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Nie wolno siłą usunąć "posiadacza". Nawet jeśli bezprawnie zajmuje naszą nieruchomość

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Prawo chroni nie tylko własność ale także "stan posiadania"
Prawo chroni nie tylko własność ale także "stan posiadania"
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Spółka Agro-Kwitajny bez umowy zajmuje nieruchomości rolne Skarbu Państwa - w sumie ponad dwa tysiące hektarów ziemi, która mogłaby służyć okolicznym rolnikom. Urzędnicy z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) twierdzą, że nie mogą "siłowo" odebrać ziemi, mimo że dzierżawa wygasła dwa i pół roku temu. Obawiają się narażenia na zarzut "naruszenia posiadania". Czy mają rację? I czym jest ów "stan posiadania"? Rozmawiamy na ten temat z prawnikiem.
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Tomasz Słomczyński: Czy KOWR w tej sprawie ma rację, twierdząc, że w żaden sposób w tym momencie nie może odzyskać ziemi, która była dzierżawiona przez spółkę?

Adwokat Zbigniew Roman: Tak. Jestem zdania, że KOWR ma rację. Nie wolno w takiej sytuacji wejść siłą i wyrzucić posiadacza, tylko dlatego, że on już nie ma tytułu prawnego do nieruchomości rolnej, którą użytkuje. Przepisy prawa na to nie zezwalają, bo byłoby to faktycznie klasyczne "naruszenie posiadania". I wówczas tenże "posiadacz" [czyli spółka Agro-Kwitajny - red.] miałby możliwość zareagowania prawnego w taki sposób, że z dużą dozą prawdopodobieństwa sąd by mu przywrócił posiadanie. Czyli zezwolił czasowo na użytkowanie tej ziemi, mimo że nie jest jej właścicielem.

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Tagi:
prawoRolnictwoKOWRbiznesWarmińsko-Mazurskie
Tomasz Słomczyński
Tomasz Słomczyński
Dziennikarz tvn24.pl
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