Polska Donald Tusk: Polska nie powtórzy błędów innych europejskich państw Filip Czerwiński |

Nagradowice. Straż Graniczna zatrzymała ciężarówkę z migrantami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: EPA/NICOLAS TUCAT

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W niedzielę po południu szef polskiego rządu zamieścił wpis w serwisie X dotyczący imigracji.

"Polska nie powtórzy błędów innych europejskich państw, nie będzie też za nie płacić. Twardo bronimy granicy przed nielegalną migracją, mamy własną politykę azylową (nie przyjmujemy wniosków), deportujemy tych, którzy łamią polskie prawo. W kwestii bezpieczeństwa będziemy bezwzględni. To usłyszeli ode mnie liderzy Europy w Brukseli" - przekazał.

Polska nie powtórzy błędów innych europejskich państw, nie będzie też za nie płacić. Twardo bronimy granicy przed nielegalną migracją, mamy własną politykę azylową (nie przyjmujemy wniosków), deportujemy tych, którzy łamią polskie prawo. W kwestii bezpieczeństwa będziemy… — Donald Tusk (@donaldtusk) October 18, 2026 Rozwiń

Donald Tusk w piątek wrócił do Polski z Brukseli. Uczestniczył tam w sesji roboczej Rady Europejskiej, na której migracja była jednym z tematów rozmowy.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, na zaproszenie premierów Włoch, Danii i Holandii szef polskiego rządu wziął też udział w nieformalnym spotkaniu poświęconym temu zagadnieniu.

Imigracja na tapecie

Temat migracji jest ostatnio głośny między innymi z powodu ostatnich demonstracji i zamieszek we Francji pod hasłami protestu przeciwko rosnącym kosztom życia.

Organizacje branżowe szacują, że ucierpiało w nich co najmniej 1500 punktów handlowych. W Limoges spłonął budynek lokalnego merostwa. Merostwa i inne urzędy publiczne atakowano między innymi w: Lyonie, Bordeaux, Lille, Marsylii, Angers i Le Mans.

Prezydent USA Donald Trump w swoim komentarzu na ten temat obwinił za sytuację imigrantów. "Francja płonie! Imigracja ludzi z zupełnie innego świata, ludzi z nienawiścią w sercach, zniszczyła ten niegdyś wielki kraj" - napisał Trump na swojej platformie Truth Social. "Zamknijcie granice i przejmijcie kontrolę, zanim będzie za późno!" - wezwał.

Nie ma jednak wiarygodnych źródeł dotyczących tego, czy i w jakiej liczbie za aktami przemocy dokonywanymi w związku z protestami stoją imigranci lub osoby o imigranckich korzeniach.