Biejat: niech banki przestaną paść się na naszych kredytach Źródło: Zdjęcia organizatora

Na debacie w Gdyni zmierzyli się Magdalena Biejat i Szymon Hołownia. Kandydaci Lewicy i Trzeciej Drogi dyskutowali między innymi o bezpieczeństwie, równości małżeńskiej czy skróceniu tygodnia pracy.

Kluczowe fakty: Magdalena Biejat i Szymon Hołownia przez godzinę debatowali w formule "jeden na jeden" w Gdyni.

Rozmawiali o bezpieczeństwie, równości małżeńskiej, prawie do aborcji oraz skróceniu tygodnia pracy.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Więcej o wyborach w tvn24.pl

Dwójka kandydatów w wyborach prezydenckich - kandydatka Lewicy, wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat i lider Polski 2050 Szymon Hołownia - spotkali się w środę wieczorem w Gdyni, by wziąć udział w debacie w formule "jeden na jeden". Na początku Biejat i Hołownia zadali sobie nawzajem po dwa pytania, a później oboje odpowiadali na pytania uczestników debaty.

Biejat: oczywiście, że chcę zostać prezydentem

Na początku marszałek Sejmu zapytał Biejat, czy rzeczywiście chce zostać prezydentem, czy w tych wyborach walczy jednak o pozycję Lewicy na scenie politycznej. Wicemarszałkini Senatu zapewniła, że "oczywiście chce zostać prezydentem" i realizować interesy swoich wyborców. - Ale prawda jest też taka, że walczę o silną pozycję Lewicy w Polscy i w tym rządzie - przyznała.

Zauważyła, że wybory zdefiniują także to, jak będzie w przyszłości wyglądała polska polityka i jakie w niej miejsce zajmą kwestie takie jak "prawa człowieka, pracownicze, czy rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego, równość wobec prawa". - Traktuję te wybory bardzo serio - zapewniła.

Biejat: oczywiście chcę zostać prezydentem Źródło: TVN24

Hołownia o skróceniu tygodnia pracy: to polityczna fikcja

Z kolei Biejat pytała Hołownię o kwestię przepracowania Polaków i jego krytykę pomysłu skrócenia czasu pracy przy zachowaniu pensji pracowników. - Krytykuję ten projekt dlatego, że jest dzisiaj polityczną fikcją. Nie jesteście w stanie zapewnić dzisiaj czterodniowego tygodnia pracy przy tym samy wynagrodzeniu, bo na to po prostu nie zgodzą się polskie firmy - odparł Hołownia.

Dodał, że wprowadzenie tego typu rozwiązań wiązałoby się na przykład z wypychaniem pracowników na częściowe etaty, inne formy zatrudnienia, czy obniżaniem ich wynagrodzeń.

Jak ocenił kandydat Trzeciej Drogi, "jesteśmy pracowitym narodem, który wciąż chcesz rozwijać się, budować swoją siłę i potęgę".

Hołownia do Biejat: nie jesteście w stanie zapewnić czterodniowego tygodnia pracy Źródło: TVN24

Biejat o sojuszu z krajami wschodniej flanki NATO

W debacie Hołownia zapytał Biejat także o najważniejsze wyzwania stojące przed polską armią oraz o państwa, z którymi chciałaby zbudować sojusz między innymi pod względem bezpieczeństwa.

Biejat podkreśliła, że najważniejszym zadaniem Polski jest zbudowanie sojuszu z krajami wschodniej flanki NATO i regionu Morza Bałtyckiego. Jak argumentowała, w ten sposób można byłoby "wywierać większy nacisk na całą Europę". Według niej między innymi Francja, Niemcy, Wielka Brytania "słuchają naszego głosu".

Zwróciła przy tym uwagę na brak zorganizowania szczytu NATO w Warszawie, mimo trwającej polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Biejat: Polska może być jeszcze silniejszym graczem w Europie Źródło: Zdjęcia organizatora

W kwestii wyzwań stojących przed siłami zbrojnymi Biejat wymieniła zwiększenie dofinansowania polskiej armii, zapobieganie odpływu żołnierzy oraz inwestowanie w badania i rozwój.

Hołownia: "nie" dla równości małżeńskiej, ale "tak" dla związków partnerskich

Następnie kandydatka Lewicy zapytała Hołownię, dlaczego "nie popiera równości małżeńskiej" w kontekście związków jednopłciowych.

Marszałek Sejmu odparł, że nie zagłosowałby za ustawą o małżeństwach osób tej samej płci, ale "gorącym sercem" zagłosuje za ustawą o związkach partnerskich. Według niego taka ustawa pozwoli państwu wykonać "pierwszy krok w stronę zauważenia problemu, który wstydliwie schowało pod dywan".

Hołownia: związki partnerskie - teraz, jak najszybciej Źródło: Zdjęcia organizatora

Jak dodał, dyskusję w rządzie należy rozpocząć od związków partnerskich, ponieważ trzeba zacząć "od robienia rzeczy, które są do zrobienia". - Wiem, że PSL ma w tej sprawie inne zdanie, ale ministrowie waszego rządu są właśnie po to, żeby szukać większości dla dobrych rozwiązań - ocenił.

Biejat: równość małżeńska jest konieczna

Magdalena Biejat uważa, że "równość małżeńska jest konieczna". Oskarżyła też PSL, który tworzy z Polską 2050 koalicję, o blokowanie ustawy o związkach partnerskich. - Wymyślają absurdalne zarzuty, że para gejów będzie zawierała związek partnerski po to, żeby naciągać państwo na jakieś dopłaty. To najlepiej pokazuje, że pan (Władysław) Kosiniak-Kamysz nie zna życia - mówiła kandydatka Lewicy.

Zaznaczyła, że osoby LGBT+ "wyjeżdżają z Polski, bo boją się, że nie ma tu dla nich miejsca i boją się agresji". - Boją się, że kiedy ich partnerowi czy partnerce stanie się krzywda, to nie będą mogli nawet odwiedzać go w szpitalu. Jeśli partner lub partnerka umrze, to nie będą mieli nic do powiedzenia w sprawie ich pogrzebu. To są prawdziwe dramaty - mówiła Biejat.

Biejat: równość małżeńska jest konieczna Źródło: Zdjęcia organizatora

Spór o referendum w sprawie aborcji

Biejat i Hołownia zmierzyli się też z pytaniami o kwestię aborcji. Hołownia przekonywał, że jego zdaniem głos powinni zabrać obywatele w narodowym referendum. Argumentował, że w Sejmie jest 30 proc. kobiet, a w społeczeństwie 50 proc. - Dostępność o aborcji to jest sprawa, która zawsze wraca w kampaniach wyborczych, a kobiety dalej cierpią, dramaty dalej się dzieją - mówił marszałek Sejmu.

Hołownia: niech o kwestii aborcji zdecydują obywatele w referendum Źródło: Zdjęcia organizatora

- Może trzeba zrobić referendum, jak Lewica postulowała w 2016 roku. (...) Skoro klasa polityczna nie potrafi, to niech naród zabierze jej lejce i sam zdecyduje w tej sprawie - powiedział.

Magdalena Biejat mówiła z kolei, że po to "wybiera się posłów do parlamentu, żeby słuchali ludzi, a nie żeby szukali wymówek". - Wybiera się posłów i senatorów po to, żeby politycy wsłuchiwali się w głos ludzi. Także tych, którzy w imię prawa kobiet do decydowania o samych sobie poszli tłumnie do urn wyborczych - mówiła.

Dodała, że interweniuje, gdy docierają do niej sygnały o odmowie prawa do aborcji. - Jestem na każdy telefon każdej osoby i kobiety, której odmawia się prawa do legalnej aborcji w szpitalu - powiedziała Biejat.

Biejat: teraz referendum służy do tego, żeby politycy nie musieli podejmować decyzji Źródło: Zdjęcia organizatora

Biejat za obniżeniem wieku emerytalnego mężczyzn

Kandydatka Nowej Lewicy oświadczyła, że jest za obniżeniem wieku emerytalnego dla mężczyzn. - Jestem za tym, żeby obniżyć wiek emerytalny mężczyzn, bo uważam, że nikt nie powinien być zmuszany do pracy ponad siły - powiedziała Biejat.

Jak dodała, zadaniem państwa "jest zrobić wszystko i stworzyć takie warunki, żeby ci, którzy chcą i mogą jeszcze pracować, nie byli z rynku pracy wypychani".

Biejat: jestem za obniżeniem wieku emerytalnego mężczyzn Źródło: Zdjęcia organizatora

Hołownia: nikt nie będzie ruszał wieku emerytalnego

Szymon Hołownia powiedział, że jeśli obniży się wiek emerytalny, obniżą się też świadczenia. - Kiedy ktoś mówi, że zmieni coś w wieku emerytalnym, a przede wszystkim go obniży, (...) zwykle nie dodaje drugiej części tego zdania. Jaka będzie wtedy wysokość świadczenia? Bo obawiam się, że niższa - mówił marszałek Sejmu. - Nikt w Polsce przez najbliższe dwie kadencje prezydenta nie będzie ruszał wieku emerytalnego - podkreślił.

Zdaniem Hołowni powinno się "stworzyć warunki dla tych, którzy chcą pracować trochę dłużej, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego". - Zwrócić im trzynastki, które w ten sposób utracą. Zwolnić ich ze składki rentowej od tego, co będą zarabiać. Wymyśleć taki świat, w którym będzie się opłacało tym, którzy chcą i mogą dłużej pracować, żeby mieć dłuższe świadczenie - oświadczył.

Hołownia: problem alienacji rodzicielskiej dotyka głównie mężczyzn Źródło: Zdjęcia organizatora

