezydent Karol Nawrocki".

Jednym z tematów spotkania - przekazał rzecznik - będzie także piątkowy protest rolników, ich sytuacja i "to, że polscy rolnicy w kilkunastostopniowym mrozie muszą tak naprawdę walczyć o interes nie rolników, tylko nas wszystkich".

Jeszcze po wtorkowym szczycie "koalicji chętnych" w Paryżu, Tusk informował, że porozmawia z prezydentem "o tym, jaka jest rola dla prezydenta, a jaka dla rządu w procesie mającym zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zawieszeniu broni". Zarówno prezydent, jak i premier uczestniczą w rozmowach światowych przywódców dotyczących Ukrainy.

Z kolei w środę rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził, że rozmowa prezydenta i premiera będzie dotyczyła przede wszystkim sytuacji międzynarodowej i kwestii związanych z bezpieczeństwem. - Polityka bezpieczeństwa i polityka zagraniczna Polski musi być jedna i musi być ściśle koordynowana. Raczej powinniśmy wykorzystywać dobre relacje poszczególnych instytucji tak, żeby działo się to w interesie Polski - mówił wówczas rzecznik.

