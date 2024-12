Są takie momenty w życiu, gdzie trzeba podejmować ważne decyzje - oświadczył w Sejmie Dariusz Wieczorek, który przekazał, że podjął decyzję o złożeniu rezygnacji ze stanowiska ministra nauki. - Nie chciałbym, aby w jakikolwiek sposób te doniesienia i to, co się działo, miało wpływ na rozwój polskiej nauki i na funkcjonowanie koalicji - tłumaczył polityk.

Dodał, że "ostatnie tygodnie były bardzo trudne ze względu na różne doniesienia i fale hejtu, która pojawiła się w stosunku do ministerstwa". - Będę bronił dobrego imienia, będę te wszystkie sprawy wyjaśniał, natomiast nie chciałbym, aby w jakikolwiek sposób te doniesienia i to, co się działo, miało wpływ na rozwój polskiej nauki i na funkcjonowanie koalicji, dlatego podjąłem decyzję o złożeniu rezygnacji z funkcji ministra nauki i szkolnictwa wyższego - dodał Wieczorek.

Wieczorek powiedział, że w ministerstwie przez ostatni rok "udało się dużo osiągnąć". Przeprosił za to, że za mało informował o osiągnięciach resortu dla nauki. - Za to niewątpliwie chciałbym przeprosić, bo może rzeczywiście być takie wrażenie, że o polskiej nauce można mówić tylko źle albo w ogóle - powiedział.

Wieczorek rezygnuje. Na konferencji mówił o osiągnięciach resortu

Wieczorek zwrócił się także do posłów PiS, którzy złożyli do Sejmu wniosek o wotum nieufności. - Tych wszystkich posłów i posłanki PiS-u, którzy podpisali wniosek o wotum nieufności, chcę poinformować: może tego nie będzie w Sejmie i ten wniosek nie będzie w Sejmie rozpatrywany, ale ja będę ten wniosek rozpatrywał. Będę punkt po punkcie pokazywał te wszystkie patologiczne rzeczy, które były za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo chyba to jest ten moment, że trzeba to wszystko pokazać - powiedział.