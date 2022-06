Ma pięć zakazów jazdy i znowu prowadził. Łapali go pijanego, z narkotykami, teraz także z bronią

Zatrzymany do kontroli drogowej 45-latek z Dąbrowy Górniczej (woj. śląskie) podał policjantom dane swojego brata, żeby nie odkryli, co ma na sumieniu. Ale oni dobrze go znają. Tylko za brak prawa jazdy złapali go już ósmy raz. 1 czerwca znowu znaleźli przy nim narkotyki i po raz pierwszy broń. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny.