Donald Tusk komentuje decyzję Szymona Hołowni. "Bez wrogości i bez lekceważenia"

Skomentował to w czwartek w mediach społecznościowych premier Donald Tusk . "W Koalicji 15 Października w trakcie wyborów obowiązuje zasada przyjaznej konkurencji, bez wrogości i bez lekceważenia. Decyzję Szymona Hołowni o kandydowaniu przyjąć należy z pełnym szacunkiem i uznaniem dla odwagi i determinacji Pana Marszałka" - napisał.

Poseł Jarosław Rzepa z PSL (które wraz z Polską 2050 tworzą Trzecią Drogę) powiedział, że ludowcy podejmą decyzję o poparciu Hołowni w swoich strukturach statutowych. - Jeżeli oczywiście Hołownia zgłosi się do nas o poparcie. To jest decyzja, którą musi podjąć co najmniej Rada Naczelna - dodał Rzepa.