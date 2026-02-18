Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Urzędniczka obciąża Romanowskiego i atakuje Mraza. Czwarta rozprawa w procesie księdza Olszewskiego

Maria Pankowska
Maria Pankowska
Sebastian Klauziński
Sebastian Klauziński
Urszula D. składa wyjaśnienia przed Sądem Okręgowym w Warszawie
Urszula D. składa wyjaśnienia przed Sądem Okręgowym w Warszawie
Źródło: TVN24
Cztery i pół godziny trwały wyjaśnienia Urszuli D., która zawiadywała Funduszem Sprawiedliwości w czasie, gdy Fundusz był de facto partyjną skarbonką Suwerennej Polski, partii Zbigniewa Ziobry. Urzędniczka podważała opowieść Tomasza Mraza, tak zwanego małego świadka koronnego. Sugerowała, że mści się on za zablokowanie mu awansu.Artykuł dostępny w subskrypcji

Czwarta rozprawa w procesie o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości i w przyznaniu dotacji dla Fundacji Profeto upłynęła na wyjaśnieniach Urszuli D. - byłej urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości i dyrektorki departamentu, w którym rozdzielano pieniądze z Funduszu.

Prokuratura Krajowa oskarżyła ją o przestępstwa związane z udzielaniem dotacji katolickiej Fundacji Profeto księdza Michała Olszewskiego oraz innym podmiotom, a także o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Według śledczych D. przez lata świadomie uczestniczyła w procederze wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.

Przypomnijmy: w sprawie Profeto chodziło o dotację (początkowo 43 mln zł, a finalnie niemal 100 mln zł) na budowę ośrodka pomocy dla ofiar przestępstw.

Poza D. na ławie oskarżonych - w tym wątku śledztwa prokuratury - siedzą ks. Michał Olszewski (we wtorek nieobecny) oraz czworo innych urzędników z departamentu Funduszu Sprawiedliwości: Karolina Ś., Wojciech Z., Marcin M. i Monika G.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ksiądz Michał Olszewski podczas wtorkowej rozprawy
"Panie Olszewski, bardzo przepraszam za te niewygody w tej klatce"
Sebastian Klauziński, Maria Pankowska
Oskarżony ksiądz Michał Olszewski ze swoim obrońcą mec. Krzysztofem Wąsowskim
"Ordynarna ustawka" i paprotki w sądzie. Druga rozprawa księdza Olszewskiego
Sebastian Klauziński, Maria Pankowska
Ksiądz Michał Olszewski przed Sądem Okręgowym w Warszawie
Strategia: opóźnić proces. Relacja z pierwszej rozprawy księdza Olszewskiego
Maria Pankowska, Sebastian Klauziński

Bez biesiad, bez księdza, bez "Roty"

Przez całą wczorajszą rozprawę Urszula D. starała się przekonać sąd, że jej rola sprowadzała się do skrupulatnego wykonywania obowiązków urzędniczki. Ewentualną winę za źle przyznane dotacje D. zrzuciła na "dysponenta" Funduszu Sprawiedliwości, a konkretnie byłego wiceministra Marcina Romanowskiego.

Opowiadała też o napiętej relacji z jednym z głównych świadków oskarżenia - Tomaszem Mrazem, również byłym urzędnikiem resortu, któremu prokuratura też postawiła zarzuty, ale jeszcze nie postawiła przed sądem.

D. przedstawiła Mraza jako niekompetentnego karierowicza, sugerując, że obciążył ją z zemsty za blokowanie awansu.

Maria Pankowska
Maria Pankowska
Dziennikarka tvn24.pl, maria.pankowska@wbd.com
Sebastian Klauziński
Sebastian Klauziński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Pilne
Rozpad Polski 2050. Będzie nowy klub
Polska
Turyści we Florencji
Amerykanie ograniczają podróże do Europy
BIZNES
imageTitle
Środa na igrzyskach. Biegnie polska drużyna
RELACJA
Peruwiański parlament odwołał tymczasowego prezydenta Jose Jeri
Tymczasowy prezydent odwołany za aferę "Chifagate"
Świat
Joanna Mucha
Kolejna osoba odchodzi z Polski 2050
Polska
imageTitle
Specjalna premia dla Ukraińca wyrzuconego z igrzysk
EUROSPORT
Czarne kormorany są pod częściową ochroną
"Odstrzał kormoranów nie jest żadnym rozwiązaniem"
METEO
imageTitle
"Fenomenalna!". Nastolatka skradła show, przyćmiła gwiazdy
EUROSPORT
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Zerwana siec trakcyjna. Dwa dni z rzędu na tym samym odcinku
Trójmiasto
imageTitle
Wielki przegrany igrzysk, obok ulubiony raper
EUROSPORT
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Kawa coraz droższa
BIZNES
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
"Potężne narzędzie" za darmo. Kolejny krok w stronę przejrzystości
BIZNES
imageTitle
Koniec sankcji. Rosja i Białoruś na paralimpiadzie
EUROSPORT
Tarnowska kuria
Biskup oskarżony o tuszowanie pedofilii. Pierwszy taki proces
Kraków
hennig - kloska 18 0730 1na1 cl
Dziś spotkanie Polski 2050. Hennig-Kloska: prawdopodobnie zapadną decyzje
Polska
Zderzenie tramwajów w Warszawie
Zderzenie tramwajów w Śródmieściu, sześć osób poszkodowanych
WARSZAWA
imageTitle
Ciemna strona nagłej sławy. Przed Tomasiakiem wyzwanie
EUROSPORT
pap_20260205_1N3
Wiceprezydent USA: Europejczycy robią wiele, by sabotować samych siebie
Świat
Antarktyda
"Dziura grawitacyjna" nad Antarktydą. Co jest jej przyczyną
METEO
Magda podczas wakacji na Cyprze
Magda zjechała po niedokończonej ścieżce, zginęła. Koniec procesu urzędników
Klaudia Kamieniarz
Djoković
Djoković zachwycony Vonn. "Jesteś bohaterką"
Najnowsze
imageTitle
Łzy na pożegnanie. Poruszająca historia reprezentantki Polski
EUROSPORT
Intensywne opady śniegu
Tu może spaść do 10 centymetrów śniegu. IMGW ostrzega
METEO
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
BIZNES
Strzelanina na cmentarzu w Iranie
Kondukt żałobny szedł przez cmentarz. Padły strzały
Świat
imageTitle
Biathlonistki "czarnym koniem"? Starty Polaków na igrzyskach w środę
EUROSPORT
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Łatwiej o zakup ziemi. Rząd przyjął projekt
BIZNES
Balon przemytniczy na zamarzniętym Jeziorze Pejpus
Balon przemytniczy na zamarzniętym jeziorze. Służby "badają trajektorię lotu"
Świat
Przed Kapitolem aresztowano uzbrojonego 18-latka
Ze strzelbą w dłoniach biegł w stronę Kapitolu. Nastolatek aresztowany
Świat
Wybory do Senatu w Arizonie wygrał były astronauta Mark Kelly
Były astronauta "poważnie rozważy" start w wyborach na prezydenta
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica