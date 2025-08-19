Tusk na urlopie? Rzecznik rządu odpowiada

Szłapka o tym, czy Tusk jest na urlopie Źródło: TVN24

Rzecznik rządu Adam Szłapka podczas wtorkowej konferencji zapytany został o to, czy premier Donald Tusk jest na urlopie. Dziennikarka zauważyła, że choć premier uczestniczył w dwóch wtorkowych spotkaniach zdalnie, to podczas posiedzenia rządu zastąpił go wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Premier we wtorek wziął udział w rozmowie koalicji chętnych po spotkaniu w Waszyngtonie oraz w posiedzeniu Rady Europejskiej.

Premier "najbliższe trzy dni będzie raczej spędzał z rodziną"

- Bardzo trudno mówić o urlopie w sytuacji, kiedy w dwóch bardzo ważnych spotkaniach premier bierze udział - skomentował Szłapka. - Pan premier normalnie dzisiaj pracował - dodał rzecznik rządu.

- Ale faktycznie od jutra, najbliższe trzy dni, będzie raczej spędzał czas z rodziną - przekazał Szłapka.

