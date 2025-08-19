Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tusk na urlopie? Rzecznik rządu odpowiada

Donald Tusk
Szłapka o tym, czy Tusk jest na urlopie
Źródło: TVN24
Pan premier normalnie dzisiaj pracował - przekazał podczas wtorkowej konferencji rzecznik rządu Adam Szłapka. Odniósł się do pytania o to, czy Tusk jest na urlopie. Szłapka zapowiedział przy tym, że przez najbliższe dni premier "będzie raczej spędzał czas z rodziną".

Rzecznik rządu Adam Szłapka podczas wtorkowej konferencji zapytany został o to, czy premier Donald Tusk jest na urlopie. Dziennikarka zauważyła, że choć premier uczestniczył w dwóch wtorkowych spotkaniach zdalnie, to podczas posiedzenia rządu zastąpił go wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Premier we wtorek wziął udział w rozmowie koalicji chętnych po spotkaniu w Waszyngtonie oraz w posiedzeniu Rady Europejskiej.

Adam Szłapka
Adam Szłapka
Źródło: TVN24

Premier "najbliższe trzy dni będzie raczej spędzał z rodziną"

- Bardzo trudno mówić o urlopie w sytuacji, kiedy w dwóch bardzo ważnych spotkaniach premier bierze udział - skomentował Szłapka. - Pan premier normalnie dzisiaj pracował - dodał rzecznik rządu.

- Ale faktycznie od jutra, najbliższe trzy dni, będzie raczej spędzał czas z rodziną - przekazał Szłapka.

OGLĄDAJ: "Ostrzegliśmy partnerów". Rzecznik rządu o szczegółach spotkań koalicji chętnych
Szłapka

"Ostrzegliśmy partnerów". Rzecznik rządu o szczegółach spotkań koalicji chętnych

Szłapka
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskAdam Szłapka
Czytaj także:
imageTitle
Lewandowski coraz bliżej powrotu na boisko. "Ma znaleźć się w kadrze"
Najnowsze
Wjechał na chodnik i wyprzedził kilka samochodów
Wjechał na chodnik, żeby wyprzedzić samochody. Nagranie
Szczecin
Giorgia Meloni
Giorgia Meloni reaguje na słowa kanclerza Niemiec. Nagranie hitem sieci
Świat
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Powiedział 88-latce, że dostanie pieniądze. Zniknął z jej oszczędnościami
WARSZAWA
Policjanci zatrzymali mężczyznę (zdjęcie ilustracyjne)
Pobił przechodnia, a potem zaatakował policjantów
Opole
W wypadku zginął 16-letni motocyklista
Zginął 16-letni motocyklista
WARSZAWA
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski pozwał posła Konrada Berkowicza
Prezydent Krakowa pozwał posła Konfederacji. Chodzi o pieniądze z KPO
Kraków
Władimir Putin
Putin chce rozmawiać z Zełenskim u siebie
Świat
shutterstock_2477405973
Oszczędności mogą być potężne. Kosztem pracowników
BIZNES
imageTitle
Legia "zmieniła zasady gry". Chce więcej za utalentowanego obrońcę
EUROSPORT
Burze
Groźne burze i ulewy. Tutaj mogą pojawić się alarmy IMGW
METEO
Adan Szłapka
Do 5 lat więzienia za atak na ratownika medycznego. Rząd wprowadza zmiany
Anna Bielecka
Restauracja
"Woda to nie tylko woda". Zaskakująca pozycja w menu
BIZNES
Karol Nawrocki
Będzie Rada Gabinetowa. Jest postanowienie prezydenta
Polska
Do zdarzenia doszło na warszawskiej Starówce
Zgubiła się podczas zwiedzania Starówki, mówi tylko po francusku
WARSZAWA
Ozzy Osbourne na koncercie w węgierskim Budapeszcie. Zdjęcie z 1 czerwca 2016 roku
Premiera dokumentu o Ozzym Osbournie wstrzymana tuż przed emisją
Kultura i styl
imageTitle
Nie żyje Paweł Borkowski. Komentator wrestlingu miał 45 lat
EUROSPORT
shutterstock_1935859393
Rekordowa kumulacja w tym roku
BIZNES
Region Smokowieckiego Siodełka, gdzie odkryto wodospad - zdj. poglądowe
W Tatrach odkryto wyjątkowy wodospad
METEO
Zełenski, rozmowy
W Białym Domu mieli dwa zadania. Ukraińskie media o szczycie
Świat
imageTitle
Vingegaard ma zadebiutować na wielkiej imprezie. Kolejne starcie gigantów
EUROSPORT
Kobieta miała prawie sześć promili alkoholu w organizmie
Pijana 73-latka za kierownicą. Tak jechała przez miasto. Nagranie
Lubuskie
Władimir Putin
Rozmowa Zełenski-Putin w Genewie? Szef MSZ: możemy przyjąć pomimo nakazu aresztowania
Świat
Donald Tusk, Karol Nawrocki
Bez Polski w Białym Domu. Teraz wzajemne oskarżenia i przerzucanie winy
Polska
Świadkowie podnieśli auto i wydostali potrąconą rowerzystkę
Heroiczna postawa świadków. Podnieśli auto i wydostali potrąconą rowerzystkę. Nagranie
Trójmiasto
Pożar auta na podziemnym parkingu we Włochach
Pożar na podziemnym parkingu. Płonęło auto elektryczne
WARSZAWA
praca biuro shutterstock_174876011_1
Rewolucja w prawie pracy. Nowe uprawnienia i wyższe kary
BIZNES
Policyjna akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na Mazowszu
Jeden dzień i ponad 100 mandatów dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg
WARSZAWA
Rada Europejska, Tusk
Tusk po spotkaniach z przywódcami. Ogłosił, czego chcą "wszyscy"
Polska
Cysterna dachowała
Cysterna dachowała i wpadła do rowu
Olsztyn

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica