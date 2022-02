Zmarł Daniel Passent. Jacek Żakowski: wielka postać, mistrz polskiej felietonistyki

Daniel Passent nie żyje. Jacek Żakowski: wzór precyzji, ścisłości, dowcipu

- Dla nas, dziennikarzy młodszej generacji, też taki fantastyczny warsztatowy wzór precyzji, ścisłości, dowcipu, ale i odpowiedzialności i tego, że jak trzeba, to trzeba powiedzieć twarde słowo - powiedział. Zdaniem Żakowskiego, "jest się czego uczyć od Passenta i będziemy się od niego jeszcze uczyli długo". Dodał, że Passent to był "człowiek zaangażowany, bezinteresownie zainteresowany światem".

Daniel Passent w pracy. Jacek Żakowski wspomina

- Kolejne osoby się wypowiadały, pan Passent zbierał się do wypowiedzi i wtedy redaktor naczelny mówił: pan Daniel - mówił gość TVN24. - Wszyscy zasadniczo byliśmy po imieniu, z nim też prywatnie, ale jak miał coś do powiedzenia, to to miało taką wagę, że należało to jakoś podkreślić - kontynuował.