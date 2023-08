Pożar fabryki opon w Dębicy. "Pali się jeden z segmentów hali produkcyjnej"

czytaj dalej

Bieg rozpoczął w Amsterdamie, zakończy go - według planu - po pięćdziesięciu dniach w Kijowie. Boas Kragtwijk na razie pokazuje w mediach społecznościowych, gdzie można spotkać go na trasie. To zmieni się już w ogarniętej wojną Ukrainie. Po co to robi? Żeby uzmysłowić Europejczykom, że wojna toczy się tuż obok, że można tam po prostu pobiec. Przy okazji zbiera pieniądze na zakup karetek dla Ukraińców.