Tusk na urlopie? Rzecznik rządu odpowiada

Rzecznik rządu Adam Szłapka podczas wtorkowej konferencji zapytany został o to, czy premier Donald Tusk jest na urlopie. Dziennikarka zauważyła, że choć premier uczestniczył w dwóch wtorkowych spotkaniach zdalnie, to podczas posiedzenia rządu zastąpił go wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
Premier we wtorek wziął udział w rozmowie koalicji chętnych po spotkaniu w Waszyngtonie oraz w posiedzeniu Rady Europejskiej.
Premier "najbliższe trzy dni będzie raczej spędzał z rodziną"
- Bardzo trudno mówić o urlopie w sytuacji, kiedy w dwóch bardzo ważnych spotkaniach premier bierze udział - skomentował Szłapka. - Pan premier normalnie dzisiaj pracował - dodał rzecznik rządu.
- Ale faktycznie od jutra, najbliższe trzy dni, będzie raczej spędzał czas z rodziną - przekazał Szłapka.
