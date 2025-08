"Impreza nieporównywalna z niczym". Zakończył się Pol'and'Rock

Koniec 31. edycji festiwalu Pol'and'Rock Źródło: TVN24

Pol'and'Rock Festival trwał od 31 lipca do 2 sierpnia. Na dużej i małej scenie wystąpiło ponad 40 wykonawców z Polski i zza granicy. Wśród nich był między innymi Nocny Kochanek, Osees, Mrozu, Fisz Emade Tworzywo, Paradise Lost, Ich Troje, Old Breakout, Nanga, The Analogs, czy Dr Misio. Festiwal zakończył się tradycyjnie koncertem Piotra Bukartyka.

- Nie wracajmy tu tylko raz do roku, wracajmy do tych chwil cały rok. (...) Pamiętajcie, że ten świat jest tak piękny, jak ten festiwal. Zakochajcie się w tym świecie, pochłońcie ten świat, oddajcie mu serce. Bądźcie zakochani w tym świecie. To jest tak miłe, słodkie i serdeczne, gdy mówicie "to jest mój kawałek ziemi" - mówił na koniec imprezy Jurek Owsiak.

Organizatorzy zapowiedzieli, że 32. Pol'and'Rock Festival zagra od 30 lipca do 1 sierpnia w 2026 roku.

Koniec 31. edycji festiwalu Pol'and'Rock

"Impreza nieporównywalna z niczym"

Reporter TVN24 Bartosz Bartkowiak relacjonował moment rozjeżdżania się festiwalowiczów do domów. Mieszkają w całej Polsce, a jedna z grup spotkanych przez Bartkowiaka przyznała, że wracają do domu w Szwecji.

- Nie było mnie tutaj 12 lat. Udało mi się w tym roku przyjechać ze znajomymi i to jest rewelacyjny czas dla wszystkich - powiedziała jedna z uczestniczek imprezy.

- To jest impreza nieporównywalna z niczym. Przede wszystkim ludzie, to jest to, co tworzy ten klimat. Zespoły, myślę, że to jest tło - ocenił inny z festiwalowiczów.

Festiwal niebiletowany

Pol'and'Rock to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Przez 23 edycje nosił nazwę "Przystanek Woodstock". Nazwa została zmieniona ze względów prawnych. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w 1995 roku w Czymanowie w obecnym województwie pomorskim. Kolejna - w Szczecinie, na terenie aeroklubu w Dąbiu. Następne edycje do 2003 roku (oprócz "Dzikiego Przystanku Woodstock" w Lęborku w 2000 roku) odbywały się w Żarach (Lubuskie).

W 2004 roku impreza przeniosła się na teren dawnego poligonu w Kostrzynie nad Odrą i kolejne jej edycje odbywały się tam do 2019 roku. Od 2022 roku gości ją zachodniopomorskie lotnisko Czaplinek-Broczyno.

Pol'and'Rock Festival tradycyjnie pozostaje imprezą niebiletowaną - wstęp na nią jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom dostęp do pola namiotowego, stref sanitarnych, pomocy medycznej, różnego rodzaju sklepów i płatnych parkingów.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Hasłem przewodnim festiwalu jest od początku jego powstania "Miłość, przyjaźń, muzyka".

