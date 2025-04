Czego Polacy oczekują od nowego prezydenta? Trzy główne kwestie

Trzaskowski "od powicia był prymusem" Źródło: TVN24

Poprawa sytuacji w ochronie zdrowia? Zamknięcie granic dla migrantów? Ochrona przed Rosją? A może związki partnerskie? W sondażu Opinia24 dla RMF FM, przeprowadzonym jeszcze przed debatami w Końskich, zapytano Polaków, co jest dla nich najważniejsze w kontekście wyboru nowego prezydenta. Priorytety często zależą od przekonań politycznych.

Respondenci mieli wybrać trzy główne tematy, którymi powinien zająć się prezydent i które są - ich zdaniem - najważniejsze w kontekście oceny kandydatów. Pytano między innymi o sytuację w ochronie zdrowia, politykę wobec migrantów i współpracę z rządem. Badanie zostało zrealizowane w dniach 7-9 kwietnia, a więc jeszcze przed debatami w Końskich.

Te trzy kwestie najważniejsze

Pytanie brzmiało: "Proszę zaznaczyć trzy najważniejsze dla Pana / Pani tematy, które Pan/Pani weźmie pod uwagę wybierając Prezydenta RP". W pierwszej kolejności respondenci wskazali na konieczność poprawy sytuacji w ochronie zdrowia. Prawie 38 proc. ankietowanych wskazało tę odpowiedź.

W drugiej kolejności najważniejsze dla Polaków jest zamknięcie granic kraju dla migrantów. 34,6 proc. respondentów oczekuje od prezydenta podjęcia działań w tej kwestii.

Trzecim najważniejszym dla wyborców tematem jest ochrona polskiego przemysłu i rolnictwa przed regulacjami Unii Europejskiej (np. polityką Zielonego Ładu). Odpowiedź tę wskazało 29,1 proc. ankietowanych.

Co czwarty badany wskazuje, że kluczowa będzie zdolność prezydenta do dobrego współpracowania z rządem. Również co czwarty respondent wskazuje konieczność ochrony kraju przed Rosją jako kluczowy wątek w kontekście nowej prezydentury. W dalszej kolejności Polacy wskazują na potrzebę poprawy polskiego systemu sądownictwa, liberalizację prawa aborcyjnego oraz utrzymywanie dobrych relacji z USA czy poprawę systemu edukacji.

Priorytety zależą od przekonań politycznych

Poprawa sytuacji w ochronie zdrowia jest szczególnie ważna dla kobiet - aż 45 proc. z nich będzie zwracało uwagę na tę kwestię, wybierając głowę państwa. Wśród mężczyzn zajmuje ona dopiero trzecie miejsce. To natomiast jeden z nielicznych tematów, na który podobnie reagują wyborcy wszystkich opcji politycznych. Drugą kwestią, co do której panuje polityczny konsensus, jest reforma systemu edukacji.

Wybór pozostałych tematów odzwierciedla w większości przypadków przekonania polityczne wyborców i wyznacza wyraźną linię podziału między elektoratem prawicowym i centrowym.

Zamknięcie granic jest tematem najważniejszym dla wyborców Sławomira Mentzena (67 proc.) i Karola Nawrockiego (66 proc.). Sprawa ta ma mniejsze znaczenie dla tych, którzy deklarują głosowanie na Rafała Trzaskowskiego (9 proc.).

Podobne wyniki uzyskano w przypadku kwestii ochrony polskiego rolnictwa i przemysłu. Ten temat wskazują głównie wyborcy kandydata Konfederacji (60 proc.) i kandydata popieranego przez PiS (54 proc.). Zagrożenie ze strony Rosji jest z kolei tematem najważniejszym dla wyborców Koalicji Obywatelskiej.

O ile wyborcy KO wskazują także na konieczność liberalizacji prawa aborcyjnego, to dla zwolenników PiS jest to temat niemal nieistotny. Umiarkowane zainteresowanie problemem wykazują wyborcy Konfederacji.

Dobra współpraca między rządem i prezydentem jest ważna dla wyborców Rafała Trzaskowskiego (51 proc.), ale mało istotna dla elektoratu Karola Nawrockiego (19 proc.). Poprawa sytuacji w sądownictwie jest szczególnie istotna dla wyborców Szymona Hołowni (51 proc.) i dość istotna dla zwolenników Rafała Trzaskowskiego (35 proc.).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 7-9 kwietnia na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski. Zastosowano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).