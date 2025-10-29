Logo strona główna
Polska

Czy działka pod CPK zostanie odzyskana? "Liczę, że dojdzie do porozumienia"

Maciej Lasek
Lasek o sprawie działki pod CPK. "Mieliśmy wątpliwości czy podejrzenia"
Źródło: TVN24
- Mieliśmy wątpliwości czy podejrzenia, że ta działka mogła już zmienić właściciela, ale musieliśmy mieć formalne potwierdzenie - powiedział w "Tak jest" w TVN24 pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek. Wymienił możliwe sposoby na odzyskanie sprzedanego terenu.

Jak poinformowała w poniedziałek Wirtualna Polska, w 2023 roku - niedługo przed oddaniem władzy przez PiS - resort rolnictwa wydał zgodę na sprzedaż wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 hektarów w miejscowości Zabłotnia. Ma przez nią przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Działka należała do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Właściciele Dawtony dzierżawili ją od 2008 roku i wcześniej bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. Ostatecznie transakcja została zawarta 1 grudnia 2023 roku, a Dawtona zapłaciła za działkę prawie 23 miliony złotych. Według WP wartość działki wzrośnie nawet kilkunastokrotnie - niebawem działka może kosztować nawet 400 milionów złotych.

Afera z działką pod CPK. Co wiemy do tej pory i znaki zapytania
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Afera z działką pod CPK. Co wiemy do tej pory i znaki zapytania

Lasek o "wątpliwościach czy podejrzeniach"

Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek był pytany w środę w "Tak jest" w TVN24, kiedy dowiedział się o sprawie sprzedaży działki przeznaczonej pod rządową inwestycję. Gdy powiedział, że było to 5 kwietnia 2024 roku, prowadząca Anna Jędrzejowska zwróciła uwagę, że szef KOWR Henryk Smolarz miał dowiedzieć się o tym cztery miesiące wcześniej.

Lasek dopytywany, czemu informacja o sprzedaży terenu dotarła do niego później, odparł: - Przede wszystkim my staraliśmy się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja prawna tej działki. Można to zrobić na kilka sposobów, między innymi przez badanie wpisów w księgach wieczystych, ale wpis w tej dokładnie sprawie został ujawniony dopiero 13 marca 2024 roku.

- My mieliśmy wątpliwości czy podejrzenia, że ta działka mogła już zmienić właściciela, ale musieliśmy mieć formalne potwierdzenie - tłumaczył.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co zrobi właściciel działki pod CPK? "Nieoficjalne informacje są takie"

Co zrobi właściciel działki pod CPK? "Nieoficjalne informacje są takie"

Sprzedaż działki pod CPK. Kupujący zabiera głos

Sprzedaż działki pod CPK. Kupujący zabiera głos

BIZNES

Jak przekazał Lasek - mimo że ujawnienie wspomnianego wpisu miało miejsce w ubiegłym roku - to już w grudniu 2023 roku w spółce wiadomo było, że "mają nastąpić jakieś zmiany we wpisie do księg wieczystych". - W związku z czym jeszcze za poprzedniego zarządu spółka dopytywała się, co się z tą nieruchomością dzieje. My to kontynuowaliśmy - przekazał.

Gość TVN24 przypomniał też, że jego poprzednik Marcin Horała (PiS) 8 grudnia 2023 roku wystąpił do KOWR-u "z wnioskiem o przekazanie tej nieruchomości i wstrzymanie wszystkich działań związanych ze sprzedażą". Mimo to odpowiedź przyszła kilka miesięcy później.

Zdaniem Laska wymiana informacji z KOWR-em dała "jakiś efekt". - W sierpniu tego roku KOWR spotkał się z właścicielem w sprawie negocjacji czy rozmów o warunkach ewentualnego odkupienia tej działki - przekazał.

Czy działkę można odzyskać?

Lasek mówił również o odzyskaniu działki. Jak przekazał, rząd może za odszkodowaniem wyznaczonym przez wojewodę "wywłaszczyć właściciela z tej nieruchomości" lub "odkupić wyłączony fragment". - W zasadzie to KOWR powinien odkupić, a my powinniśmy tą działkę przekazać. Wtedy nie ponieślibyśmy kosztów - doprecyzował.

Pytany o cenę ewentualnego odkupienia działki, wskazał na cenę sprzedaży zawartą w akcie notarialnym, jednak zaznaczył, że "może to zrobić KOWR", ponieważ był stroną transakcji. - Warto wspomnieć, że na tym terenie nie tylko kolej miała być realizowana, ale różne inwestycje stowarzyszone, które gdybyśmy mieli przenieść w inne miejsce, również musielibyśmy zakupić pod nie grunty - zauważył.

- Liczę na to, że dojdzie do porozumienia między KOWR-em a właścicielem i cała działka zostanie odkupiona za kwotę, za którą została sprzedana, a ten problem pozyskania działki dla CPK zostanie zakończony - powiedział Lasek.

Pytany o scenariusz, w którym właściciel terenu nie zgodziłby się na jego odsprzedanie, odpowiedział, że "nie jest osobą, która zawierała ten akt notarialny" i "nie znamy szczegółów tej umowy". Wskazał też, że potrzebne jest śledztwo prokuratury w sprawie. - Obawiam się, że to jest niewykluczone, że doszło do złamania prawa i do czegoś, co doprowadziło, że ta działka zamiast do CPK trafiła do prywatnego właściciela - ocenił Lasek.

Autorka/Autor: kgr/ft

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

