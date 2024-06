Strona niemiecka przeprosiła za działanie niezgodne z procedurami. Ważny gest, ale powiedziałem kanclerzowi Scholzowi, że dla mnie o wiele ważniejsze od gestów jest to, żeby tego typu sytuacje nie miały miejsca i jestem przekonany, że strona niemiecka przyjęła to bardzo serio do wiadomości - powiedział we wtorek premier Donald Tusk.

Szef polskiego rządu Donald Tusk spotkał się we wtorek z dziennikarzami po przylocie do Polski. W poniedziałek wziął udział w nieformalnym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli, dzień później odwiedził Luksemburg. - Dowiedziałem się, że opozycja pisowska próbuje narzucać narrację dotyczącą i kwestii migracji i nawet tak oczywistych spraw jak na przykład moja rozmowa z kanclerzem Scholzem w sprawie tego incydentu na granicy polsko-niemieckiej z tym niezgodnym z procedurami przerzuceniem rodziny migrantów na teren Polski przez niemiecką policję - mówił na konferencji prasowej.

Jak dodał, "Polska wykonuje, i to także dzięki głosom wyborców to jest możliwe, wielki wysiłek i skutecznie to robimy, żeby Europa traktowała walkę z nielegalną migracją jako swój wspólny priorytet". - Ale nikt z tego powodu nie rozpętuje rasistowskiej histerii - stwierdził.

- Mogę państwa uspokoić, że te wszystkie działania i w Europie, i w Polsce służą temu, żeby odzyskać pełną kontrolę nad naszą granicą i jestem przekonany, że osiągniemy tutaj, to nie jest łatwe zadanie, ale osiągniemy sukces - powiedział. - O incydencie niemieckim rozmawiałem z kanclerzem Scholzem, więc możecie uspokoić trolli pisowskich. Zobowiązał się do szybkiego wyjaśniania tej sprawy - kontynuował.

- Jak wiecie, strona niemiecka przeprosiła za działanie niezgodne z procedurami. Ważny gest, ale powiedziałem kanclerzowi Scholzowi, że dla mnie o wiele ważniejsze od gestów jest to, żeby tego typu sytuacje nie miały miejsca. I jestem przekonany, że strona niemiecka przyjęła to bardzo serio do wiadomości - dodał.

