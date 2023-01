Wypadek na nieoświetlonym odcinku drogi. Nie żyje 61-latek

czytaj dalej

Kiedy wróci zima? Na razie, jak zwracał uwagę we "Wstajesz i weekend" Tomasz Wasilewski, w Polsce panuje wiosna w środku stycznia. Temperatura osiąga nawet około 10 stopni Celsjusza, a jeżeli pada, to deszcz. Znaczne ochłodzenie czeka nas w następnym tygodniu. - Skala tej zimy jeszcze precyzyjnie nie jest do określenia, ale nastąpi wyraźna zmiana - mówił prezenter tvnmeteo.pl.