"Ciężko pracujemy nie po to, żebym tłumaczył się za 'Miśka'"

Klimczak o Michale Kamińskim na spotkaniu Hołowni: nie wiem, co robił w tym miejscu Źródło: TVN24

Minister Dariusz Klimczak w "Rozmowie Piaseckiego" zapytany został o wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego, który był jednym z uczestników nocnego spotkania Szymona Hołowni w mieszkaniu polityka PiS Adama Bielana. - Nie wiem, co Michał Kamiński robił w tym miejscu - odparł minister.

- Na pewno to nie było uzgodnione z władzami Polskiego Stronnictwa Ludowego - zaznaczył.

Minister infrastruktury przekazał także, że Michał Kamiński "nie był żadnym naszym wysłannikiem". - My z tą sytuacją nie mamy nic wspólnego i nie zamierzamy się za to tłumaczyć - zapewnił.

Michał Kamiński Źródło: Marcin Obara/PAP

Konsekwencje wobec Kamińskiego?

Pytany, czy w tej kadencji prawdopodobny jest zwrot parlamentarny i koalicja PSL z PiS, Klimczak odparł, że "to nie jest możliwe". - My kreujemy sami swoją rzeczywistość. Ona jest po stronie naszej koalicji rządowej z premierem Donaldem Tuskiem - przekazał.

- Ja, Kosiniak-Kamysz, Siekierski, Paszyk naprawdę ciężko każdego dnia pracujemy nie po to, żebym dzisiaj pół programu tłumaczył się za "Miśka" Kamińskiego czy za Szymona Hołownię, którzy zdecydowali się na jakiś dziwny krok - powiedział.

Czy można się spodziewać konsekwencji w stosunku do wicemarszałka? - Wczoraj rozmawiałem długo z prezesem Kosiniakiem-Kamyszem, ani jednego słowa nie zamieniliśmy na temat pana marszałka Michała Kamińskiego - odparł Dariusz Klimczak.

Klimczak: znamy plan rekonstrukcji rządu

Dariusz Klimczak ujawnił w "Rozmowie Piaseckiego", że znane mu są plany rekonstrukcji rządu. - Znamy wstępne założenia. Wiem, że do końca tego tygodnia zostaną opracowane szczegóły. Ja optymistycznie patrzę na to, co ma się zdarzyć - powiedział minister.

- Jestem jedną z osób, która może podlegać różnego rodzaju zmianom, dlatego nie ingeruję w ten proces, nie chcę wiele mówić na ten temat, bo od tego jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Natomiast ta koncepcja, o której słyszałem, podoba mi się. Uważam, że ona pomoże w funkcjonalnym zarządzaniu państwem - dodał.

Czy jego resort będzie podlegał zmianom? - Zostawiam to panu premierowi. Jestem dobrej myśli, że cały rząd, łącznie z ministerstwem, którym ja kieruję, będzie działał jeszcze lepiej - podsumował Klimczak.

Dariusz Klimczak ocenił, że z rządem jest "tak samo jak z organizmem". - Nie tylko odchudzanie, ale dobra kondycja, sprawność intelektualna - to wszystko jest ważne. I przede wszystkim pomysł na dalsze rządzenie. Odchudzanie ani w rządzie, ani w zdrowiu nie jest najważniejsze - skwitował.

