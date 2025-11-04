Debata "Motoryzacja po chińsku" już jutro w TVN24+

Chińskie samochody przebojem zdobywają rynki w Europie Źródło: Reuters Archive

W środę o godzinie 15.00 w TVN24+ odbędzie się debata "Motoryzacja po chińsku".

Poprowadzi ją Jan Niedziałek, a gośćmi będą: dziennikarz tvn24.pl Maciej Michałek, dyrektor generalny Polskiego Związku Motoryzacyjnego Michał Wekiera, kierownik działu ekonomicznego Ośrodka Studiów Wschodnich Konrad Popławski i prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, prezydent e-Mobility Europe Maciej Mazur.

Wśród poruszanych tematów znajdą się: pojawienie się chińskich samochodów na europejskim rynku, rola motoryzacji w budowaniu chińskiej pozycji politycznej, a także różnice między branżą motoryzacyjną w Chinach i w innych państw Azji.

