Donald Trump o "płaceniu za obronę". Jest reakcja Tajwanu

Oświadczenie rządzącej partii na Tajwanie

Sekretarz rządzącej na Tajwanie Demokratycznej Partii Postępowej (DPP) Lin Yu-chang w komunikacie prasowym odniósł się do tej wypowiedzi. Ocenił, że słowa Trumpa to "nic więcej niż wyrażenie nadziei, że Tajwan wykaże taką samą determinację w obronie własnego bezpieczeństwa jak Japonia, Korea Południowa i Unia Europejska".

Lakoniczna odpowiedź władz w Tajpej

Xi i Putin - "bardzo dobrzy przyjaciele" Trumpa

W wywiadzie dla agencji Bloomberg Trump odnosił się też do innych wątków. Zaznaczył, że do czasu pandemii COVID-19 , Xi był "jego bardzo dobrym przyjacielem" - tak samo jak Putin, z którym "świetnie się dogadywał".

- Nigdy nie groziło nam niebezpieczeństwo wojny. On nigdy by nie wszedł na Ukrainę . Powiedziałem mu: "Nigdy, przenigdy nie idź na Ukrainę" - mówił Trump.

Krytykował też politykę obecnej administracji USA za to, że "zmusiła Chiny i Rosję do małżeństwa". - Potem przygarnęli swojego małego kuzyna, Iran , i potem wzięli Koreę Północną. Nie potrzebują nikogo więcej - dodał Trump.

Pytany o ocenę sankcji przeciwko Rosji, były prezydent stwierdził natomiast, że "nie kocha sankcji" i "to, co robimy z sankcjami, to zmuszamy wszystkich do odejścia od nas". Dodał jednak, że użyteczne były sankcje nałożone na Iran.