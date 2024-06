Nie ma wyjścia w tej chwili. Zmiana kandydata wprowadziłaby chaos - mówił prof. Bohdan Szklarski w "Faktach po Faktach" po słabym występie Joe Bidena w debacie prezydenckiej. - Co trzy minuty było kłamstwo. (...) Ile osób, z tych 60 milionów Amerykanów, weryfikuje te dane? Widzą człowieka, który jest silny, mówi z przekonaniem i to przesłanie idzie do przodu - powiedział z kolei o występie Donalda Trumpa Jędrzej Bielecki, były korespondent z Waszyngtonu.

Gośćmi "Faktów po Faktach" byli prof. Bohdan Szklarski - amerykanista i politolog z Instytutu Studiów Politycznych PAN i Jędrzej Bielecki z "Rzeczpospolitej", były korespondent w Waszyngtonie.

Komentowali debatę przedwyborczą Joe Bidena i Donalda Trumpa. 67 procent oglądających debatę prezydencką w USA uznało, że wygrał ją Donald Trump, a tylko 33 procent wskazało Joe Bidena - wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie CNN. Debata zwiększyła obawy Amerykanów dotyczące wieku Bidena. Czołowe media amerykańskie sugerują nawet zmianę kandydata partii demokratów.

- Gdybym był szefem kampanii demokratów, to powiedziałbym: "Alleluja i do przodu". Nie ma wyjścia w tej chwili. Nie proponowałbym rezygnacji Joe Bidenowi, bo to by wprowadziło dużo większy chaos do partii - mówił prof. Szklarski.

Tłumaczył, że Joe Biden, który powinien być motorem napędowym całej partii, jest "bardzo marną lokomotywą". - Ale gdybyśmy mieli go wymienić, to te wszystkie struktury partyjne nagle popadną w stan chaosu, napięcia, zagubienia - dodał.

Joe Biden po debacie: wiem, że nie jestem młody, ale wiem, jak mówić prawdę Katarzyna Sławińska/Fakty TVN

"Trump pozostawia nas z obrazem prezydenta, który nie ma sił, żeby prowadzić prezydenturę"

- Czołowe media uważają, że to jest ostatni moment na wymianę kandydata. Taki był plan pierwotny - Biden sugerował, że będzie jedna kadencja, że będzie "prezydentem mostem" między Trumpem a nowym kandydatem. Jest możliwość wylansowania takiego kandydata od zera, bo było kilku prezydentów, którzy byli tak wylansowani, tylko potrzeba było roku. Teraz tego czasu nie ma - mówił Jędrzej Bielecki.

Powiedział także, że według niego nie dojdzie do drugiej debaty prezydenckiej, bo nie byłoby to w interesie Donalda Trumpa. - Trump pozostawia nas z obrazem prezydenta, który nie ma sił, żeby prowadzić prezydenturę - dodał.

Bielecki mówił też, że "cała ta debata to była seria kłamstw". - Co trzy minuty było kłamstwo, wyliczyłem ich około trzydziestu. Trump mówił, że do Ameryki wjechało 20 milionów nielegalnych imigrantów, że Biden chce czterokrotnie zwiększyć podatki. Biden nie odpowiadał, moderatorzy też nie. To przesłanie przechodzi dalej. Ile osób, z tych 60 milionów Amerykanów, weryfikuje te dane? Widzą człowieka, który jest silny, mówi z przekonaniem i to przesłanie idzie do przodu - powiedział.

